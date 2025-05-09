https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kartalkayada-78-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yanginiyla-ilgili-meclis-arastirma-komisyonunun-1096073369.html

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 can kaybıyla sonuçlanan otel yangınını araştırmak üzere oluşturulan araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T01:05+0300

2025-05-09T01:05+0300

2025-05-09T01:07+0300

türki̇ye

tbmm

meclis

kartalkaya kayak merkezi

yangın

araştırma komisyonu

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Grand Kartal Otel ile ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.Şubat ayında kurulan komisyonun görev süresi 3 ay olarak belirlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/meclisi-gozyaslarina-bogan-bolu-komisyonu-oglunun-yanginda-anne-seni-seviyorum-diye-attigi-ses-1095830113.html

türki̇ye

kartalkaya kayak merkezi

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tbmm, meclis, kartalkaya kayak merkezi, yangın, araştırma komisyonu