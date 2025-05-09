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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/japon-elektronik-ureticisi-10-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1096088144.html
Japon elektronik üreticisi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Japon elektronik üreticisi 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Osaka merkezli elektronik üreticisi Panasonic, dünya genelinde 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T12:17+0300
2025-05-09T12:17+0300
ekonomi̇
panasonic
elektron (şirket)
japonya
işten çıkarma
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Panasonic Holding, Japonya'daki çalışanları da dahil olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmaların bu yıl içerisinde gerçekleşeceği belirtilirken, şirketin küçülmeye gideceği kaydedildi. Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin istihdam küçülmesine gideceği açıklandı. Bu kapsamda şirketin yurt içinde 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin olmak üzere toplamda 10 bin kişinin işine son vereceği açıklandı. Açıklamada, "Şirket, operasyonel verimliliği, satış ve dolaylı departmanlara odaklanarak kapsamlı gözden geçirecek ve personel sayısını yeniden tasarlayacak." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, yeni karar kapsamında, karlılık artışı öngörülemeyen ve zarar eden faaliyetlerin sonlandırılacağı bildirildi. İşten çıkarma süreci çoğunlukla Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/turkiyede-hizmet-veriyor-dev-lojistik-firmasi-20-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1095803409.html
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panasonic, elektron (şirket), japonya, işten çıkarma
panasonic, elektron (şirket), japonya, işten çıkarma

Japon elektronik üreticisi 10 bin kişiyi işten çıkaracak

12:17 09.05.2025
© Sputnik / Sertac Kayarİşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme
İşsizlik - kepenek – dükkan – kapalı dükkanlar – kepenk indirme - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Sertac Kayar
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Osaka merkezli elektronik üreticisi Panasonic, dünya genelinde 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.
Panasonic Holding, Japonya'daki çalışanları da dahil olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmaların bu yıl içerisinde gerçekleşeceği belirtilirken, şirketin küçülmeye gideceği kaydedildi.
Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin istihdam küçülmesine gideceği açıklandı. Bu kapsamda şirketin yurt içinde 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin olmak üzere toplamda 10 bin kişinin işine son vereceği açıklandı. Açıklamada, "Şirket, operasyonel verimliliği, satış ve dolaylı departmanlara odaklanarak kapsamlı gözden geçirecek ve personel sayısını yeniden tasarlayacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yeni karar kapsamında, karlılık artışı öngörülemeyen ve zarar eden faaliyetlerin sonlandırılacağı bildirildi. İşten çıkarma süreci çoğunlukla Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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