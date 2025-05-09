https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-brezilyali-mevkidasi-lula-da-silva-ile-gorusme-gerceklestirdi-1096107232.html

Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi

Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile görüşme gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva ile Kremlin'de yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T18:48+0300

2025-05-09T18:48+0300

2025-05-09T18:46+0300

dünya

vladimir putin

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kremlin

görüşme

rusya

brezilya

moskova

latin amerika

donald trump

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Rusya lideri Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula da Silva ile yaptığı görüşmede Rusya ve Brezilya arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini, iki ülke arasındaki üst düzey temasların sürekli olarak devam ettiğini söyledi.Rus liderin açıklamasından öne çıkan başlıklar:Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ise ziyaretinin özellikle iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın inşasını sürdürme amacını taşıdığını ve Brezilya'nın başta teknoloji ve bilim olmak üzere Rusya'da pek çok çıkarı olduğunu vurguladı.Brezilya liderinin konuşmasından öne çıkan vurgular şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html

rusya

brezilya

moskova

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vladimir putin, lula da silva, kremlin, görüşme, rusya, brezilya, moskova, latin amerika, donald trump, karayipler, stratejik ortaklık