https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/giresunda-bir-lisede-cinayet-2-kisi-hayatini-kaybetti-saldirgan-araniyor-1096088491.html
Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor
Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor
Sputnik Türkiye
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde görevli hizmetli A.T. (55), kantinde çalışan Rana Çavuşoğlu ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T12:24+0300
2025-05-09T12:24+0300
2025-05-09T12:29+0300
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Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, eğitim camiasını yasa boğdu. Okulun hizmetli kadrosunda çalışan A.T., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okul kantininde görevli Rana Çavuşoğlu ve onun kardeşi Gonca Çavuşoğlu’na silahlı saldırı düzenledi.Olay yerine ekipler sevk edildiSaldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan iki kardeşe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Rana ve Gonca Çavuşoğlu kurtarılamadı.Zanlı A.T. kaçtı, polis arama başlattıSaldırının ardından olay yerinden kaçan A.T. için emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zanlının bulunması için çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Eski hükümlü kadrosundan işe alındıOlayla ilgili dikkat çeken bir detay ise zanlının geçmişi oldu. Edinilen bilgilere göre, A.T. kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildi. Topluma kazandırılma programı kapsamında eski hükümlü kadrosuyla Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde işe alındığı ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sivasta-15-yasindaki-gencin-akranlarinca-darbedildigi-olayda-7-kisi-tutuklandi-1096084121.html
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Giresun'da bir lisede cinayet, 2 kişi hayatını kaybetti: Saldırgan aranıyor
12:24 09.05.2025 (güncellendi: 12:29 09.05.2025)
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde görevli hizmetli A.T. (55), kantinde çalışan Rana Çavuşoğlu ve kız kardeşi Gonca Çavuşoğlu’nu silahla vurarak öldürdü. Zanlının kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve eski hükümlü kadrosuyla okulda işe başladığı öğrenildi. Kaçan zanlı için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, eğitim camiasını yasa boğdu. Okulun hizmetli kadrosunda çalışan A.T., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okul kantininde görevli Rana Çavuşoğlu ve onun kardeşi Gonca Çavuşoğlu’na silahlı saldırı düzenledi.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan iki kardeşe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Rana ve Gonca Çavuşoğlu kurtarılamadı.
Zanlı A.T. kaçtı, polis arama başlattı
Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.T. için emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Zanlının bulunması için çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Eski hükümlü kadrosundan işe alındı
Olayla ilgili dikkat çeken bir detay ise zanlının geçmişi oldu. Edinilen bilgilere göre, A.T. kısa bir süre önce cezaevinden tahliye edildi. Topluma kazandırılma programı kapsamında eski hükümlü kadrosuyla Giresun Sosyal Bilimler Lisesi’nde işe alındığı ortaya çıktı.