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İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu: 'Bu davete de icabet etmeyeceğim'
İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu: 'Bu davete de icabet etmeyeceğim'
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CHP'nin kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi. Derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorumSosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."
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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), ifade, kongre
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), ifade, kongre

İfade vermeye çağırılan Kılıçdaroğlu: 'Bu davete de icabet etmeyeceğim'

10:45 09.05.2025
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP'nin kurultayına ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ına ilişkin soruşturmada 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" dedi.

Derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyeti kuran, halkın umudu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve partililerimizin mahkeme koridorlarında tartışılmasını derin bir üzüntü ve kaygıyla izliyorum. Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
TÜRKİYE
CHP 38. Olağan Kurultayı soruşturmasında Kılıçdaroğlu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırıldı
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