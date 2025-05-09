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9 Mayıs günü vizyona giren filmler: Komedi, korku, animasyon ve romantizm sinemalarda
9 Mayıs günü vizyona giren filmler: Komedi, korku, animasyon ve romantizm sinemalarda
Sputnik Türkiye
9 Mayıs 2025'te vizyona giren filmler: Efendiler, Cinn-i Zifir, Popeye the Slayer Man, Evli Mutlu Çocuklu ve Diş Perisi Masalı gibi dikkat çeken yapımlar bu hafta sinemalarda.
2025-05-09T12:12+0300
2025-05-09T12:12+0300
yaşam
temel reis (popeye)
hamdi alkan
romantik komedi
yabancı sinema
yerli sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094703877_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_73a402bad0fe348cdde3cfaaedbc34b0.png
Mizahın karanlık yüzüyle buluştuğu Efendiler, çocuklara dostluk ve cesareti anlatan renkli animasyon Diş Perisi Masalı, şehir efsanelerini kan donduran bir gerçeğe dönüştüren Popeye the Slayer Man ve fotoğraf makinesinden yayılan lanetin izini süren Cinn-i Zifir… Duygusal bağların ve yeni başlangıçların anlatıldığı Evli Mutlu Çocuklu ve dostlukla bezeli gerçek bir hikâyeden ilham alan Saint-Ex ile birlikte Hamdi Alkan imzalı gastronomik komedi Sonradan Gurme de vizyonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. 9 Mayıs Cuma günü vizyona giren bu filmler, izleyicileri kah güldürecek kah düşündürecek. Evli Mutlu ÇocukluGizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı ve Gaye Gürsel'in başrollerinde yer aldığı Evli Mutlu Çocuklu, nikah masasında terk edilen Ceylan’ın hayal kırıklığıyla başlayan ama umut dolu bir aşk yolculuğuna dönüşen hikâyesini anlatıyor. Depresyondan çıkması için arkadaşlarının çabalarıyla kendini talihsiz buluşmaların içinde bulan Ceylan, asıl sürprizi ise geçmişiyle barışmaya çalışan dul bir baba olan Ender’le karşılaşınca yaşar. Beklenmedik bir karşılaşma, kırık kalpler arasında yeniden yeşeren bir bağa dönüşür. Aşk bazen en umulmadık anda, en karmaşık hikâyeyle gelir.Cinn-i ZifirÖzkan Güneş, Sinan Uysal ve Tuba Erdem’in rol aldığı Cinn-i Zifir, bir fotoğraf makinesine hapsolmuş karanlık bir varlığın serbest kalmasıyla başlayan kabus dolu olayları konu alıyor. Gözle değil, ruhla görülen bir dehşet… Bu kez iblis, vizörden değil doğrudan izleyicinin içine bakıyor.EfendilerCan Sipahi, Ufuk Özkan ve Ali Rıza Tanyeli'nin başrollerini paylaştığı Efendiler, komediyi paranoya, özgürlüğü ise sistem sorgusuyla harmanlayan sürükleyici ve sıradışı bir yapım. Kadıköy’de küçük bir sahnede stand-up yapan üç komedyen, hayatlarının fırsatı olduğunu düşündükleri bir film seçmesi için Malta Adası’na çağrılır. Ancak adaya ayak bastıklarında, kendilerini bekleyen şeyin bir “seçme” değil, adeta karanlık bir deneye dönüşen bir süreç olduğunu fark ederler.Ofansif esprileriyle dikkat çeken bu üçlü, kısa sürede dünyanın en güçlü aileleri tarafından kontrol edilen gizemli bir sistemin içine çekildiklerini anlar. Gerçekle kurgu arasındaki çizgiler silinirken, sunulan sınırsız imkanlarla ahlaki seçimler arasında sıkışan komedyenler, özgürlük uğruna her şeyi riske atmaya karar verirler.Saint-ExVincent Cassel, Diane Kruger ve Louis Garrel'in başrollerini paylaştığı Saint-Ex, hem duygusal derinliği hem de görsel zarafetiyle izleyiciyi gökyüzünün sınırlarına götüren bir arayış hikâyesi. Posta uçağının cesur pilotu Henri Guillaumet, And Dağları’nda kaybolur. Onu bulmak, sadece bir görev değil; gerçek dostluğun, inancın ve azmin sınandığı bir yolculuğa dönüşür.Popeye the Slayer ManÇocukluğun sevimli kahramanı, bu kez karanlık bir şehir efsanesi olarak geri dönüyor... Popeye the Slayer Man, terk edilmiş bir ıspanak konserve fabrikasında geçen ürpertici olayları merkezine alıyor. Başrollerde Elena Juliano, Sarah Nicklin ve Jason Robert Stephens’ın yer aldığı filmde, bir grup üniversite öğrencisi, şehir efsanelerine olan meraklarıyla geri dönülmez bir maceraya atılıyor.Söylentilere göre, "Denizci Adam" hâlâ o eski fabrikada yaşamaktadır ve limanı rahatsız eden uğursuz bir varlığa dönüşmüştür. Meraklarını bastıramayan gençler, gece vakti gizlice fabrikaya girerler… Ancak içeride bekleyen şey, hayal ettiklerinden çok daha korkunçtur.Diş Perisi MasalıDiş Perisi Masalı, sadece çocukların değil, içindeki çocuğu unutmayan herkesin kalbini fethedecek büyülü bir animasyon. Asi ruhlu genç diş perisi Van, geleneklerin çizdiği sınırları aşmak ve daha büyük bir dünyayı keşfetmek isterken, yolu dünyanın en sevimli trolü Rupee ve bilim dehası cesur goblin kızı Gemma ile kesişir. Bu üç minik kahraman, krallıklarını birleştirmek ve dostlukla sınırları aşmak için renkli, sürprizlerle dolu bir maceraya atılır. Fakat karşılarında, karanlık planlar peşindeki kötü niyetli örümcekler vardır.Renkli animasyonları, hayal gücünü ateşleyen evreni ve içten karakterleriyle Diş Perisi Masalı, cesaretin, dostluğun ve hayallerin gücünü anlatan sıcacık bir hikâye sunuyor. Sonradan Gurme Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Sonradan Gurme, seyirciyi bol kahkahalı bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Başrollerini Timur Acar, Aslıhan Güner ve Orhan Uslu’nun paylaştığı filmde, tarihi bir sarımsak döveceğinin peşine düşen üç kafadar arkadaş, soluğu Gaziantep’te alıyor. Ancak bu kültürel keşif, kısa sürede türlü talihsizliklerin ve birbirinden komik olayların yaşandığı bir maceraya dönüşüyor. İçlerinden Tarık’ın görevli polis Rüya ile yollarının kesişmesi ise hikâyeye romantik bir dokunuş katıyor. Aşk, dostluk ve gastronomi bir araya gelince ortaya, izleyicinin damağında tatlı bir tebessüm bırakan bu sıcacık komedi çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/2-mayista-vizyona-giren-filmler-neler-iste-haftanin-one-cikan-yapimlari-1095857297.html
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9 mayıs vizyon filmleri, 2025 vizyona giren filmler, bugün sinemada ne var, vizyona giren komedi filmleri, korku filmleri 2025, yeni animasyon filmler, diş perisi masalı filmi, efendiler filmi konusu, popeye the slayer man vizyon, cinn-i zifir korku filmi, evli mutlu çocuklu konusu, saint-ex filmi, sonradan gurme hamdi alkan
9 mayıs vizyon filmleri, 2025 vizyona giren filmler, bugün sinemada ne var, vizyona giren komedi filmleri, korku filmleri 2025, yeni animasyon filmler, diş perisi masalı filmi, efendiler filmi konusu, popeye the slayer man vizyon, cinn-i zifir korku filmi, evli mutlu çocuklu konusu, saint-ex filmi, sonradan gurme hamdi alkan

