https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/en-dusuk-tasit-kredisi-faiz-orani-aciklandi-250-bin-tl-icin-geri-odeme-tablosu-belli-oldu-1096032470.html

En düşük taşıt kredisi faiz oranı açıklandı: 250 bin TL için geri ödeme tablosu belli oldu

En düşük taşıt kredisi faiz oranı açıklandı: 250 bin TL için geri ödeme tablosu belli oldu

Sputnik Türkiye

Taşıt kredilerindeki düşüş dikkat çekiyor. 2025’in en düşük seviyelerine gerileyen kredi hacmi, toplam tüketici kredileri içinde sadece yüzde 3’lük pay aldı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T16:54+0300

2025-05-07T16:54+0300

2025-05-07T16:54+0300

ekonomi̇

taşıt

taşıt kredisi

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faiz oranı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, taşıt kredilerinde zayıf seyir devam ediyor. 25 Nisan ile sona eren haftada taşıt kredisi hacmi 64 milyar 39 milyon TL olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise bu rakam 63 milyar 84 milyon TL idi. Bu seviyeler, 2025 yılının en düşük seviyeleri olarak dikkat çekiyor.Kredilerde pay yüzde 3’e gerilediToplam tüketici kredileri içinde taşıt kredilerinin payı sadece yüzde 3 seviyesinde kaldı. Bu oran, son iki haftada yaşanan otomotiv finansmanında daralmayı net biçimde ortaya koyuyor.7 Mayıs 2025 itibarıyla bankalar arasında en düşük taşıt kredisi oranı yüzde 3.45 olarak Kuveyt Türk tarafından sunuluyor. Bu oran, tüm vadeler için geçerli. İşte 250 bin TL kredi için güncel ödeme planları:Diğer bankalardaki güncel faiz oranları48 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisi için diğer bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödemeleri şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/bilesik-faiz-yuzde-63e-dayandi-mevduat-faizinde-son-durum-ne-iste-100-bin-tl-ve-1-milyon-tlnin-1096006087.html

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