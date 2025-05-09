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Meteoroloji saat verdi: Şiddetli sağanak yağışa dikkat, sıcaklıklar hızla düşecek

Meteoroloji saat verdi: Şiddetli sağanak yağışa dikkat, sıcaklıklar hızla düşecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, cuma öğle saatlerinden itibaren birçok bölgede sağanak yağışların başlayacağını duyurdu. Hafta sonu ise sıcaklıklarda hızlı düşüş ve kuvvetli yağış bekleniyor.

2025-05-09T06:28+0300

2025-05-09T06:28+0300

2025-05-09T06:28+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminlere göre 9 Mayıs Cuma günü Türkiye geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde Türkiye genelinde az bulutlu ve güneşli olan hava öğle saatleri itibariyle yerel yağışlara dönüşecek. Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hafta sonuna dikkatMeteoroloji'nin 5 günlük hava tahminlerine göre 10 Mayıs Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, Ege'nin kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzey illerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sıcaklıklar hızla düşecek ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Kuvvetli yağışların 11 Mayıs Pazar günü devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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