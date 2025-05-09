https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/ifade-vermeye-cagirilan-kilicdaroglu-bu-davete-de-icabet-etmeyecegim-1096082830.html
İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu: 'Bu davete de icabet etmeyeceğim'
İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu: 'Bu davete de icabet etmeyeceğim'
Sputnik Türkiye
CHP'nin kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T10:45+0300
2025-05-09T10:45+0300
2025-05-09T10:45+0300
türki̇ye
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
ifade
kongre
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CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi. Derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorumSosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-kurultayi-davasinda-kilicdaroglu-magdur-sifatiyla-ifade-verecek-1096064943.html
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), ifade, kongre
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), ifade, kongre
İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu: 'Bu davete de icabet etmeyeceğim'
CHP'nin kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi.
Derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."