https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abd-disisleri-bakanligi-kiev-ile-yapilan-kaynak-anlasmasi-baris-gorusmeleriyle-baglantili-degil-1096075436.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kiev ile yapılan kaynak anlaşması barış görüşmeleriyle bağlantılı değil
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kiev ile yapılan kaynak anlaşması barış görüşmeleriyle bağlantılı değil
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Ukrayna ile yaptığı kaynak anlaşmasının, Ukrayna çatışmasının çözümü çabalarıyla bağlantısız olduğunu... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T04:44+0300
2025-05-09T04:44+0300
2025-05-09T04:44+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD ile Kiev arasında imzalanan kaynak anlaşmasının, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik barış görüşmeleriyle bağlantılı olmadığını belirtti.Bruce düzenlenen basın toplantısında, "Bu, ateşkes ya da çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerle hiçbir şekilde bağlantılı değil. Bu tamamen ayrı bir konu" dedi.Bruce, yapılan anlaşmanın, çatışma sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik finansman sağlamak amacı taşıdığını da vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html
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abd, tammy bruce, ukrayna, kiev
ABD Dışişleri Bakanlığı: Kiev ile yapılan kaynak anlaşması barış görüşmeleriyle bağlantılı değil
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Ukrayna ile yaptığı kaynak anlaşmasının, Ukrayna çatışmasının çözümü çabalarıyla bağlantısız olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı açıklamada, ABD ile Kiev arasında imzalanan kaynak anlaşmasının, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik barış görüşmeleriyle bağlantılı olmadığını belirtti.
Bruce düzenlenen basın toplantısında, "Bu, ateşkes ya da çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerle hiçbir şekilde bağlantılı değil. Bu tamamen ayrı bir konu" dedi.
Bruce, yapılan anlaşmanın, çatışma sonrası Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik finansman sağlamak amacı taşıdığını da vurguladı.