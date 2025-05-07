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En düşük taşıt kredisi faiz oranı açıklandı: 250 bin TL için geri ödeme tablosu belli oldu
En düşük taşıt kredisi faiz oranı açıklandı: 250 bin TL için geri ödeme tablosu belli oldu
Sputnik Türkiye
Taşıt kredilerindeki düşüş dikkat çekiyor. 2025’in en düşük seviyelerine gerileyen kredi hacmi, toplam tüketici kredileri içinde sadece yüzde 3’lük pay aldı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-07T16:54+0300
2025-05-07T16:54+0300
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, taşıt kredilerinde zayıf seyir devam ediyor. 25 Nisan ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 64 milyar 39 milyon TL olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise bu rakam 63 milyar 84 milyon TL idi. Bu seviyeler, 2025 yılının en düşük seviyeleri olarak dikkat çekiyor.Kredilerde pay yüzde 3’e gerilediToplam tüketici kredileri içinde taşıt kredilerinin payı sadece yüzde 3 seviyesinde kaldı. Bu oran, son iki haftada yaşanan otomotiv finansmanında daralmayı net biçimde ortaya koyuyor.7 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar arasında en düşük taşıt kredisi oranı yüzde 3.45 olarak Kuveyt Türk tarafından sunuluyor. Bu oran, tüm vadeler için geçerli. İşte 250 bin TL kredi için güncel ödeme planları:Diğer bankalardaki güncel faiz oranları48 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için diğer bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödemeleri şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bilesik-faiz-yuzde-63e-dayandi-mevduat-faizinde-son-durum-ne-iste-100-bin-tl-ve-1-milyon-tlnin-1096006087.html
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taşıt kredisi, taşıt kredisi faiz oranları, en düşük taşıt kredisi, 2025 taşıt kredisi güncel oranlar, bankalar arası kredi karşılaştırması, taşıt kredisi geri ödeme tablosu, taşıt kredisi aylık taksitleri, 250 bin tl taşıt kredisi
taşıt kredisi, taşıt kredisi faiz oranları, en düşük taşıt kredisi, 2025 taşıt kredisi güncel oranlar, bankalar arası kredi karşılaştırması, taşıt kredisi geri ödeme tablosu, taşıt kredisi aylık taksitleri, 250 bin tl taşıt kredisi

En düşük taşıt kredisi faiz oranı açıklandı: 250 bin TL için geri ödeme tablosu belli oldu

16:54 07.05.2025
© AAOtomobil
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Taşıt kredilerindeki düşüş dikkat çekiyor. 2025’in en düşük seviyelerine gerileyen kredi hacmi, toplam tüketici kredileri içinde sadece yüzde 3’lük pay aldı. En düşük taşıt kredisi faiz oranı ise yüzde 3.45 oldu. 250 bin TL için aylık taksitler 12 bin 767 TL'den başlıyor. İşte tüm detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, taşıt kredilerinde zayıf seyir devam ediyor. 25 Nisan ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 64 milyar 39 milyon TL olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise bu rakam 63 milyar 84 milyon TL idi. Bu seviyeler, 2025 yılının en düşük seviyeleri olarak dikkat çekiyor.

Kredilerde pay yüzde 3’e geriledi

Toplam tüketici kredileri içinde taşıt kredilerinin payı sadece yüzde 3 seviyesinde kaldı. Bu oran, son iki haftada yaşanan otomotiv finansmanında daralmayı net biçimde ortaya koyuyor.
7 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar arasında en düşük taşıt kredisi oranı yüzde 3.45 olarak Kuveyt Türk tarafından sunuluyor. Bu oran, tüm vadeler için geçerli. İşte 250 bin TL kredi için güncel ödeme planları:

Vade

Aylık Taksit

Toplam Geri Ödeme

12 Ay

27.393 TL

330.153 TL

24 Ay

17.221 TL

414.740 TL

36 Ay

14.123 TL

509.870 TL

48 Ay

12.767 TL

614.235 TL

Diğer bankalardaki güncel faiz oranları

48 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için diğer bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödemeleri şu şekilde:
Akbank: Yüzde 3.59 – 13.139 TL / 632.097 TL
Garanti BBVA: Yüzde 4.09 – 14.498 TL / 697.185 TL
Dünya Katılım: Yüzde 3.60 – 13.165 TL / 633.380 TL
Vakıf Katılım: Yüzde 3.70 – 13.434 TL / 646.075 TL
İş Bankası: Yüzde 3.90 – 13.976 TL / 672.118 TL
Türkiye Finans: Yüzde 3.99 – 14.223 TL / 683.953 TL
TEB: Yüzde 4.19 – 14.776 TL / 710.500 TL
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