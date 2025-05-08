https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/fed-faiz-karari-sonrasi-gozler-altin-ve-dolarda-dikkat-ceken-tahminler-1096044920.html
Fed faiz kararı sonrası gözler altın ve dolarda: Dikkat çeken tahminler
Fed faiz kararı sonrası gözler altın ve dolarda: Dikkat çeken tahminler
Sputnik Türkiye
Fed faizi sabit tuttu. Gözler altın ve dolar piyasasında. Uzmanlar, ons altın ve gram altında düşüş, dolarda dalgalı seyir öngörüyor.
2025-05-08T07:19+0300
2025-05-08T07:19+0300
2025-05-08T07:19+0300
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gram altın
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dolar fiyatı beklentisi
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi kararını açıkladı. Fed, piyasa beklentileriyle doğrusal olarak değiştirmedi ve politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.Düşüş bekliyor3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar Milliyet gazetesine FED'in kararını değerlendirdi:"Gram altın da tıpkı ons altın gibi yüzde 1.25 civarında ekside. Gram altında bir miktar çekilme olabilir. Burada kısa süre içerisinde 4 bin 100 TL’nin altını biraz görebiliriz" Hikmet Baydar, doların hareketlerini değerlendirerek "Yurt dışında dolar diğer para birimlerine karşı dalgalı hareket edecektir. Euro/dolar paritesi 1.1357’de. Şu an için piyasa beklentisine göre bir sonuç açıklandığı için paritelerde oynaklık söz konusu değil" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/fed-faizi-425-450-araliginda-sabit-birakti-1096040757.html
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fed faiz kararı, altın ne olur, dolar ne olur, gram altın tahmini, ons altın tahmini, dolar yorumları, fed kararı sonrası piyasalar, piyasa beklentileri, faiz indirimi beklentisi, euro dolar paritesi
fed faiz kararı, altın ne olur, dolar ne olur, gram altın tahmini, ons altın tahmini, dolar yorumları, fed kararı sonrası piyasalar, piyasa beklentileri, faiz indirimi beklentisi, euro dolar paritesi
Fed faiz kararı sonrası gözler altın ve dolarda: Dikkat çeken tahminler
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttu. Gözler altın ve dolar piyasalarına çevrildi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi kararını açıkladı. Fed, piyasa beklentileriyle doğrusal olarak değiştirmedi ve politika faizini yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutma kararı aldı.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, "Enflasyon bir miktar yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.
3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar Milliyet gazetesine FED'in kararını değerlendirdi:
“Beklenti dahilinde olduğu için piyasalarda büyük bir hareketlilik beklemiyorum. Altında bir miktar kar realizasyonu gelebilir. Faiz indirimi beklentisi piyasada altını yukarı çeken bir faktördü. Ons altında 3304 dolar seviyelerine kadar düşüş olursa şaşırmayacağım."
"Gram altın da tıpkı ons altın gibi yüzde 1.25 civarında ekside. Gram altında bir miktar çekilme olabilir. Burada kısa süre içerisinde 4 bin 100 TL’nin altını biraz görebiliriz" Hikmet Baydar, doların hareketlerini değerlendirerek "Yurt dışında dolar diğer para birimlerine karşı dalgalı hareket edecektir. Euro/dolar paritesi 1.1357’de. Şu an için piyasa beklentisine göre bir sonuç açıklandığı için paritelerde oynaklık söz konusu değil" dedi.