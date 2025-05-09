Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: SSCB'nin kazanması dünyanın kaderini değiştirdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
183 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hapishane konulu film ve müzikler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
15:14
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Rusya, Batı'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nü unutturma çabalarına izin vermedi. Güçlü bir mesaj verildi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:11
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kocaeli-valiligi-duyurdu-bu-alanlara-giris-cikis-yasaklandi-1096106425.html
Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı
Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli Valiliği yangın risk haritasına göre belirlenen orman ve makilik alanlara 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında giriş ve çıkışların yasaklandığını... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T18:09+0300
2025-05-09T18:09+0300
türki̇ye
kocaeli valiliği
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089364016_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79730aa2756d0b753b3332602b019892.jpg
Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte yangın tehlikesine dikkat çeken Kocaeli Valiliği, yangın risk haritasına göre bazı riskli orman ve makilik alanlara girişleri 15 Mayıs tarihi itibariyle yasakladığını açıkladı. Yasaklar 1 Kasım'a kadar sürecek. Alınması gereken önlemleri tek tek sıraladıKocaeli Orman Yangınları Mücadele Kurulu tarafından alınan kararları sosyal medya hesabından paylaşan Valilik, "Piknik, mesire orman parkı ve tabiat parkı alanlar haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır. Resmi tescilli piknik mesire orman parklarında ve tabiat parklarında, yangına hassas orman alanlarında gerçek kişi, firma, kurum vb. işletmecisi tarafından en az 2 buçuk tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi bulunan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.Kurala uymayana ceza kesilecekAçıklama bölgede ekiplerin takiplerinin devam edeceği belirtilirken, ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak, yer ateşi, bağ-bahçe temizliği vb. amaçlı ateş yakmanın yasaklandığı açıklandı. Bu kurallara uymayanlara da ceza kesileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/canakkalede-orman-yanginina-neden-olan-iki-kardese-4-milyon-600-bin-tl-ceza-kesildi-1095120018.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/12/1089364016_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4b8c46f1efcee4c4c10090a896180cbd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kocaeli valiliği, orman yangını
kocaeli valiliği, orman yangını

Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı

18:09 09.05.2025
© AA / Durmuş GençMuğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA / Durmuş Genç
Abone ol
Kocaeli Valiliği yangın risk haritasına göre belirlenen orman ve makilik alanlara 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.
Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte yangın tehlikesine dikkat çeken Kocaeli Valiliği, yangın risk haritasına göre bazı riskli orman ve makilik alanlara girişleri 15 Mayıs tarihi itibariyle yasakladığını açıkladı. Yasaklar 1 Kasım'a kadar sürecek.

Alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı

Kocaeli Orman Yangınları Mücadele Kurulu tarafından alınan kararları sosyal medya hesabından paylaşan Valilik, "Piknik, mesire orman parkı ve tabiat parkı alanlar haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır.
Resmi tescilli piknik mesire orman parklarında ve tabiat parklarında, yangına hassas orman alanlarında gerçek kişi, firma, kurum vb. işletmecisi tarafından en az 2 buçuk tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi bulunan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kurala uymayana ceza kesilecek

Açıklama bölgede ekiplerin takiplerinin devam edeceği belirtilirken, ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak, yer ateşi, bağ-bahçe temizliği vb. amaçlı ateş yakmanın yasaklandığı açıklandı. Bu kurallara uymayanlara da ceza kesileceği belirtildi.
Menteşe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
TÜRKİYE
Çanakkale'de orman yangınına neden olan iki kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza kesildi
4 Nisan, 00:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала