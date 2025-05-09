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27 bin TL’ye varan emekli promosyonu: Banka banka güncel liste açıklandı
27 bin TL’ye varan emekli promosyonu: Banka banka güncel liste açıklandı
Sputnik Türkiye
Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar promosyon yarışına girdi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T11:58+0300
2025-05-09T11:58+0300
ekonomi̇
emekli
banka
promosyon
kurban bayramı
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Emekli maaş ödemelerini bünyelerine almak isteyen bankalar arasında promosyon rekabeti giderek artıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi kampanyaların güncellenmesiyle birlikte, bazı bankalar 27 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sunmaya başladı.Kimler promosyon alabiliyor?Promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermesi gerekiyor.Başvuru nereden yapılır?e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılan başvurularla banka değişikliği işlemi tamamlanabiliyor. Promosyon tutarları ise emeklinin aldığı maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.Promosyon tutarları bankalara göre değişiyorVakıfBank, 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra emekli kredi kartı ile yapılacak alışverişlere toplamda 15 bin TL nakit ödeme sunarak toplamda 27 bin TL'ye varan ödeme taahhüt ediyor.Yapı Kredi, 25 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, 5 ay boyunca yapılacak kredi kartı harcamalarına 5 bin TL iade vererek toplamda 30 bin TL’ye yakın ödeme imkanı sağlıyor.İş Bankası, emeklilere maaşlarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon; ek olarak 6.000 TL MaxiPuan sunuyor. Toplam promosyon 21 bin TL'yi bulabiliyor.ING Bank, koşulsuz 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, ek ödemelerle birlikte 25.000 TL’lik promosyon sunuyor.Akbank, 15.000 TL’ye kadar promosyonun üzerine 2.500 TL chip-para ekleyerek 17.500 TL toplam ödül veriyor.QNB Finansbank, 15.000 TL promosyonun yanı sıra CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirimle birlikte 16.200 TL’lik ödül sağlıyor.Vakıf Katılım, promosyon tutarını 17.000 TL’ye, Garanti BBVA ise maaş miktarına göre 15.000 TL’ye kadar yükseltti.Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halkbank ise promosyonlarını 12.000 TL’ye kadar güncelledi.TEB, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sunarken;Albaraka Türk ve DenizBank, emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon vaat ediyor.ICB Türkiye ve Şekerbank ise 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdu.Emekliler i̇kramiyeyi de bekliyorÖte yandan, emekliler sadece promosyonları değil, yaklaşan Kurban Bayramı ikramiyesi tutarını da merakla bekliyor. 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesi ikramiye miktarının açıklanması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 4 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.
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emekli promosyonu, 27 bin tl emekli promosyonu, bankaların emekli kampanyaları, ssk emeklisi promosyon, bağkur promosyon, emekli sandığı promosyon, emekli ikramiyesi 2025, promosyon güncellemesi
emekli promosyonu, 27 bin tl emekli promosyonu, bankaların emekli kampanyaları, ssk emeklisi promosyon, bağkur promosyon, emekli sandığı promosyon, emekli ikramiyesi 2025, promosyon güncellemesi

27 bin TL’ye varan emekli promosyonu: Banka banka güncel liste açıklandı

11:58 09.05.2025
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Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmek isteyen bankalar promosyon yarışına girdi. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için promosyon miktarları 12 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar yükseldi. Bankalar mayıs ayı itibarıyla yeni kampanyalarını duyurdu.
Emekli maaş ödemelerini bünyelerine almak isteyen bankalar arasında promosyon rekabeti giderek artıyor. Özellikle Kurban Bayramı öncesi kampanyaların güncellenmesiyle birlikte, bazı bankalar 27 bin TL’ye kadar promosyon fırsatı sunmaya başladı.

Kimler promosyon alabiliyor?

Promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermesi gerekiyor.

Başvuru nereden yapılır?

e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılan başvurularla banka değişikliği işlemi tamamlanabiliyor. Promosyon tutarları ise emeklinin aldığı maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.

Promosyon tutarları bankalara göre değişiyor

VakıfBank, 12 bin TL nakit promosyonun yanı sıra emekli kredi kartı ile yapılacak alışverişlere toplamda 15 bin TL nakit ödeme sunarak toplamda 27 bin TL'ye varan ödeme taahhüt ediyor.
Yapı Kredi, 25 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, 5 ay boyunca yapılacak kredi kartı harcamalarına 5 bin TL iade vererek toplamda 30 bin TL’ye yakın ödeme imkanı sağlıyor.
İş Bankası, emeklilere maaşlarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon; ek olarak 6.000 TL MaxiPuan sunuyor. Toplam promosyon 21 bin TL'yi bulabiliyor.
ING Bank, koşulsuz 15.000 TL’ye varan promosyonun yanı sıra, ek ödemelerle birlikte 25.000 TL’lik promosyon sunuyor.
Akbank, 15.000 TL’ye kadar promosyonun üzerine 2.500 TL chip-para ekleyerek 17.500 TL toplam ödül veriyor.
QNB Finansbank, 15.000 TL promosyonun yanı sıra CardFinans Emekli kredi kartıyla yıllık 1.200 TL indirimle birlikte 16.200 TL’lik ödül sağlıyor.
Vakıf Katılım, promosyon tutarını 17.000 TL’ye, Garanti BBVA ise maaş miktarına göre 15.000 TL’ye kadar yükseltti.
Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Halkbank ise promosyonlarını 12.000 TL’ye kadar güncelledi.
TEB, toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sunarken;
Albaraka Türk ve DenizBank, emeklilere 20.000 TL’ye varan promosyon vaat ediyor.
ICB Türkiye ve Şekerbank ise 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacaklarını duyurdu.

Emekliler i̇kramiyeyi de bekliyor

Öte yandan, emekliler sadece promosyonları değil, yaklaşan Kurban Bayramı ikramiyesi tutarını da merakla bekliyor. 6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında kutlanacak bayram öncesi ikramiye miktarının açıklanması bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 4 bin TL ikramiye verileceğini açıklamıştı.
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