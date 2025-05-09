https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kremlin-tum-baskilara-ragmen-pek-cok-lider-9-mayis-zafer-gunu-icin-moskovaya-geldi-1096103125.html

Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi

Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, tüm baskılara rağmen pek çok liderin Büyük Anavatan Savaşı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamaları için... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T16:03+0300

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2025-05-09T16:03+0300

dünya

moskova

kızıl meydan

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

aleksandr vucic

robert fico

kuzey kore

9 mayıs zafer bayramı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, birçok yabancı liderin kendilerine uygulanan baskıya rağmen Zafer'in 80'inci yıl dönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldiğini dile getirdi.Peskov açıklamasında bilhassa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Moskova'ya yaptıkları ziyaretin bir kahramanlık eylemi olduğunun altını çizdi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore birliklerinin komutanları Kızıl Meydan'daydı'Kursk bölgesinin kurtarılmasına katılan Kuzey Kore birliklerinin komutanlarının Kızıl Meydan'da hazır bulunduğunu dile getiren Peskov, “Bunlar üst düzey subaylardı, yani Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonuna Kore askerlerinin katılımını sağlayan komutanlardı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Geçit Töreni'nin ardından Kuzey Kore subaylarıyla bir araya geldiğini ve onlara teşekkür ettiğini kaydeden Peskov, “Kendilerini tanıttılar. Bu, Koreli askerlerin bu operasyondaki kahramanca hizmetlerinin tanınması ve nezaketin bir göstergesiydi” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html

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moskova, kızıl meydan, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr vucic, robert fico, kuzey kore, 9 mayıs zafer bayramı