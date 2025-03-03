https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler--tutuklandi-1094157995.html
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T23:51+0300
2025-03-03T23:51+0300
2025-03-03T23:52+0300
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beykoz, son dakika, alaattin köseler
beykoz, son dakika, alaattin köseler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı
23:51 03.03.2025 (güncellendi: 23:52 03.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.