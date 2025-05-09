https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abd-disisleri-bakanligi-kiev-ile-yapilan-kaynak-anlasmasi-baris-gorusmeleriyle-baglantili-degil-1096075436.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kiev ile yapılan kaynak anlaşması barış görüşmeleriyle bağlantılı değil

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kiev ile yapılan kaynak anlaşması barış görüşmeleriyle bağlantılı değil

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Ukrayna ile yaptığı kaynak anlaşmasının, Ukrayna çatışmasının çözümü çabalarıyla bağlantısız olduğunu... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T04:44+0300

2025-05-09T04:44+0300

2025-05-09T04:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

tammy bruce

ukrayna

kiev

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD ile Kiev arasında imzalanan kaynak anlaşmasının, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik barış görüşmeleriyle bağlantılı olmadığını belirtti.Bruce düzenlenen basın toplantısında, "Bu, ateşkes ya da çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerle hiçbir şekilde bağlantılı değil. Bu tamamen ayrı bir konu" dedi.Bruce, yapılan anlaşmanın, çatışma sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik finansman sağlamak amacı taşıdığını da vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html

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