https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/beykoz-belediyesine-yeni-sorusturma-savcilik-son-bir-yil-icerisindeki-belgeleri-istedi-1096101805.html

Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma: Savcılık, son bir yıl içerisindeki belgeleri istedi

Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma: Savcılık, son bir yıl içerisindeki belgeleri istedi

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T15:11+0300

2025-05-09T15:11+0300

2025-05-09T15:11+0300

türki̇ye

beykoz

cumhuriyet başsavcılığı

beykoz belediyesi

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarının ardından soruşturma başlattı. Belediyeden, son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri talep etti. Son bir yıl içerisindeki belgeleri istediBeykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler--tutuklandi-1094157995.html

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beykoz, cumhuriyet başsavcılığı, beykoz belediyesi