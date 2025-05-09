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Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi
Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, tüm baskılara rağmen pek çok liderin Büyük Anavatan Savaşı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamaları için... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, birçok yabancı liderin kendilerine uygulanan baskıya rağmen Zafer'in 80'inci yıl dönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldiğini dile getirdi.Peskov açıklamasında bilhassa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Moskova'ya yaptıkları ziyaretin bir kahramanlık eylemi olduğunun altını çizdi.Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore birliklerinin komutanları Kızıl Meydan'daydı'Kursk bölgesinin kurtarılmasına katılan Kuzey Kore birliklerinin komutanlarının Kızıl Meydan'da hazır bulunduğunu dile getiren Peskov, “Bunlar üst düzey subaylardı, yani Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonuna Kore askerlerinin katılımını sağlayan komutanlardı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Geçit Töreni'nin ardından Kuzey Kore subaylarıyla bir araya geldiğini ve onlara teşekkür ettiğini kaydeden Peskov, “Kendilerini tanıttılar. Bu, Koreli askerlerin bu operasyondaki kahramanca hizmetlerinin tanınması ve nezaketin bir göstergesiydi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html
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moskova, kızıl meydan, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, aleksandr vucic, robert fico, kuzey kore, 9 mayıs zafer bayramı
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Kremlin: Tüm baskılara rağmen pek çok lider 9 Mayıs Zafer Günü için Moskova'ya geldi

16:03 09.05.2025
© Sputnik / Cơ quan lưu trữ ảnh RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinLễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh
Lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Cơ quan lưu trữ ảnh RIA Novosti
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, tüm baskılara rağmen pek çok liderin Büyük Anavatan Savaşı'nın 80'inci yıl dönümü kutlamaları için Moskova'ya geldiğini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, birçok yabancı liderin kendilerine uygulanan baskıya rağmen Zafer'in 80'inci yıl dönümünü kutlamak üzere Moskova'ya geldiğini dile getirdi.
Peskov açıklamasında bilhassa Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun Moskova'ya yaptıkları ziyaretin bir kahramanlık eylemi olduğunun altını çizdi.
Peskov açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bilhassa Vucic ve Fico hakkında konuşacak olursak, bu aslında tam da böyle bir kahramanlık eylemi. Bu kadar açık baskıya rağmen Zafer Günü'nün anısına saygı göstermek üzere böylesine egemen bir irade sergilemek elbette en büyük övgüye layıktır.

'Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore birliklerinin komutanları Kızıl Meydan'daydı'

Kursk bölgesinin kurtarılmasına katılan Kuzey Kore birliklerinin komutanlarının Kızıl Meydan'da hazır bulunduğunu dile getiren Peskov, “Bunlar üst düzey subaylardı, yani Kursk bölgesinin kurtarılması operasyonuna Kore askerlerinin katılımını sağlayan komutanlardı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Geçit Töreni'nin ardından Kuzey Kore subaylarıyla bir araya geldiğini ve onlara teşekkür ettiğini kaydeden Peskov, “Kendilerini tanıttılar. Bu, Koreli askerlerin bu operasyondaki kahramanca hizmetlerinin tanınması ve nezaketin bir göstergesiydi” dedi.
Lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
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Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi
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