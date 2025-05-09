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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/artvinde-hissedilen-bir-deprem-oldu-1096083744.html
Artvin'de hissedilen bir deprem oldu
Artvin'de hissedilen bir deprem oldu
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AFAD, "Tarih-saat 09 Mayıs 2025 10:53:42 itibariyle Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti Gürcistan - [119.84 km] Hopa Artvin 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur"... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Artvin'de hissedilen bir deprem oldu.Depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklayan AFAD merkez üssünü de paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/deprem-korkusu-tasinmayi-dusundurtuyor-marmara-bolgesinde-calisanlarin-yuzde-35i-gitmek-istiyor-1096013755.html
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deprem, artvin, gürcistan
deprem, artvin, gürcistan

Artvin'de hissedilen bir deprem oldu

11:57 09.05.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
AFAD, "Tarih-saat 09 Mayıs 2025 10:53:42 itibariyle Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti Gürcistan - [119.84 km] Hopa Artvin 3.6 şiddetinde bir deprem olmuştur" açıklamasında bulundu.
Artvin'de hissedilen bir deprem oldu.
Depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklayan AFAD merkez üssünü de paylaştı:

"Tarih-saat 09 Mayıs 2025 10:53:42 itibariyle Zugdidi, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [119.84 km] Hopa (Artvin) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur."

Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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