https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-brezilyali-mevkidasi-lula-da-silva-ile-gorusme-gerceklestirdi-1096107232.html
Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi
Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile Kremlin'de yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T18:48+0300
2025-05-09T18:48+0300
2025-05-09T18:46+0300
dünya
vladimir putin
lula da silva
kremlin
görüşme
rusya
brezilya
moskova
latin amerika
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Rusya lideri Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile yaptığı görüşmede Rusya ve Brezilya arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürekli olarak devam ettiğini söyledi.Rus liderin açıklamasından öne çıkan başlıklar:Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise ziyaretinin özellikle iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın inşasını sürdürme amacını taşıdığını ve Brezilya'nın başta teknoloji ve bilim olmak üzere Rusya'da pek çok çıkarı olduğunu vurguladı.Brezilya liderinin konuşmasından öne çıkan vurgular şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html
rusya
brezilya
moskova
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vladimir putin, lula da silva, kremlin, görüşme, rusya, brezilya, moskova, latin amerika, donald trump, karayipler, stratejik ortaklık
vladimir putin, lula da silva, kremlin, görüşme, rusya, brezilya, moskova, latin amerika, donald trump, karayipler, stratejik ortaklık
Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile Kremlin'de yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya lideri Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile yaptığı görüşmede Rusya ve Brezilya arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürekli olarak devam ettiğini söyledi.
Rus liderin açıklamasından öne çıkan başlıklar:
Moskova ile Brezilya arasındaki ilişkiler giderek gelişiyor.
Görüşmelerde iki ülkenin uluslararası arenadaki etkileşimi ele alınacak.
Latin Amerika ve Karayipler ile ticaretimizin önemli bir bölümünü oluşturan Brezilya ile ikili ticaretimiz artıyor.
Rusya, Brezilya pazarına petrol ürünleri ve mineral gübrelerin en büyük ihracatçısı olmaya devam ediyor;
Brezilya, Rusya'nın gıda ürünleri ithalatında lider konumunu sürdürüyor.
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise ziyaretinin özellikle iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın inşasını sürdürme amacını taşıdığını ve Brezilya'nın başta teknoloji ve bilim olmak üzere Rusya'da pek çok çıkarı olduğunu vurguladı.
Brezilya liderinin konuşmasından öne çıkan vurgular şu şekilde:
Ziyaretim Moskova ile ortaklığı güçlendirmeyi amaçlıyor.
Rusya ve Brezilya’nın ticareti artırma imkanı var.
İki ülke ticari ilişkileri geliştirme imkanlarına sahip, iyi bir büyüme potansiyeli söz konusu.
Donald Trump'ın gümrük vergisi politikası serbest ticaret meselesini ‘gömüyor’, çok taraflılığı güçlendiriyor.
Brezilya askeri, uzay, bilim, ekonomi ve eğitim alanlarını ve özellikle enerji konularını görüşmek istiyor.