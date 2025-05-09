https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kocaeli-valiligi-duyurdu-bu-alanlara-giris-cikis-yasaklandi-1096106425.html
Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı
Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli Valiliği yangın risk haritasına göre belirlenen orman ve makilik alanlara 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında giriş ve çıkışların yasaklandığını... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T18:09+0300
2025-05-09T18:09+0300
2025-05-09T18:09+0300
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kocaeli valiliği
orman yangını
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Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte yangın tehlikesine dikkat çeken Kocaeli Valiliği, yangın risk haritasına göre bazı riskli orman ve makilik alanlara girişleri 15 Mayıs tarihi itibariyle yasakladığını açıkladı. Yasaklar 1 Kasım'a kadar sürecek. Alınması gereken önlemleri tek tek sıraladıKocaeli Orman Yangınları Mücadele Kurulu tarafından alınan kararları sosyal medya hesabından paylaşan Valilik, "Piknik, mesire orman parkı ve tabiat parkı alanlar haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır. Resmi tescilli piknik mesire orman parklarında ve tabiat parklarında, yangına hassas orman alanlarında gerçek kişi, firma, kurum vb. işletmecisi tarafından en az 2 buçuk tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi bulunan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.Kurala uymayana ceza kesilecekAçıklama bölgede ekiplerin takiplerinin devam edeceği belirtilirken, ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak, yer ateşi, bağ-bahçe temizliği vb. amaçlı ateş yakmanın yasaklandığı açıklandı. Bu kurallara uymayanlara da ceza kesileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/canakkalede-orman-yanginina-neden-olan-iki-kardese-4-milyon-600-bin-tl-ceza-kesildi-1095120018.html
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kocaeli valiliği, orman yangını
kocaeli valiliği, orman yangını
Kocaeli Valiliği duyurdu: Bu alanlara giriş çıkış yasaklandı
Kocaeli Valiliği yangın risk haritasına göre belirlenen orman ve makilik alanlara 15 Mayıs -1 Kasım tarihleri arasında giriş ve çıkışların yasaklandığını duyurdu.
Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte yangın tehlikesine dikkat çeken Kocaeli Valiliği, yangın risk haritasına göre bazı riskli orman ve makilik alanlara girişleri 15 Mayıs tarihi itibariyle yasakladığını açıkladı. Yasaklar 1 Kasım'a kadar sürecek.
Alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı
Kocaeli Orman Yangınları Mücadele Kurulu tarafından alınan kararları sosyal medya hesabından paylaşan Valilik, "Piknik, mesire orman parkı ve tabiat parkı alanlar haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır.
Resmi tescilli piknik mesire orman parklarında ve tabiat parklarında, yangına hassas orman alanlarında gerçek kişi, firma, kurum vb. işletmecisi tarafından en az 2 buçuk tonluk seyyar su tankerlerinin hazır bulundurulması veya yangın anında kullanılmak üzere 3 tonluk su rezervi bulunan su depolarının bulunması, yeterli basınca sahip hidrofor bulunması ve alanın en uç noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kurala uymayana ceza kesilecek
Açıklama bölgede ekiplerin takiplerinin devam edeceği belirtilirken, ormana bitişik alanlarda ve ormana 4 kilometre mesafede 24 saat boyunca anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak, yer ateşi, bağ-bahçe temizliği vb. amaçlı ateş yakmanın yasaklandığı açıklandı. Bu kurallara uymayanlara da ceza kesileceği belirtildi.