9 Mayıs günü vizyona giren filmler: Komedi, korku, animasyon ve romantizm sinemalarda

12:12 09.05.2025
© Sputnik28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri
28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
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Komedi, korku, animasyon ve romantizmin iç içe geçtiği birbirinden farklı hikâyelerle sinema salonları bu Cuma günü dopdolu. Gerilimden kahkahaya, dostluktan fantastik maceralara uzanan yerli ve yabancı yapımlar izleyiciyi büyülü bir serüvene davet ediyor.
Mizahın karanlık yüzüyle buluştuğu Efendiler, çocuklara dostluk ve cesareti anlatan renkli animasyon Diş Perisi Masalı, şehir efsanelerini kan donduran bir gerçeğe dönüştüren Popeye the Slayer Man ve fotoğraf makinesinden yayılan lanetin izini süren Cinn-i Zifir
Duygusal bağların ve yeni başlangıçların anlatıldığı Evli Mutlu Çocuklu ve dostlukla bezeli gerçek bir hikâyeden ilham alan Saint-Ex ile birlikte Hamdi Alkan imzalı gastronomik komedi Sonradan Gurme de vizyonun dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. 9 Mayıs Cuma günü vizyona giren bu filmler, izleyicileri kah güldürecek kah düşündürecek.

Evli Mutlu Çocuklu

Gizem Karaca Ekmekçi, Furkan Palalı ve Gaye Gürsel'in başrollerinde yer aldığı Evli Mutlu Çocuklu, nikah masasında terk edilen Ceylan’ın hayal kırıklığıyla başlayan ama umut dolu bir aşk yolculuğuna dönüşen hikâyesini anlatıyor. Depresyondan çıkması için arkadaşlarının çabalarıyla kendini talihsiz buluşmaların içinde bulan Ceylan, asıl sürprizi ise geçmişiyle barışmaya çalışan dul bir baba olan Ender’le karşılaşınca yaşar. Beklenmedik bir karşılaşma, kırık kalpler arasında yeniden yeşeren bir bağa dönüşür. Aşk bazen en umulmadık anda, en karmaşık hikâyeyle gelir.

