Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: SSCB'nin kazanması dünyanın kaderini değiştirdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
183 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hapishane konulu film ve müzikler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
15 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sahte-arac-kirala-sitesi-uzerinden-180-milyon-liralik-vurgun-1096095716.html
Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun
Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun
Sputnik Türkiye
Kurdukları sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırılan çete çökertildi. Çete üyelerinin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T14:25+0300
2025-05-09T14:26+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
polis baskını
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094900_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab4ee62ba526a492b952a48dd7c31db7.jpg
İnternette sahte araç kiralama sitesi kurarak telefonla aranan kişileri dolandıran çeteye çökertildi. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Eş zamanlı operasyonlar düzenlendiKocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlı gözaltına alındı.122 kişi şikayetçi olduİncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/oyuncu-burcu-biricik-dolandiricilarin-hedefi-oldu-yasal-olarak-gerekeni-yapacagim-1096083470.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094900_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5a26df4042d64ceaad56c22daeee01b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dolandırıcılık, polis baskını, operasyon
dolandırıcılık, polis baskını, operasyon

Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 180 milyon liralık vurgun

14:25 09.05.2025 (güncellendi: 14:26 09.05.2025)
© Kerim Yavuzaraç kiralama dolandırıcılığı
araç kiralama dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Kerim Yavuz
Abone ol
Kurdukları sahte araç kiralama sitesiyle yüzlerce kişiyi dolandırılan çete çökertildi. Çete üyelerinin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.
İnternette sahte araç kiralama sitesi kurarak telefonla aranan kişileri dolandıran çeteye çökertildi. 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sahte araç kiralama sitesi kurularak telefonla aranan kişilerin dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 101 zanlı gözaltına alındı.

122 kişi şikayetçi oldu

İncelemelerde, çok sayıda kişinin bu yöntemle dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarında 180 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Soruşturma kapsamında 122 kişinin şikayetçi olduğu, bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında 2 otomobil, ev, iş yeri, ruhsatsız tabanca, 6 altın bilezik, 11 çeyrek altın ve 227 bin 600 liraya el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Burcu Biricik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
YAŞAM
Oyuncu Burcu Biricik dolandırıcıların hedefi oldu: 'Yasal olarak gerekeni yapacağım'
11:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала