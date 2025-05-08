https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bakan-kurum-duyurdu-istanbul-kentsel-donusum-komisyonu-kurulacak-1096065614.html
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını açıkladı. Kurum, Valilik başkanlığında... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T17:17+0300
2025-05-08T17:17+0300
2025-05-08T17:17+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
kentsel dönüşüm politikaları
kentsel dönüşüm başkanlığı
murat kurum
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Bakan Murat Kurum, belediyelerin taleplerini değerlendirerek hızlı kararlar alacak İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını açıkladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kentsel-donusum-yardimlari-guncellendi-hibe-kredi-ve-tahliye-destegi-tutarlari-artirildi-1095824707.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kentsel dönüşüm politikaları, kentsel dönüşüm başkanlığı, murat kurum
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm eylem planı, kentsel dönüşüm politikaları, kentsel dönüşüm başkanlığı, murat kurum
Bakan Kurum duyurdu: İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını açıkladı. Kurum, Valilik başkanlığında oluşturulacak komisyonda belediyelerin taleplerinin değerlendirileceğini belirtti. Komisyonun, siyaset üstü bir anlayışla İstanbul'un dönüşümü için hızlı kararlar alacağı ifade edildi.
Bakan Murat Kurum, belediyelerin taleplerini değerlendirerek hızlı kararlar alacak İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Kurum "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" dedi.