Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: SSCB'nin kazanması dünyanın kaderini değiştirdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
183 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hapishane konulu film ve müzikler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:14
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html
Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi
Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi
Sputnik Türkiye
Tüm baskı ve engellemelere rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da bulunan yabancı lider ve konuklar adına Kremlin Sarayı'nda Rus... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T14:33+0300
2025-05-09T14:33+0300
dünya
ruslar
batı
moskova
atlantik
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kremlin sarayı
vladimir putin
zafer'in 80. yıldönümü
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094708_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_ca523c972e51dd59c3428a51091be536.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda verdiği 9 Mayıs Zafer Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerinin yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.Batı'nın tüm engelleme çabalarına karşın Moskova'da bulunarak dayanışma örneği sergileyen yabancı lider ve temsilcilere teşekkür eden Putin, şu ifadeleri kullandı:'Atalarımız dik durarak kazandı'Zafere ulaşan atalarının dik durduklarını ve bu sayede savaşı kazandıklarını vurgulayan Putin, "Yakınları Nazizm ve militarizme karşı savaşmış olan herkesin bu duyguları çok iyi anladığından eminim. Avrupa'da, Atlantik'te, Pasifik Okyanusu'nda, Asya'da, Afrika'da, 2. Dünya Savaşı ateşinin yandığı her yerde özgürlük için savaştılar. Ruslar olarak bizler de, onların bize ekipman ve gıda konusunda nasıl yardım ettiğini hatırlıyoruz" dedi.'Hakikat ve adaletin zaferi için, ülkelerimizin ve halklarımızın refahı için' Putin, resepsiyonundaki konuşmasının sonunda "Muzafferlerin şanlı nesline, hakikatin ve adaletin zaferine, ülkelerimizin ve halklarımızın refahına kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim" diyerek kadehini Büyük Zafer için kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/nazilere-karsi-kazanilan-zaferin-80-yildonumu-sputnik-kizil-meydandaki-toreni-canli-yayinlayacak-1096078768.html
batı
moskova
atlantik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094708_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_03d19d25c02295e7f00da0e64c4b6cbb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ruslar, batı, moskova, atlantik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kremlin sarayı, vladimir putin, zafer'in 80. yıldönümü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü
ruslar, batı, moskova, atlantik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kremlin sarayı, vladimir putin, zafer'in 80. yıldönümü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü

Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi

14:33 09.05.2025
© Sputnik / Cơ quan lưu trữ ảnh RIA Novosti / Multimedya arşivine gidinLễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh
Lễ đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Cơ quan lưu trữ ảnh RIA Novosti
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Tüm baskı ve engellemelere rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da bulunan yabancı lider ve konuklar adına Kremlin Sarayı'nda Rus lider Putin tarafından resepsiyon verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda verdiği 9 Mayıs Zafer Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerinin yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.

Batı'nın tüm engelleme çabalarına karşın Moskova'da bulunarak dayanışma örneği sergileyen yabancı lider ve temsilcilere teşekkür eden Putin, şu ifadeleri kullandı:

"9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etme kararınızı çok değerli buluyoruz. Bu kutsal, bizim için sonsuz değer taşıyan bayramın sevincini halkımızla paylaşma kararınızı da. Zafer Günü'nün kutlandığı bu olayın dünya kaderi açısından önemi paha biçilemezdir. Fakat Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri için bu, hemen hemen her ailemizin tarihinin bir parçasıdır. Böylesine doğrudan kan bağı, bu bayrama karşı özel, hatta saygılı bir yaklaşımın oluşmasını sağlıyor. Büyük Anavatan Savaşı ve kahramanları hakkındaki hakikate, en zor sınavlardan geçen atalarımıza yönelik temel tutumu tanımlıyor."

'Atalarımız dik durarak kazandı'

Zafere ulaşan atalarının dik durduklarını ve bu sayede savaşı kazandıklarını vurgulayan Putin, "Yakınları Nazizm ve militarizme karşı savaşmış olan herkesin bu duyguları çok iyi anladığından eminim. Avrupa'da, Atlantik'te, Pasifik Okyanusu'nda, Asya'da, Afrika'da, 2. Dünya Savaşı ateşinin yandığı her yerde özgürlük için savaştılar. Ruslar olarak bizler de, onların bize ekipman ve gıda konusunda nasıl yardım ettiğini hatırlıyoruz" dedi.

'Hakikat ve adaletin zaferi için, ülkelerimizin ve halklarımızın refahı için'

Putin, resepsiyonundaki konuşmasının sonunda "Muzafferlerin şanlı nesline, hakikatin ve adaletin zaferine, ülkelerimizin ve halklarımızın refahına kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim" diyerek kadehini Büyük Zafer için kaldırdı.
Kızıl Meydan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
DÜNYA
Nazilere karşı Zafer'in 80. yıldönümü Kızıl Meydan'da görkemli törenle kutlandı
08:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала