https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlinde-slovakya-basbakani-fico-ile-bir-araya-geldi-1096109467.html

Putin Kremlin'de Slovakya Başbakanı Fico ile bir araya geldi

Putin Kremlin'de Slovakya Başbakanı Fico ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Kremlin’de bir görüşme gerçekleştirdi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T23:40+0300

2025-05-09T23:40+0300

2025-05-09T23:38+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılmak için Moskova'ya gelen Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Kremlin’de bir araya geldi.Putin, Rusya'nın Slovakya yönetimine ve vatandaşlarına Sovyet askerlerinin anıtları konusunda gösterdikleri özenli tutumdan dolayı minnettar olduğunu söyledi.Rus lider, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve bu yılın Kasım ayına kadar tamamlanması planlanan Michalovce'deki Kızıl Ordu Merkez Savaş Anıtı Mezarlığı'nın inşasının bu yıl tamamlanmasının beklendiğini belirterek, Slovak Başbakana kişisel desteklerinden dolayı teşekkür etti.Fico ise, Rusya'ya yönelik yaptırımların işe yaramadığını ve AB'ye zarar verdiğini dile getirerek, Slovakya'nın Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinden yana olduğunu ifade etti. Slovak Başbakan ayrıca Ukrayna sorununun askeri bir çözümünün bulunmadığını, Slovakya'nın barışçıl çözüm çabalarından mutluluk duyduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlinde-vucic-ile-gorustu-1096108962.html

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vladimir putin, robert fico, kremlin, görüşme, rusya, slovakya, moskova, ab, bratislava