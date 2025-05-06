https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-hitler-nazi-soyleminde-abdnin-yayilmaci-uygulamalariyla-nasil-1095961923.html

Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?

Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?

Sputnik Türkiye

Adolf Hitler, "Bizim Mississippi Nehrimiz Volga olacak" diyerek SSCB’yi ‘fethetme’ amacını gerekçelendiriyordu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T17:00+0300

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vi̇deo

hitler

yegor yakovlev

abd

sscb

nazi almanyası

nazi rejimi

alman nazizminin amerikan kökleri

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Nazi lideri bu sözlerle, kendi perspektifinden "medeni dünya" ile "vahşi dünya" arasındaki sınırları çizerek maksadını, “Bizim yalnızca bir görevimiz var: Almanları iskân yoluyla bu topraklara yerleştirerek buraları Almanlaştırmak; yerli halka ise Kızılderililer gibi davranacağız" diye açıklıyordu.Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi Yegor Yakovlev, Hitler'in Nazi Almanyası'nın kanlı planları ile ABD'de artık gerçekleştirilmiş olanlar arasındaki paralellikleri nasıl açıkladığını anlatıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/nazi-liderleri-yabanci-dusmani-fikirlerini-abdnin-irkci-politikalarina-dayandirarak-nasil-savundu-1095810270.html

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Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu? Sputnik Türkiye Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu? 2025-05-06T17:00+0300 true PT1M50S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, hitler, yegor yakovlev, abd, sscb, nazi almanyası, nazi rejimi, alman nazizminin amerikan kökleri