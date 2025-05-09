https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlinde-vucic-ile-gorustu-1096108962.html
Putin Kremlin'de Vucic ile görüştü
Putin Kremlin'de Vucic ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gelen Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T22:33+0300
2025-05-09T22:33+0300
2025-05-09T22:31+0300
dünya
vladimir putin
aleksandar vucic
kremlin
görüşme
moskova
rusya
sırbistan
büyük vatanseverlik savaşı
zafer günü
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Rus lider, Moskova'nın Sırbistan Devlet Başkanı'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamalarına bizzat katılmasını takdirle karşıladığını söyledi. Putin ayrıca, Rusya’nın Sırbistan'ın bağımsız egemen çizgisini değerli gördüğünü ve enerji güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceğini kaydetti.Sırp lider Vucic ise Putin'e sıcak karşılama ve misafirperverliğinden dolayı Rusça teşekkür ederek, enerji temininde sağlanan iyi koşullardan dolayı minnettarlığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-brezilyali-mevkidasi-lula-da-silva-ile-gorusme-gerceklestirdi-1096107232.html
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vladimir putin, aleksandar vucic, kremlin, görüşme, moskova, rusya, sırbistan, büyük vatanseverlik savaşı, zafer günü
vladimir putin, aleksandar vucic, kremlin, görüşme, moskova, rusya, sırbistan, büyük vatanseverlik savaşı, zafer günü
Putin Kremlin'de Vucic ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gelen Sırbistan Devlet Başkanı Vucic ile Kremlin’de bir araya geldi.
Rus lider, Moskova'nın Sırbistan Devlet Başkanı'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80. Yıldönümü kutlamalarına bizzat katılmasını takdirle karşıladığını söyledi. Putin ayrıca, Rusya’nın Sırbistan'ın bağımsız egemen çizgisini değerli gördüğünü ve enerji güvenliğinin garantörü olmaya devam edeceğini kaydetti.
Sırp lider Vucic ise Putin'e sıcak karşılama ve misafirperverliğinden dolayı Rusça teşekkür ederek, enerji temininde sağlanan iyi koşullardan dolayı minnettarlığını dile getirdi.