https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-rusya-cinde-duzenlenecek-sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesine-katilmaktan-memnuniyet-duyacaktir-1096073664.html
Putin: Rusya, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacaktır
Putin: Rusya, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacaktır
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Çin'de yapılacak ŞİÖ zirvesine katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T03:43+0300
2025-05-09T03:43+0300
2025-05-09T03:43+0300
dünya
rusya
çin
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
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Rusya-Çin görüşmelerinin ardından imzalanan belgelerin değişimi töreninde ve basın açıklamasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin'in bu yıl başkanlığı Çin tarafından yürütülen ŞİÖ kapsamında verimli iş birliği yaptığını belirtti.Putin, “Rusya, Çin’in ŞİÖ başkanlığı dönemindeki önceliklerini destekliyor ve bu yıl Eylül ayında Tianjin’de düzenlenecek olan zirveye memnuniyetle katılacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-yeni-secilen-papayi-tebrik-etti-1096073079.html
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rusya, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
Putin: Rusya, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacaktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Çin'de yapılacak ŞİÖ zirvesine katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.
Rusya-Çin görüşmelerinin ardından imzalanan belgelerin değişimi töreninde ve basın açıklamasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin'in bu yıl başkanlığı Çin tarafından yürütülen ŞİÖ kapsamında verimli iş birliği yaptığını belirtti.
Putin, “Rusya, Çin’in ŞİÖ başkanlığı dönemindeki önceliklerini destekliyor ve bu yıl Eylül ayında Tianjin’de düzenlenecek olan zirveye memnuniyetle katılacağız" dedi.