https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html

Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi

Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi

Sputnik Türkiye

Tüm baskı ve engellemelere rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da bulunan yabancı lider ve konuklar adına Kremlin Sarayı'nda Rus... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T14:33+0300

2025-05-09T14:33+0300

2025-05-09T14:33+0300

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kremlin sarayı

vladimir putin

zafer'in 80. yıldönümü

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda verdiği 9 Mayıs Zafer Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerinin yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.Batı'nın tüm engelleme çabalarına karşın Moskova'da bulunarak dayanışma örneği sergileyen yabancı lider ve temsilcilere teşekkür eden Putin, şu ifadeleri kullandı:'Atalarımız dik durarak kazandı'Zafere ulaşan atalarının dik durduklarını ve bu sayede savaşı kazandıklarını vurgulayan Putin, "Yakınları Nazizm ve militarizme karşı savaşmış olan herkesin bu duyguları çok iyi anladığından eminim. Avrupa'da, Atlantik'te, Pasifik Okyanusu'nda, Asya'da, Afrika'da, 2. Dünya Savaşı ateşinin yandığı her yerde özgürlük için savaştılar. Ruslar olarak bizler de, onların bize ekipman ve gıda konusunda nasıl yardım ettiğini hatırlıyoruz" dedi.'Hakikat ve adaletin zaferi için, ülkelerimizin ve halklarımızın refahı için' Putin, resepsiyonundaki konuşmasının sonunda "Muzafferlerin şanlı nesline, hakikatin ve adaletin zaferine, ülkelerimizin ve halklarımızın refahına kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim" diyerek kadehini Büyük Zafer için kaldırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/nazilere-karsi-kazanilan-zaferin-80-yildonumu-sputnik-kizil-meydandaki-toreni-canli-yayinlayacak-1096078768.html

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ruslar, batı, moskova, atlantik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kremlin sarayı, vladimir putin, zafer'in 80. yıldönümü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü