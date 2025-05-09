https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-rusya-cinde-duzenlenecek-sanghay-isbirligi-orgutu-zirvesine-katilmaktan-memnuniyet-duyacaktir-1096073664.html

Putin: Rusya, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacaktır

Putin: Rusya, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyacaktır

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Çin'de yapılacak ŞİÖ zirvesine katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T03:43+0300

2025-05-09T03:43+0300

2025-05-09T03:43+0300

dünya

rusya

çin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

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Rusya-Çin görüşmelerinin ardından imzalanan belgelerin değişimi töreninde ve basın açıklamasında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Çin'in bu yıl başkanlığı Çin tarafından yürütülen ŞİÖ kapsamında verimli iş birliği yaptığını belirtti.Putin, “Rusya, Çin’in ŞİÖ başkanlığı dönemindeki önceliklerini destekliyor ve bu yıl Eylül ayında Tianjin’de düzenlenecek olan zirveye memnuniyetle katılacağız" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-yeni-secilen-papayi-tebrik-etti-1096073079.html

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Sputnik Türkiye

rusya, çin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)