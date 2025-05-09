https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-yeni-secilen-papayi-tebrik-etti-1096073079.html

Putin, yeni seçilen Papa'yı tebrik etti

Putin, yeni seçilen Papa'yı tebrik etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni Papa Kardinal Robert Prevost'u tebrik ederek, Rusya ve Vatikan arasındaki etkileşim 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T00:39+0300

2025-05-09T00:39+0300

2025-05-09T00:39+0300

dünya

rusya

vatikan

papa 14. leo

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni seçilen Papa 14. Leo'yu tebrik ederek, Rusya ile Vatikan arasında kurulmuş olan yapıcı diyaloğun Hristiyan değerleri temelinde gelişmeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Kremlin’in internet sitesinde yayınlanan resmi mesajda, “Papa XIV Leo Hazretlerine. Papa Hazretleri, Papa olarak seçilmeniz vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul buyurunuz. Rusya ve Vatikan arasında kurulan yapıcı diyalog ve etkileşimin, bizi birleştiren Hıristiyan değerler temelinde gelişmeye devam edeceğinden eminim” ifadelerine yer verildi.

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rusya, vatikan, papa 14. leo, vladimir putin