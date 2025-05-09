https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/medvedev-rusya-80-yil-once-nazileri-ezdi-ve-bunu-tekrar-yapmaya-hazir-1096103971.html

Medvedev: Rusya, 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır

Medvedev: Rusya, 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev yaptığı açıklamada, Nazizmin Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığını belirterek Rusya'nın 80 yıl önce... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T16:48+0300

2025-05-09T16:48+0300

2025-05-09T16:56+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

rusya federasyonu

rusya güvenlik konseyi

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

nazi

avrupa

büyük anavatan savaşı

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev yaptığı açıklamada, Nazizmin bugün 'yeni kıyafetler giyerek' Avrupa'da bir kez daha başını kaldırdığını söyledi.Medvedev, galipler kuşağının başarısının yıllarla birlikte etkisini kaybetmediğini vurguladığı açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya 80 yıl önce Nazileri ezdi ve bunu tekrar yapmaya hazır'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Rusya'nın 80 yıl önce olduğu gibi Nazileri tekrar ezmeye hazır olduğunu söyledi.Rusya Federasyonu'nun düşmanlarının 1945'te Reichstag'ın duvarlarının neye benzediğini hatırlamaları gerektiğini belirten Medvedev, “Şu andaki düşmanlarımız faşistlerin torunları ve onların suç ortaklarıdır. Reichstag'ın duvarlarına ve Zafer'in imzalarına dikkatle baksınlar. Nazileri 80 yıl önce ezdik ve bunu tekrar yapmaya hazırız" dedi.'Gerçek Rusya'nın yanında ve bu nedenle nihai zafer yakın'Medvedev açıklamasında, gerçeğin ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zaferin Rusya'nın yanında olduğunu söyledi."Büyük Anavatan Savaşı askerlerinin başarılarını hatırlayarak biliyoruz ki gerçek ve dolayısıyla yakında kazanılacak nihai zafer arkamızda" diyen Medvedev, açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

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dmitriy medvedev, rusya, rusya federasyonu, rusya güvenlik konseyi, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, nazi, avrupa, büyük anavatan savaşı