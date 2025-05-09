Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: SSCB'nin kazanması dünyanın kaderini değiştirdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
189 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/giresunda-bir-lisede-cinayet-2-kisi-hayatini-kaybetti-saldirgan-araniyor-1096088491.html
Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor
Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor
Sputnik Türkiye
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde görevli hizmetli A.T. (55), kantinde çalışan Rana Çavuşoğlu ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T12:24+0300
2025-05-09T12:29+0300
türki̇ye
giresun
lise
cezaevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096090331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46f571e2a5dba9c6909575bb9abeabc3.jpg
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, eğitim camiasını yasa boğdu. Okulun hizmetli kadrosunda çalışan A.T., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okul kantininde görevli Rana Çavuşoğlu ve onun kardeşi Gonca Çavuşoğlu’na silahlı saldırı düzenledi.Olay yerine ekipler sevk edildiSaldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan iki kardeşe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Rana ve Gonca Çavuşoğlu kurtarılamadı.Zanlı A.T. kaçtı, polis arama başlattıSaldırının ardından olay yerinden kaçan A.T. için emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zanlının bulunması için çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Eski hükümlü kadrosundan işe alındıOlayla ilgili dikkat çeken bir detay ise zanlının geçmişi oldu. Edinilen bilgilere göre, A.T. kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildi. Topluma kazandırılma programı kapsamında eski hükümlü kadrosuyla Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde işe alındığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sivasta-15-yasindaki-gencin-akranlarinca-darbedildigi-olayda-7-kisi-tutuklandi-1096084121.html
türki̇ye
giresun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096090331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b86ffd2cce4be33c344f714790fda9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
giresun, lise, cezaevi
giresun, lise, cezaevi

Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor

12:24 09.05.2025 (güncellendi: 12:29 09.05.2025)
© AA / Gültekin YetginGiresun lise
Giresun lise - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA / Gültekin Yetgin
Abone ol
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde görevli hizmetli A.T. (55), kantinde çalışan Rana Çavuşoğlu ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü. Zanlının kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve eski hükümlü kadrosuyla okulda işe başladığı öğrenildi. Kaçan zanlı için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, eğitim camiasını yasa boğdu. Okulun hizmetli kadrosunda çalışan A.T., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okul kantininde görevli Rana Çavuşoğlu ve onun kardeşi Gonca Çavuşoğlu’na silahlı saldırı düzenledi.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan iki kardeşe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Rana ve Gonca Çavuşoğlu kurtarılamadı.

Zanlı A.T. kaçtı, polis arama başlattı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.T. için emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zanlının bulunması için çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Eski hükümlü kadrosundan işe alındı

Olayla ilgili dikkat çeken bir detay ise zanlının geçmişi oldu. Edinilen bilgilere göre, A.T. kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildi. Topluma kazandırılma programı kapsamında eski hükümlü kadrosuyla Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde işe alındığı ortaya çıktı.
Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
TÜRKİYE
Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı
11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала