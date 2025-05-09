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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 can kaybıyla sonuçlanan otel yangınını araştırmak üzere oluşturulan araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Grand Kartal Otel ile ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.Şubat ayında kurulan komisyonun görev süresi 3 ay olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/meclisi-gozyaslarina-bogan-bolu-komisyonu-oglunun-yanginda-anne-seni-seviyorum-diye-attigi-ses-1095830113.html
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tbmm, meclis, kartalkaya kayak merkezi, yangın, araştırma komisyonu
tbmm, meclis, kartalkaya kayak merkezi, yangın, araştırma komisyonu

Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

01:05 09.05.2025 (güncellendi: 01:07 09.05.2025)
© Sergen SezginKartalkaya
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Sergen Sezgin
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 can kaybıyla sonuçlanan otel yangınını araştırmak üzere oluşturulan araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.
Grand Kartal Otel ile ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.
Şubat ayında kurulan komisyonun görev süresi 3 ay olarak belirlenmişti.
Meclis'i gözyaşlarına boğan Bolu komisyonu: Oğlunun yangında 'anne seni seviyorum' diye attığı ses kaydını dinletti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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Meclis'i gözyaşlarına boğan Bolu komisyonu: Oğlunun yangında 'anne seni seviyorum' diye attığı ses kaydını dinletti
1 Mayıs, 10:23
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