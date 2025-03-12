https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/oyuncular-halit-ergenc-ve-riza-kocaogluna-kamu-davasi-4-yila-kadar-hapis-istemi-1094427698.html

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na kamu davası: 4 yıla kadar hapis istemi

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na kamu davası: 4 yıla kadar hapis istemi

Sputnik Türkiye

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 'tanık' olarak ifade veren ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yürütülen 'yalan tanıklık' soruşturması... 12.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-12T13:23+0300

2025-03-12T13:23+0300

2025-03-12T13:27+0300

türki̇ye

gezi parkı

ayşe barım

halit ergenç

rıza kocaoğlu

gezi parkı

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ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi olan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım” suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.Barım’ın şirketine bağlı bazı oyuncuların da Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve bu süreçte ifade veren bazı isimlerin beyanlarının soruşturmayı etkilediği iddia ediliyordu.Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ‘Yalan Tanıklık’ suçlamasıSoruşturma kapsamında, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun tanık sıfatıyla verdikleri ifadelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları öne sürüldü.İddiaya göre, iki oyuncunun Gezi Parkı sürecinde Mehmet Ali Alabora ile temas halinde oldukları ve birlikte eylemlere katıldıklarına dair görüntüleri olmasına rağmen, bu durumu reddettikleri belirtildi. Bu nedenle savcılık, Ergenç ve Kocaoğlu hakkında "yalan tanıklık" suçundan soruşturma başlattı.İddianame hazırlandı: 4 yıla kadar hapis talebiYapılan soruşturma sonucunda savcılık, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

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gezi parkı, ayşe barım, halit ergenç, rıza kocaoğlu, gezi parkı