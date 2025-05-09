https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kartalkayada-78-kisinin-hayatini-kaybettigi-otel-yanginiyla-ilgili-meclis-arastirma-komisyonunun-1096073369.html
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 can kaybıyla sonuçlanan otel yangınını araştırmak üzere oluşturulan araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T01:05+0300
2025-05-09T01:05+0300
2025-05-09T01:07+0300
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kartalkaya kayak merkezi
yangın
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Grand Kartal Otel ile ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.Şubat ayında kurulan komisyonun görev süresi 3 ay olarak belirlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/meclisi-gozyaslarina-bogan-bolu-komisyonu-oglunun-yanginda-anne-seni-seviyorum-diye-attigi-ses-1095830113.html
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tbmm, meclis, kartalkaya kayak merkezi, yangın, araştırma komisyonu
tbmm, meclis, kartalkaya kayak merkezi, yangın, araştırma komisyonu
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Meclis araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
01:05 09.05.2025 (güncellendi: 01:07 09.05.2025)
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 can kaybıyla sonuçlanan otel yangınını araştırmak üzere oluşturulan araştırma komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı.
Grand Kartal Otel ile ilgili TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu meclis araştırma komisyonunun görev süresinin bir ay uzatılmasına dair TBMM kararı, 7 Mayıs tarihli Genel Kurul'un 84'üncü birleşiminde alındı.
Şubat ayında kurulan komisyonun görev süresi 3 ay olarak belirlenmişti.