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Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma: Savcılık, son bir yıl içerisindeki belgeleri istedi
Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma: Savcılık, son bir yıl içerisindeki belgeleri istedi
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T15:11+0300
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cumhuriyet başsavcılığı
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarının ardından soruşturma başlattı. Belediyeden, son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri talep etti. Son bir yıl içerisindeki belgeleri istediBeykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler--tutuklandi-1094157995.html
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Beykoz Belediyesi'ne yeni soruşturma: Savcılık, son bir yıl içerisindeki belgeleri istedi

15:11 09.05.2025
© AA / İslam YakutBeykoz Belediyesi
Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA / İslam Yakut
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Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nin kaçak yapılara kapı numarası verdiği iddialarının ardından soruşturma başlattı. Belediyeden, son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri talep etti.

Son bir yıl içerisindeki belgeleri istedi

Beykoz Belediyesince kaçak yapılara kapı numarası verildiği iddiasının sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma açan başsavcılık, belediyeye müzekkere yazarak son bir yıl içerisinde bina ve dairelere verilen numaralarla ilgili belgeleri istedi.
Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı'ndan da mekansal adres kayıt sistemindeki Beykoz ilçesiyle ilgili verileri talep etti.
Beykoz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
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