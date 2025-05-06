https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-hitler-nazi-soyleminde-abdnin-yayilmaci-uygulamalariyla-nasil-1095961923.html
Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Sputnik Türkiye
Adolf Hitler, "Bizim Mississippi Nehrimiz Volga olacak" diyerek SSCB’yi ‘fethetme’ amacını gerekçelendiriyordu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T17:00+0300
2025-05-06T17:00+0300
2025-05-06T17:00+0300
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yegor yakovlev
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nazi almanyası
nazi rejimi
alman nazizminin amerikan kökleri
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Nazi lideri bu sözlerle, kendi perspektifinden "medeni dünya" ile "vahşi dünya" arasındaki sınırları çizerek maksadını, “Bizim yalnızca bir görevimiz var: Almanları iskân yoluyla bu topraklara yerleştirerek buraları Almanlaştırmak; yerli halka ise Kızılderililer gibi davranacağız" diye açıklıyordu.Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi Yegor Yakovlev, Hitler'in Nazi Almanyası'nın kanlı planları ile ABD'de artık gerçekleştirilmiş olanlar arasındaki paralellikleri nasıl açıkladığını anlatıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/nazi-liderleri-yabanci-dusmani-fikirlerini-abdnin-irkci-politikalarina-dayandirarak-nasil-savundu-1095810270.html
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Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Sputnik Türkiye
Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
2025-05-06T17:00+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, hitler, yegor yakovlev, abd, sscb, nazi almanyası, nazi rejimi, alman nazizminin amerikan kökleri
vi̇deo, hitler, yegor yakovlev, abd, sscb, nazi almanyası, nazi rejimi, alman nazizminin amerikan kökleri
Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
Adolf Hitler, "Bizim Mississippi Nehrimiz Volga olacak" diyerek SSCB’yi ‘fethetme’ amacını gerekçelendiriyordu.
Nazi lideri bu sözlerle, kendi perspektifinden "medeni dünya" ile "vahşi dünya" arasındaki sınırları çizerek maksadını, “Bizim yalnızca bir görevimiz var: Almanları iskân yoluyla bu topraklara yerleştirerek buraları Almanlaştırmak; yerli halka ise Kızılderililer gibi davranacağız" diye açıklıyordu.
Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi Yegor Yakovlev, Hitler'in Nazi Almanyası'nın kanlı planları ile ABD'de artık gerçekleştirilmiş olanlar arasındaki paralellikleri nasıl açıkladığını anlatıyor.