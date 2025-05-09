https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/fenerbahce-teknik-direktoru-mourinho-galibiyet-cok-mutlu-etmedi-ama-daha-iyi-hissettirdi-1096109589.html
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Galibiyet çok mutlu etmedi ama daha iyi hissettirdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Galibiyet çok mutlu etmedi ama daha iyi hissettirdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken, teknik direktör Jose Mourinho maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T23:44+0300
2025-05-09T23:44+0300
2025-05-09T23:44+0300
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.Karşılaşma hakkında gazetecilerin sorularına yanıt veren Mourinho "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız'' açıklamasında bulundu.Ali Koç hakkında yorum yapmadıFenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında yorum yapmaktan kaçınan Jose Mourinho "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim" dedi.'25 adet bozuk param var'Maç öncesi kadro değişikliklerini eleştiren muhabire ilk 11'i nasıl oluşturduğunu açıklayan Mourinho "25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum eğleniyorum" diyerek basınla dalga geçti.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, para, kadro, kadro dışı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Galibiyet çok mutlu etmedi ama daha iyi hissettirdi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken, teknik direktör Jose Mourinho maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalmayı sürdürdü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası konuştu.
Karşılaşma hakkında gazetecilerin sorularına yanıt veren Mourinho "Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız'' açıklamasında bulundu.
Ali Koç hakkında yorum yapmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında yorum yapmaktan kaçınan Jose Mourinho "Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim" dedi.
'25 adet bozuk param var'
Maç öncesi kadro değişikliklerini eleştiren muhabire ilk 11'i nasıl oluşturduğunu açıklayan Mourinho "25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum eğleniyorum" diyerek basınla dalga geçti.