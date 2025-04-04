https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/canakkalede-orman-yanginina-neden-olan-iki-kardese-4-milyon-600-bin-tl-ceza-kesildi-1095120018.html

Çanakkale'de orman yangınına neden olan iki kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza kesildi

Çanakkale'de orman yangınına neden olan iki kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl 4 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan iki kardeşe 4.6 milyon lira ceza kesildi. Yangın, bahçe temizliği... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T00:52+0300

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2024 yılında Lapseki'de 4 hektarlık orman alanını küle çeviren yangına neden olan iki kardeş, 4.6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.Çanakkale'de iki kardeşin bahçe temizliği yaparken yaktığı ateş sonucu başlayan devasa yangını söndürme çalışmalarında 4 uçak, 2 helikopter ve 210 personel seferber oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nün hesaplamalarına göre 4.6 milyon lira söndürme maliyeti çıkan yangının bedelini iki kardeşin ödemesinde karar verildi. Yangın söndürme operasyonunun maliyet analizi ve ağaçlandırma masraflarının ödenmemesi durumunda hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.P ve kardeşi M.P. hakkında hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.

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