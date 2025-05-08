https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/samsunda-7-fabrikada-dagitilan-tavuklu-yemek-126-isciyi-hastanelik-etti-1096072513.html
Samsun’da 7 fabrikada dağıtılan tavuklu yemek 126 işçiyi hastanelik etti
Samsun’da 7 fabrikada dağıtılan tavuklu yemek 126 işçiyi hastanelik etti
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 7 farklı fabrikada çalışan 126 işçi, öğle yemeğinde yedikleri tavuktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerde... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T23:02+0300
2025-05-08T23:02+0300
2025-05-08T23:03+0300
türki̇ye
tavuk
tavuk döner
kızarmış tavuk
yemek
bozuk yemek
fabrika
samsun
gıda
helal gıda
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Samsun'da tavuk yiyen 126 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Tekkeköy ilçesinde 7 farklı fabrikaya dağıtım yapan yemek şirketinin öğle yemeğinde tavuk yemeğinden sonra zehirlenme belirtileri gösteren işçiler hastanelere başvurdu. Kusma ve baş dönmesi şikayeti olan 126 işçinin genel durumlarının stabil olduğu, ancak hasta sayısında artış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/hijyen-kurallarina-uymadigi-belirlenen-tavuk-doner-imalathanesi-4-gunlugune-kapatildi-1095390484.html
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tavuk, tavuk döner, kızarmış tavuk, yemek, bozuk yemek, fabrika, samsun, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi
tavuk, tavuk döner, kızarmış tavuk, yemek, bozuk yemek, fabrika, samsun, gıda, helal gıda, gıda fiyatları, gıda zehirlenmesi, gıda yardımı, gıda ürünü, gıda krizi
Samsun’da 7 fabrikada dağıtılan tavuklu yemek 126 işçiyi hastanelik etti
23:02 08.05.2025 (güncellendi: 23:03 08.05.2025)
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 7 farklı fabrikada çalışan 126 işçi, öğle yemeğinde yedikleri tavuktan sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. İşçilerde baş dönmesi ve kusma şikayetleri görülürken hayati tehlikesi bulunmayan işçi sayısında artış olabileceği bildirildi.
Samsun'da tavuk yiyen 126 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy ilçesinde 7 farklı fabrikaya dağıtım yapan yemek şirketinin öğle yemeğinde tavuk yemeğinden sonra zehirlenme belirtileri gösteren işçiler hastanelere başvurdu.
Kusma ve baş dönmesi şikayeti olan 126 işçinin genel durumlarının stabil olduğu, ancak hasta sayısında artış olabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.