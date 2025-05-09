https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sahte-arac-kirala-sitesi-uzerinden-180-milyon-liralik-vurgun-1096095716.html

Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun

Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun

Sputnik Türkiye

Kurdukları sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırılan çete çökertildi. Çete üyelerinin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T14:25+0300

2025-05-09T14:25+0300

2025-05-09T14:26+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

polis baskını

operasyon

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İnternette sahte araç kiralama sitesi kurarak telefonla aranan kişileri dolandıran çeteye çökertildi. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlar düzenlendiKocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlı gözaltına alındı.122 kişi şikayetçi olduİncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html

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dolandırıcılık, polis baskını, operasyon