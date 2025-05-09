Meteoroloji saat verdi: Şiddetli sağanak yağışa dikkat, sıcaklıklar hızla düşecek
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Meteoroloji günlük hava durumu tahminlerine göre, sabah saatleri az bulutlu, öğle saatleri itibariyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da yerel yağış bekleniyor. 5 günlük tahminlere göre hafta sonu sıcaklıklar hızla düşerken kuvvetli yağışlar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre 9 Mayıs Cuma günü Türkiye geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli olan hava öğle saatleri itibariyle yerel yağışlara dönüşecek.
Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonuna dikkat
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminlerine göre 10 Mayıs Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey illerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar hızla düşecek ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kuvvetli yağışların 11 Mayıs Pazar günü devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir: 13°C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Edirne: 15°C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 15°C, 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 13°C, 25°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 11°C, 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yarın (Cuma) yağışlı
Denizli: 16°C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 19°C, 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 13°C, 28°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 16°C, 31°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağışlı
Antalya: 19°C, 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 13°C, 29°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yağışlı
Hatay: 17°C, 30°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 12°C, 28°C – Bu akşam il geneli, yarın kuzey ve batısı kısa süreli yağışlı
Çankırı: 10°C, 28°C – Yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağışlı
Eskişehir: 13°C, 29°C – Yarın öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağışlı
Konya: 14°C, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 10°C, 24°C – Bu akşam ve yarın öğleden sonra yağışlı
Kastamonu: 10°C, 25°C – Bu akşam ve yarın öğleden sonra yağışlı
Sinop: 13°C, 24°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 16°C, 21°C – Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 13°C, 30°C – Bu akşam yağışlı
Artvin: 9°C, 27°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun: 15°C, 24°C – Yarın öğle saatlerinden sonra yağışlı
Trabzon: 16°C, 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 6°C, 22°C – Bu akşam saatlerinde yağışlı
Kars: 4°C, 22°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 13°C, 29°C – Bu akşam saatlerinde yağışlı
Van: 7°C, 16°C – Yarın doğu kesimleri yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 15°C, 32°C – Bu akşam saatlerinde yağışlı
Gaziantep: 16°C, 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 17°C, 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C, 29°C – Parçalı ve az bulutlu