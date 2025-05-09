https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/medvedev-rusya-80-yil-once-nazileri-ezdi-ve-bunu-tekrar-yapmaya-hazir-1096103971.html
Medvedev: Rusya, 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır
Medvedev: Rusya, 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Nazizmin Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığını belirterek Rusya'nın 80 yıl önce... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T16:48+0300
2025-05-09T16:48+0300
2025-05-09T16:56+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya
rusya federasyonu
rusya güvenlik konseyi
9 mayıs
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avrupa
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı açıklamada, Nazizmin bugün 'yeni kıyafetler giyerek' Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığını söyledi.Medvedev, galipler kuşağının başarısının yıllarla birlikte etkisini kaybetmediğini vurguladığı açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın 80 yıl önce olduğu gibi Nazileri tekrar ezmeye hazır olduğunu söyledi.Rusya Federasyonu'nun düşmanlarının 1945'te Reichstag'ın duvarlarının neye benzediğini hatırlamaları gerektiğini belirten Medvedev, “Şu andaki düşmanlarımız faşistlerin torunları ve onların suç ortaklarıdır. Reichstag'ın duvarlarına ve Zafer'in imzalarına dikkatle baksınlar. Nazileri 80 yıl önce ezdik ve bunu tekrar yapmaya hazırız" dedi.'Gerçek Rusya'nın yanında ve bu nedenle nihai zafer yakın'Medvedev açıklamasında, gerçeğin ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zaferin Rusya'nın yanında olduğunu söyledi."Büyük Anavatan Savaşı askerlerinin başarılarını hatırlayarak biliyoruz ki gerçek ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zafer arkamızda" diyen Medvedev, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kremlin-tum-baskilara-ragmen-pek-cok-lider-9-mayis-zafer-gunu-icin-moskovaya-geldi-1096103125.html
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dmitriy medvedev, rusya, rusya federasyonu, rusya güvenlik konseyi, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, nazi, avrupa, büyük anavatan savaşı
dmitriy medvedev, rusya, rusya federasyonu, rusya güvenlik konseyi, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, nazi, avrupa, büyük anavatan savaşı
Medvedev: Rusya, 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır
16:48 09.05.2025 (güncellendi: 16:56 09.05.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Nazizmin Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığını belirterek Rusya'nın 80 yıl önce Nazileri ezdiğini ve bunu tekrar yapmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı açıklamada, Nazizmin bugün 'yeni kıyafetler giyerek' Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığını söyledi.
Medvedev, galipler kuşağının başarısının yıllarla birlikte etkisini kaybetmediğini vurguladığı açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ahlaki bir referans noktası ve halkımızın içsel gücünün kaynağı olarak ona tekrar tekrar dönüyoruz. Bugün bu özellikle önemlidir. Çünkü Nazizm, yüzünü değiştirerek ve yeni kıyafetler giyerek bir kez daha Avrupa'da başını kaldırmaya cesaret etti.
'Rusya 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın 80 yıl önce olduğu gibi Nazileri tekrar ezmeye hazır olduğunu söyledi.
Rusya Federasyonu'nun düşmanlarının 1945'te Reichstag'ın duvarlarının neye benzediğini hatırlamaları gerektiğini belirten Medvedev, “Şu andaki düşmanlarımız faşistlerin torunları ve onların suç ortaklarıdır. Reichstag'ın duvarlarına ve Zafer'in imzalarına dikkatle baksınlar. Nazileri 80 yıl önce ezdik ve bunu tekrar yapmaya hazırız" dedi.
'Gerçek Rusya'nın yanında ve bu nedenle nihai zafer yakın'
Medvedev açıklamasında, gerçeğin ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zaferin Rusya'nın yanında olduğunu söyledi.
"Büyük Anavatan Savaşı askerlerinin başarılarını hatırlayarak biliyoruz ki gerçek ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zafer arkamızda" diyen Medvedev, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Büyük Anavatan Savaşı askerlerinin başarılarını hatırlayarak biliyoruz ki gerçek ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zafer arkamızda. 1945 zaferi sadece askeri bir zafer değildi. Farklı milletlerden, dinlerden, görüşlerden ve kaderlerden milyonlarca insan, ortak bir gelecek uğruna Anavatanı kurtarmak için birleşti. Bu, tüm ülke tarafından yapılan büyük bir ahlaki seçimdi. Bu yüzden, zafer kazananların neslinin başarısı yıllar geçtikçe kaybolmuyor.