https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlinde-vucic-ile-gorustu-1096108962.html

Putin Kremlin'de Vucic ile görüştü

Putin Kremlin'de Vucic ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gelen Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T22:33+0300

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dünya

vladimir putin

aleksandar vucic

kremlin

görüşme

moskova

rusya

sırbistan

büyük vatanseverlik savaşı

zafer günü

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Rus lider, Moskova'nın Sırbistan Devlet Başkanı'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamalarına bizzat katılmasını takdirle karşıladığını söyledi. Putin ayrıca, Rusya’nın Sırbistan'ın bağımsız egemen çizgisini değerli gördüğünü ve enerji güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceğini kaydetti.Sırp lider Vucic ise Putin'e sıcak karşılama ve misafirperverliğinden dolayı Rusça teşekkür ederek, enerji temininde sağlanan iyi koşullardan dolayı minnettarlığını dile getirdi.

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vladimir putin, aleksandar vucic, kremlin, görüşme, moskova, rusya, sırbistan, büyük vatanseverlik savaşı, zafer günü