Cinn-i Zifir

Özkan Güneş, Sinan Uysal ve Tuba Erdem’in rol aldığı Cinn-i Zifir, bir fotoğraf makinesine hapsolmuş karanlık bir varlığın serbest kalmasıyla başlayan kabus dolu olayları konu alıyor. Gözle değil, ruhla görülen bir dehşet… Bu kez iblis, vizörden değil doğrudan izleyicinin içine bakıyor.

Efendiler

Can Sipahi, Ufuk Özkan ve Ali Rıza Tanyeli'nin başrollerini paylaştığı Efendiler, komediyi paranoya, özgürlüğü ise sistem sorgusuyla harmanlayan sürükleyici ve sıradışı bir yapım. Kadıköy’de küçük bir sahnede stand-up yapan üç komedyen, hayatlarının fırsatı olduğunu düşündükleri bir film seçmesi için Malta Adası’na çağrılır. Ancak adaya ayak bastıklarında, kendilerini bekleyen şeyin bir “seçme” değil, adeta karanlık bir deneye dönüşen bir süreç olduğunu fark ederler.
Ofansif esprileriyle dikkat çeken bu üçlü, kısa sürede dünyanın en güçlü aileleri tarafından kontrol edilen gizemli bir sistemin içine çekildiklerini anlar. Gerçekle kurgu arasındaki çizgiler silinirken, sunulan sınırsız imkanlarla ahlaki seçimler arasında sıkışan komedyenler, özgürlük uğruna her şeyi riske atmaya karar verirler.

Saint-Ex

Vincent Cassel, Diane Kruger ve Louis Garrel'in başrollerini paylaştığı Saint-Ex, hem duygusal derinliği hem de görsel zarafetiyle izleyiciyi gökyüzünün sınırlarına götüren bir arayış hikâyesi. Posta uçağının cesur pilotu Henri Guillaumet, And Dağları’nda kaybolur. Onu bulmak, sadece bir görev değil; gerçek dostluğun, inancın ve azmin sınandığı bir yolculuğa dönüşür.

Popeye the Slayer Man

Çocukluğun sevimli kahramanı, bu kez karanlık bir şehir efsanesi olarak geri dönüyor... Popeye the Slayer Man, terk edilmiş bir ıspanak konserve fabrikasında geçen ürpertici olayları merkezine alıyor. Başrollerde Elena Juliano, Sarah Nicklin ve Jason Robert Stephens’ın yer aldığı filmde, bir grup üniversite öğrencisi, şehir efsanelerine olan meraklarıyla geri dönülmez bir maceraya atılıyor.
Söylentilere göre, "Denizci Adam" hâlâ o eski fabrikada yaşamaktadır ve limanı rahatsız eden uğursuz bir varlığa dönüşmüştür. Meraklarını bastıramayan gençler, gece vakti gizlice fabrikaya girerler… Ancak içeride bekleyen şey, hayal ettiklerinden çok daha korkunçtur.

Diş Perisi Masalı

Diş Perisi Masalı, sadece çocukların değil, içindeki çocuğu unutmayan herkesin kalbini fethedecek büyülü bir animasyon. Asi ruhlu genç diş perisi Van, geleneklerin çizdiği sınırları aşmak ve daha büyük bir dünyayı keşfetmek isterken, yolu dünyanın en sevimli trolü Rupee ve bilim dehası cesur goblin kızı Gemma ile kesişir. Bu üç minik kahraman, krallıklarını birleştirmek ve dostlukla sınırları aşmak için renkli, sürprizlerle dolu bir maceraya atılır. Fakat karşılarında, karanlık planlar peşindeki kötü niyetli örümcekler vardır.
Renkli animasyonları, hayal gücünü ateşleyen evreni ve içten karakterleriyle Diş Perisi Masalı, cesaretin, dostluğun ve hayallerin gücünü anlatan sıcacık bir hikâye sunuyor.

Sonradan Gurme

Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın üstlendiği Sonradan Gurme, seyirciyi bol kahkahalı bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Başrollerini Timur Acar, Aslıhan Güner ve Orhan Uslu’nun paylaştığı filmde, tarihi bir sarımsak döveceğinin peşine düşen üç kafadar arkadaş, soluğu Gaziantep’te alıyor. Ancak bu kültürel keşif, kısa sürede türlü talihsizliklerin ve birbirinden komik olayların yaşandığı bir maceraya dönüşüyor. İçlerinden Tarık’ın görevli polis Rüya ile yollarının kesişmesi ise hikâyeye romantik bir dokunuş katıyor. Aşk, dostluk ve gastronomi bir araya gelince ortaya, izleyicinin damağında tatlı bir tebessüm bırakan bu sıcacık komedi çıkıyor.
2 Mayıs'ta vizyona giren filmler neler? İşte haftanın öne çıkan yapımları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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2 Mayıs'ta vizyona giren filmler neler? İşte haftanın öne çıkan yapımları
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