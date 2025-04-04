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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/canakkalede-orman-yanginina-neden-olan-iki-kardese-4-milyon-600-bin-tl-ceza-kesildi-1095120018.html
Çanakkale'de orman yangınına neden olan iki kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza kesildi
Çanakkale'de orman yangınına neden olan iki kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza kesildi
Sputnik Türkiye
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl 4 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan iki kardeşe 4.6 milyon lira ceza kesildi. Yangın, bahçe temizliği... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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2024 yılında Lapseki'de 4 hektarlık orman alanını küle çeviren yangına neden olan iki kardeş, 4.6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.Çanakkale'de iki kardeşin bahçe temizliği yaparken yaktığı ateş sonucu başlayan devasa yangını söndürme çalışmalarında 4 uçak, 2 helikopter ve 210 personel seferber oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nün hesaplamalarına göre 4.6 milyon lira söndürme maliyeti çıkan yangının bedelini iki kardeşin ödemesinde karar verildi. Yangın söndürme operasyonunun maliyet analizi ve ağaçlandırma masraflarının ödenmemesi durumunda hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.P ve kardeşi M.P. hakkında hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/guney-koredeki-orman-yangini-bir-haftadir-suruyor-yanginin-sebebi-mezarlikta-ayin-olabilir-1094966745.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, rekor tazminat, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, tazminat, tazminat davası, manevi tazminat, rekor tazminat, i̇tfaiye, i̇tfaiye ekipleri

Çanakkale'de orman yangınına neden olan iki kardeşe 4 milyon 600 bin TL ceza kesildi

00:52 04.04.2025
© Durmuş GençMenteşe
Menteşe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© Durmuş Genç
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl 4 hektar ormanlık alanın yanmasına neden olan iki kardeşe 4.6 milyon lira ceza kesildi. Yangın, bahçe temizliği yaparken dikkatsizlik sonucu çıktı ve 4 uçak, 2 helikopter ile yüzlerce personelle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, zararın tahsil edilmemesi durumunda dava açılacağını açıkladı.
2024 yılında Lapseki'de 4 hektarlık orman alanını küle çeviren yangına neden olan iki kardeş, 4.6 milyon TL tazminat ödemeye mahkum edildi.
Çanakkale'de iki kardeşin bahçe temizliği yaparken yaktığı ateş sonucu başlayan devasa yangını söndürme çalışmalarında 4 uçak, 2 helikopter ve 210 personel seferber oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nün hesaplamalarına göre 4.6 milyon lira söndürme maliyeti çıkan yangının bedelini iki kardeşin ödemesinde karar verildi.
Yangın söndürme operasyonunun maliyet analizi ve ağaçlandırma masraflarının ödenmemesi durumunda hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.P ve kardeşi M.P. hakkında hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.
Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınları, yaklaşık 15 bin hektarlık alanı kül etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
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Güney Kore'deki orman yangını bir haftadır sürüyor: Yangının sebebi 'mezarlıkta ayin' olabilir
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