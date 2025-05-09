https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-yeni-secilen-papayi-tebrik-etti-1096073079.html
Putin, yeni seçilen Papa'yı tebrik etti
Putin, yeni seçilen Papa'yı tebrik etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni Papa Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, Rusya ve Vatikan arasındaki etkileşim 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T00:39+0300
2025-05-09T00:39+0300
2025-05-09T00:39+0300
dünya
rusya
vatikan
papa 14. leo
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, Rusya ile Vatikan arasında kurulmuş olan yapıcı diyaloğun Hristiyan değerleri temelinde gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan resmi mesajda, “Papa XIV Leo Hazretlerine. Papa Hazretleri, Papa olarak seçilmeniz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul buyurunuz. Rusya ve Vatikan arasında kurulan yapıcı diyalog ve etkileşimin, bizi birleştiren Hıristiyan değerler temelinde gelişmeye devam edeceğinden eminim” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zaferin-80-yildonumu-putin-zafer-baris-ve-refah-icin-kadeh-kaldirdi-1096071682.html
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rusya, vatikan, papa 14. leo, vladimir putin
rusya, vatikan, papa 14. leo, vladimir putin
Putin, yeni seçilen Papa'yı tebrik etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni Papa Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, Rusya ve Vatikan arasındaki etkileşim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, Rusya ile Vatikan arasında kurulmuş olan yapıcı diyaloğun Hristiyan değerleri temelinde gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.
Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan resmi mesajda, “Papa XIV Leo Hazretlerine. Papa Hazretleri, Papa olarak seçilmeniz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul buyurunuz. Rusya ve Vatikan arasında kurulan yapıcı diyalog ve etkileşimin, bizi birleştiren Hıristiyan değerler temelinde gelişmeye devam edeceğinden eminim” ifadelerine yer verildi.