https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/deprem-korkusu-tasinmayi-dusundurtuyor-marmara-bolgesinde-calisanlarin-yuzde-35i-gitmek-istiyor-1096013755.html

Deprem korkusu 'taşınmayı' düşündürtüyor: Marmara bölgesinde çalışanların yüzde 35'i gitmek istiyor

Deprem korkusu 'taşınmayı' düşündürtüyor: Marmara bölgesinde çalışanların yüzde 35'i gitmek istiyor

Sputnik Türkiye

İstanbul ve çevresinde ikamet eden çalışanlar üzerinde gerçekleşen bir araştırmaya göre, çalışanların büyük bir kısmı deprem endişesiyle taşınmayı düşünüyor. 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T12:27+0300

2025-05-07T12:27+0300

2025-05-07T12:27+0300

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İstanbul ve çevresinde ikamet eden bin 500'ün üzerinde çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmada, Marmara bölgesindeki çalışanların yüzde 80'i deprem nedeniyle endişe taşırken, taşınmayı düşünenlerin oranı yüzde 35'i buldu. Kariyer.net tarafından yapılan araştırmada, çalışanların yüzde 57'sinin deprem sonrası tedirginlik yaşadığını, sadece yüzde 7’sinin ise kendisini güvende hissettiğini gösterdi. Araştırmaya göre Marmara'daki çalışanların yaklaşık yüzde 80'i deprem nedeniyle endişe taşıyor. Katılımcıların yüzde 82'si sürekli iş yerinde çalıştığını belirtirken, yüzde 70'ten fazlası hibrit modeli tercih ettiğini ifade etti.Deprem kaygısıyla taşınmayı düşünenlerin oranı yüzde 35 olurken, taşınmayı düşünmeyenlerin yaklaşık yüzde 33'ü bulundukları bölge ve binaların altyapısına güvendiklerini belirtti. İş yerlerinin deprem dayanıklılığına güven azAraştırmaya katılanların yüzde 38'i iş yerlerinin depreme dayanıklı olduğunu düşünürken, yüzde 17'si iş yerinin dirençli olmadığını, yüzde 40'a yakını ise emin olmadığını belirtti.Şirketlerin deprem sonrası aldığı önlemleri yeterli bulmayanların oranı yüzde 55'i aşarken, bu adımları yetersiz bulan katılımcıların çoğu çözümlerin sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.Afet eğitimi veya semineri, çalışanların en çok talep ettiği adımlar arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 76'sı deprem öncesi herhangi bir eğitim veya seminer verilmediğini, yüzde 60'ı bu tür eğitimlere ihtiyaç duyduğunu, yüzde 65'ten fazlası ise şirketinde afet planı bulunmadığını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/ituden-korkutan-deprem-raporu-istanbuldaki-depremde-enerjinin-sadece-yuzde-12si-bosaldi-yuzde-88i-1096011013.html

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