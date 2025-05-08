https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/fed-faiz-karari-sonrasi-gozler-altin-ve-dolarda-dikkat-ceken-tahminler-1096044920.html

Fed faiz kararı sonrası gözler altın ve dolarda: Dikkat çeken tahminler

Fed faiz kararı sonrası gözler altın ve dolarda: Dikkat çeken tahminler

Sputnik Türkiye

Fed faizi sabit tuttu. Gözler altın ve dolar piyasasında. Uzmanlar, ons altın ve gram altında düşüş, dolarda dalgalı seyir öngörüyor.

2025-05-08T07:19+0300

2025-05-08T07:19+0300

2025-05-08T07:19+0300

ekonomi̇

fed

merkez bankası

fed

altın

gram altın

dolar

dolar fiyatı beklentisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094476486_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a410fcb0ecf84a32f572c16efcfefe3d.jpg

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi kararını açıkladı. Fed, piyasa beklentileriyle doğrusal olarak değiştirmedi ve politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.Düşüş bekliyor3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar Milliyet gazetesine FED'in kararını değerlendirdi:"Gram altın da tıpkı ons altın gibi yüzde 1.25 civarında ekside. Gram altında bir miktar çekilme olabilir. Burada kısa süre içerisinde 4 bin 100 TL’nin altını biraz görebiliriz" Hikmet Baydar, doların hareketlerini değerlendirerek "Yurt dışında dolar diğer para birimlerine karşı dalgalı hareket edecektir. Euro/dolar paritesi 1.1357’de. Şu an için piyasa beklentisine göre bir sonuç açıklandığı için paritelerde oynaklık söz konusu değil" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/fed-faizi-425-450-araliginda-sabit-birakti-1096040757.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed faiz kararı, altın ne olur, dolar ne olur, gram altın tahmini, ons altın tahmini, dolar yorumları, fed kararı sonrası piyasalar, piyasa beklentileri, faiz indirimi beklentisi, euro dolar paritesi