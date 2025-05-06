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Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Sputnik Türkiye
Adolf Hitler, "Bizim Mississippi Nehrimiz Volga olacak" diyerek SSCB’yi ‘fethetme’ amacını gerekçelendiriyordu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Nazi lideri bu sözlerle, kendi perspektifinden "medeni dünya" ile "vahşi dünya" arasındaki sınırları çizerek maksadını, “Bizim yalnızca bir görevimiz var: Almanları iskân yoluyla bu topraklara yerleştirerek buraları Almanlaştırmak; yerli halka ise Kızılderililer gibi davranacağız" diye açıklıyordu.Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi Yegor Yakovlev, Hitler'in Nazi Almanyası'nın kanlı planları ile ABD'de artık gerçekleştirilmiş olanlar arasındaki paralellikleri nasıl açıkladığını anlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/nazi-liderleri-yabanci-dusmani-fikirlerini-abdnin-irkci-politikalarina-dayandirarak-nasil-savundu-1095810270.html
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Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
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Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
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vi̇deo, hitler, yegor yakovlev, abd, sscb, nazi almanyası, nazi rejimi, alman nazizminin amerikan kökleri
vi̇deo, hitler, yegor yakovlev, abd, sscb, nazi almanyası, nazi rejimi, alman nazizminin amerikan kökleri

Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?

17:00 06.05.2025
© SputnikAlman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Sputnik
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Adolf Hitler, "Bizim Mississippi Nehrimiz Volga olacak" diyerek SSCB’yi ‘fethetme’ amacını gerekçelendiriyordu.
Nazi lideri bu sözlerle, kendi perspektifinden "medeni dünya" ile "vahşi dünya" arasındaki sınırları çizerek maksadını, “Bizim yalnızca bir görevimiz var: Almanları iskân yoluyla bu topraklara yerleştirerek buraları Almanlaştırmak; yerli halka ise Kızılderililer gibi davranacağız" diye açıklıyordu.
Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi Yegor Yakovlev, Hitler'in Nazi Almanyası'nın kanlı planları ile ABD'de artık gerçekleştirilmiş olanlar arasındaki paralellikleri nasıl açıkladığını anlatıyor.
© Sputnik
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu? - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
MULTİMEDYA
Nazi liderleri yabancı düşmanı fikirlerini ABD'nin ırkçı politikalarına dayandırarak nasıl savundu?
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