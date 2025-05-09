https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kremlin-tum-baskilara-ragmen-pek-cok-lider-9-mayis-zafer-gunu-icin-moskovaya-geldi-1096103125.html
Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi
Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, tüm baskılara rağmen pek çok liderin Büyük Anavatan Savaşı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamaları için... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T16:03+0300
2025-05-09T16:03+0300
2025-05-09T16:03+0300
dünya
moskova
kızıl meydan
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
aleksandr vucic
robert fico
kuzey kore
9 mayıs zafer bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094708_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_ca523c972e51dd59c3428a51091be536.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, birçok yabancı liderin kendilerine uygulanan baskıya rağmen Zafer'in 80'inci yıl dönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldiğini dile getirdi.Peskov açıklamasında bilhassa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Moskova'ya yaptıkları ziyaretin bir kahramanlık eylemi olduğunun altını çizdi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore birliklerinin komutanları Kızıl Meydan'daydı'Kursk bölgesinin kurtarılmasına katılan Kuzey Kore birliklerinin komutanlarının Kızıl Meydan'da hazır bulunduğunu dile getiren Peskov, “Bunlar üst düzey subaylardı, yani Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonuna Kore askerlerinin katılımını sağlayan komutanlardı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Geçit Töreni'nin ardından Kuzey Kore subaylarıyla bir araya geldiğini ve onlara teşekkür ettiğini kaydeden Peskov, “Kendilerini tanıttılar. Bu, Koreli askerlerin bu operasyondaki kahramanca hizmetlerinin tanınması ve nezaketin bir göstergesiydi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html
moskova
kızıl meydan
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094708_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_03d19d25c02295e7f00da0e64c4b6cbb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moskova, kızıl meydan, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr vucic, robert fico, kuzey kore, 9 mayıs zafer bayramı
moskova, kızıl meydan, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr vucic, robert fico, kuzey kore, 9 mayıs zafer bayramı
Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, tüm baskılara rağmen pek çok liderin Büyük Anavatan Savaşı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamaları için Moskova'ya geldiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, birçok yabancı liderin kendilerine uygulanan baskıya rağmen Zafer'in 80'inci yıl dönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldiğini dile getirdi.
Peskov açıklamasında bilhassa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Moskova'ya yaptıkları ziyaretin bir kahramanlık eylemi olduğunun altını çizdi.
Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bilhassa Vucic ve Fico hakkında konuşacak olursak, bu aslında tam da böyle bir kahramanlık eylemi. Bu kadar açık baskıya rağmen Zafer Günü'nün anısına saygı göstermek üzere böylesine egemen bir irade sergilemek elbette en büyük övgüye layıktır.
'Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore birliklerinin komutanları Kızıl Meydan'daydı'
Kursk bölgesinin kurtarılmasına katılan Kuzey Kore birliklerinin komutanlarının Kızıl Meydan'da hazır bulunduğunu dile getiren Peskov, “Bunlar üst düzey subaylardı, yani Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonuna Kore askerlerinin katılımını sağlayan komutanlardı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Geçit Töreni'nin ardından Kuzey Kore subaylarıyla bir araya geldiğini ve onlara teşekkür ettiğini kaydeden Peskov, “Kendilerini tanıttılar. Bu, Koreli askerlerin bu operasyondaki kahramanca hizmetlerinin tanınması ve nezaketin bir göstergesiydi” dedi.