https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/cumhurbaskani-erdogandan-anneler-gunu-paylasimi-1083724740.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Anneler Günü’ paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Anneler Günü’ paylaşımı
Sputnik Türkiye
Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese... 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T10:10+0300
2024-05-12T10:10+0300
2024-05-12T10:10+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
anneler günü
anneler
teşekkür
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Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirirken, paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/micotakisten-turkiye-ziyareti-oncesi-aciklama-surekli-parmagimiz-tetikte-olamayiz-1083721712.html
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recep tayyip erdoğan, anneler günü, anneler, teşekkür
recep tayyip erdoğan, anneler günü, anneler, teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Anneler Günü’ paylaşımı
Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır" ifadelerini kullandı.
Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik eden Erdoğan, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirirken, paylaşımında şunları kaydetti:
Sevgi, merhamet ve fedakarlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız.