Azı karar çoğu zarar: Tarçın takviyeleri reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir

Türkiye
SON DAKİKA | Kızıl Meydan'da Zafer Günü Geçit Töreni başladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihi ve bilinmeyenleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
09:57
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/azi-karar-cogu-zarar-tarcin-takviyeleri-receteli-ilaclarla-etkilesime-girebilir-1096083111.html
Azı karar çoğu zarar: Tarçın takviyeleri reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir
Azı karar çoğu zarar: Tarçın takviyeleri reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, tarçın takviyelerinin bazı reçeteli ilaçlarla etkileşime girebileceğini ortaya koydu; uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyleri... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T11:16+0300
2025-05-09T11:16+0300
sağlik
tarçın
aşırı tüketim
sağlık
reçete
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096083206_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_a8ac5e1eb24e5ded5ea9aa36db3c7f50.png
Tarçın, birçok kültürde sadece lezzet verici bir baharat değil, aynı zamanda geleneksel tıpta da yaygın olarak kullanılan bir bitki. Günümüzde tarçın takviyeleri, diyabet tedavisinden kilo kontrolüne, saman nezlesinden iltihaplı durumların hafifletilmesine kadar pek çok amaçla kullanılmaktadır. Ancak yeni bir araştırma, bu popüler takviyenin bazı reçeteli ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çekiyor.Food Chemistry: Molecular Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, tarçının aktif bileşeni olan sinnamaldehit, vücuda alındıktan sonra hızla sinnamik aside dönüşüyor ve bu süreçte birden fazla ilacı etkileyebilecek reseptörleri aktive edebiliyor. Araştırma, sinnamaldehitin hem aç hem tok mide koşullarında yüzde 100 biyo erişilebilir olduğunu ortaya koydu. Bu da tarçının vücut tarafından kolayca emilebildiği anlamına geliyor.Bilim insanları, özellikle hipertansiyon, diyabet, kanser, artrit, astım, obezite, HIV/AIDS ve depresyon gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerin tarçın takviyeleri kullanmadan önce dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar, kalp hastalığı veya felç geçmişi olanlar, karaciğerden temizlenen ilaçları kullananlar ve zerdeçal, ginseng, gingko biloba gibi diğer bitkisel takviyeleri tüketen kişiler de risk grubunda yer alıyor.Araştırmacılar, günlük mutfak kullanımıyla -örneğin bir tutam tarçınla- bu tür olumsuzlukların yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Asıl riskin, “aşırı tüketim” olarak tanımlanan miktarlarda tarçın içeren takviyelerle ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.Sonuç olarak, tarçın sağlığa faydalı olabilir; ancak özellikle sağlık sorunu olan bireylerin ve ilaç kullananların, takviye şeklinde tarçın almadan önce mutlaka bir uzmana danışmaları öneriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/samsunda-tavuktan-zehirlenenlerin-213e-yukseldi-ayni-yemek-sirketi-11-fabrika-ile-calisiyordu--1096082553.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096083206_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_75442a8d726fcff0c6184e0a00579339.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarçın, aşırı tüketim, sağlık, reçete
tarçın, aşırı tüketim, sağlık, reçete

Azı karar çoğu zarar: Tarçın takviyeleri reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir

11:16 09.05.2025
© FotoğrafAzı karar çoğu zarar: Tarçın takviyeleri reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir
Azı karar çoğu zarar: Tarçın takviyeleri reçeteli ilaçlarla etkileşime girebilir - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Yeni bir araştırma, tarçın takviyelerinin bazı reçeteli ilaçlarla etkileşime girebileceğini ortaya koydu; uzmanlar özellikle kronik rahatsızlığı olan bireyleri “aşırı tüketim” konusunda uyarıyor. Hipertansiyon, diyabet, kanser, artrit, astım, HIV/AIDS ve depresyon gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerin aşırı tüketimden kaçınmaları gerekiyor.
Tarçın, birçok kültürde sadece lezzet verici bir baharat değil, aynı zamanda geleneksel tıpta da yaygın olarak kullanılan bir bitki. Günümüzde tarçın takviyeleri, diyabet tedavisinden kilo kontrolüne, saman nezlesinden iltihaplı durumların hafifletilmesine kadar pek çok amaçla kullanılmaktadır. Ancak yeni bir araştırma, bu popüler takviyenin bazı reçeteli ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çekiyor.
Food Chemistry: Molecular Sciences dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, tarçının aktif bileşeni olan sinnamaldehit, vücuda alındıktan sonra hızla sinnamik aside dönüşüyor ve bu süreçte birden fazla ilacı etkileyebilecek reseptörleri aktive edebiliyor.
Araştırma, sinnamaldehitin hem aç hem tok mide koşullarında yüzde 100 biyo erişilebilir olduğunu ortaya koydu. Bu da tarçının vücut tarafından kolayca emilebildiği anlamına geliyor.
Bilim insanları, özellikle hipertansiyon, diyabet, kanser, artrit, astım, obezite, HIV/AIDS ve depresyon gibi kronik rahatsızlıkları olan kişilerin tarçın takviyeleri kullanmadan önce dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca, kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar, kalp hastalığı veya felç geçmişi olanlar, karaciğerden temizlenen ilaçları kullananlar ve zerdeçal, ginseng, gingko biloba gibi diğer bitkisel takviyeleri tüketen kişiler de risk grubunda yer alıyor.
Araştırmacılar, günlük mutfak kullanımıyla -örneğin bir tutam tarçınla- bu tür olumsuzlukların yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Asıl riskin, “aşırı tüketim” olarak tanımlanan miktarlarda tarçın içeren takviyelerle ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.
Sonuç olarak, tarçın sağlığa faydalı olabilir; ancak özellikle sağlık sorunu olan bireylerin ve ilaç kullananların, takviye şeklinde tarçın almadan önce mutlaka bir uzmana danışmaları öneriliyor.
Yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
TÜRKİYE
Samsun'da tavuktan zehirlenenlerin 213'e yükseldi: Aynı yemek şirketi 11 fabrika ile çalışıyordu
10:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала