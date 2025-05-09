https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-kremlin-sarayinda-zafer-gunu-resepsiyonu-verdi-1096098213.html
Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi
Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi
Sputnik Türkiye
Tüm baskı ve engellemelere rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da bulunan yabancı lider ve konuklar adına Kremlin Sarayı'nda Rus... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T14:33+0300
2025-05-09T14:33+0300
2025-05-09T14:33+0300
dünya
ruslar
batı
moskova
atlantik
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
kremlin sarayı
vladimir putin
zafer'in 80. yıldönümü
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda verdiği 9 Mayıs Zafer Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerinin yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.Batı'nın tüm engelleme çabalarına karşın Moskova'da bulunarak dayanışma örneği sergileyen yabancı lider ve temsilcilere teşekkür eden Putin, şu ifadeleri kullandı:'Atalarımız dik durarak kazandı'Zafere ulaşan atalarının dik durduklarını ve bu sayede savaşı kazandıklarını vurgulayan Putin, "Yakınları Nazizm ve militarizme karşı savaşmış olan herkesin bu duyguları çok iyi anladığından eminim. Avrupa'da, Atlantik'te, Pasifik Okyanusu'nda, Asya'da, Afrika'da, 2. Dünya Savaşı ateşinin yandığı her yerde özgürlük için savaştılar. Ruslar olarak bizler de, onların bize ekipman ve gıda konusunda nasıl yardım ettiğini hatırlıyoruz" dedi.'Hakikat ve adaletin zaferi için, ülkelerimizin ve halklarımızın refahı için' Putin, resepsiyonundaki konuşmasının sonunda "Muzafferlerin şanlı nesline, hakikatin ve adaletin zaferine, ülkelerimizin ve halklarımızın refahına kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim" diyerek kadehini Büyük Zafer için kaldırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/nazilere-karsi-kazanilan-zaferin-80-yildonumu-sputnik-kizil-meydandaki-toreni-canli-yayinlayacak-1096078768.html
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ruslar, batı, moskova, atlantik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kremlin sarayı, vladimir putin, zafer'in 80. yıldönümü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü
ruslar, batı, moskova, atlantik, bağımsız devletler topluluğu (bdt), kremlin sarayı, vladimir putin, zafer'in 80. yıldönümü, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük zafer'in 80. yıldönümü
Putin, Kremlin Sarayı'nda Zafer Günü resepsiyonu verdi
Tüm baskı ve engellemelere rağmen 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da bulunan yabancı lider ve konuklar adına Kremlin Sarayı'nda Rus lider Putin tarafından resepsiyon verildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda verdiği 9 Mayıs Zafer Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında müttefiklerinin yaptığı yardımları unutmadığını söyledi.
Batı'nın tüm engelleme çabalarına karşın Moskova'da bulunarak dayanışma örneği sergileyen yabancı lider ve temsilcilere teşekkür eden Putin, şu ifadeleri kullandı:
"9 Mayıs'ta Moskova'yı ziyaret etme kararınızı çok değerli buluyoruz. Bu kutsal, bizim için sonsuz değer taşıyan bayramın sevincini halkımızla paylaşma kararınızı da. Zafer Günü'nün kutlandığı bu olayın dünya kaderi açısından önemi paha biçilemezdir. Fakat Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri için bu, hemen hemen her ailemizin tarihinin bir parçasıdır. Böylesine doğrudan kan bağı, bu bayrama karşı özel, hatta saygılı bir yaklaşımın oluşmasını sağlıyor. Büyük Anavatan Savaşı ve kahramanları hakkındaki hakikate, en zor sınavlardan geçen atalarımıza yönelik temel tutumu tanımlıyor."
'Atalarımız dik durarak kazandı'
Zafere ulaşan atalarının dik durduklarını ve bu sayede savaşı kazandıklarını vurgulayan Putin, "Yakınları Nazizm ve militarizme karşı savaşmış olan herkesin bu duyguları çok iyi anladığından eminim. Avrupa'da, Atlantik'te, Pasifik Okyanusu'nda, Asya'da, Afrika'da, 2. Dünya Savaşı ateşinin yandığı her yerde özgürlük için savaştılar. Ruslar olarak bizler de, onların bize ekipman ve gıda konusunda nasıl yardım ettiğini hatırlıyoruz" dedi.
'Hakikat ve adaletin zaferi için, ülkelerimizin ve halklarımızın refahı için'
Putin, resepsiyonundaki konuşmasının sonunda "Muzafferlerin şanlı nesline, hakikatin ve adaletin zaferine, ülkelerimizin ve halklarımızın refahına kadeh kaldırıyorum. Teşekkür ederim" diyerek kadehini Büyük Zafer için kaldırdı.