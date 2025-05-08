https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/samsunda-7-fabrikada-dagitilan-tavuklu-yemek-126-isciyi-hastanelik-etti-1096072513.html

Samsun’da 7 fabrikada dağıtılan tavuklu yemek 126 işçiyi hastanelik etti

Samsun’da 7 fabrikada dağıtılan tavuklu yemek 126 işçiyi hastanelik etti

Sputnik Türkiye

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 7 farklı fabrikada çalışan 126 işçi, öğle yemeğinde yedikleri tavuktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerde... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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2025-05-08T23:02+0300

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tavuk döner

kızarmış tavuk

yemek

bozuk yemek

fabrika

samsun

gıda

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Samsun'da tavuk yiyen 126 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Tekkeköy ilçesinde 7 farklı fabrikaya dağıtım yapan yemek şirketinin öğle yemeğinde tavuk yemeğinden sonra zehirlenme belirtileri gösteren işçiler hastanelere başvurdu. Kusma ve baş dönmesi şikayeti olan 126 işçinin genel durumlarının stabil olduğu, ancak hasta sayısında artış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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