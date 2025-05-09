https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sahte-arac-kirala-sitesi-uzerinden-180-milyon-liralik-vurgun-1096095716.html
Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun
Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun
Sputnik Türkiye
Kurdukları sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırılan çete çökertildi. Çete üyelerinin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T14:25+0300
2025-05-09T14:25+0300
2025-05-09T14:26+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
polis baskını
operasyon
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İnternette sahte araç kiralama sitesi kurarak telefonla aranan kişileri dolandıran çeteye çökertildi. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlar düzenlendiKocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlı gözaltına alındı.122 kişi şikayetçi olduİncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html
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dolandırıcılık, polis baskını, operasyon
dolandırıcılık, polis baskını, operasyon
Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun
14:25 09.05.2025 (güncellendi: 14:26 09.05.2025)
Kurdukları sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırılan çete çökertildi. Çete üyelerinin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
İnternette sahte araç kiralama sitesi kurarak telefonla aranan kişileri dolandıran çeteye çökertildi. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlı gözaltına alındı.
İncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.