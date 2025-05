https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/2-mayista-vizyona-giren-filmler-neler-iste-haftanin-one-cikan-yapimlari-1095857297.html

2 Mayıs'ta vizyona giren filmler neler? İşte haftanın öne çıkan yapımları

2 Mayıs'ta vizyona giren filmler neler? İşte haftanın öne çıkan yapımları

Sputnik Türkiye

2 Mayıs Cuma günü vizyona giren filmler dikkat çekiyor: Thunderbolts, Locked, animasyonda Ne Zha 2, yerli yapımlarda Ölü Mevsim, Cahim ve Aşağı Mahalle bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

2025-05-02T10:42+0300

2025-05-02T10:42+0300

2025-05-02T10:42+0300

yaşam

anthony hopkins

yerli sinema

yabancı

yabancı oyuncu

film

çizgi film

animasyon

animasyon filmi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095857936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50a6c0a7bd916eae4122e5dd4e623dce.jpg

2 Mayıs Cuma günü vizyona giren filmler, türler arasında geniş bir yelpaze sunarken, karakterlerin iç dünyalarıyla yüzleştikleri, kaderle hesaplaştıkları güçlü hikâyelerle dikkat çekiyor.Marvel evreninin karanlık kahramanlarını bir araya getiren Thunderbolts* aksiyon ve çatışmayla dolu bir takım öyküsü sunarken, Çin efsanelerine dayanan Ne Zha 2, görsel bir şölen eşliğinde dostluk ve fedakârlık temasını işliyor. Yerli yapımlar arasında Ölü Mevsim, sessiz acılarla örülü bir kadın dramına odaklanıyor; Cahim ise anne olma arzusuyla atılan korkunç bir adımın bedelini anlatan bir cin korku filmi olarak öne çıkıyor.Aksiyon sevenler için Locked, bir hırsızın zekâsı ve vicdanıyla verdiği hayatta kalma savaşını merkezine alırken, Aşağı Mahalle suçla iç içe geçmiş gençlik hikâyesiyle dikkat çekiyor. Küçük izleyiciler ise Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları ile eğlenceli ama çevre bilinci yüksek bir maceraya davet ediliyor.Her türden seyirciye hitap eden bu haftaki yapımlar, sinema salonlarında gerilim, duygu, kahkaha ve merak dolu anlar vadediyor.ThunderboltsMarvel evreni, bu kez perdeyi alışılmışın dışında karakterlere açıyor. "Thunderbolts*", geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan ve toplumun gözünde düşmüş kahramanların kader birliğini konu alıyor. Yelena Belova’dan Bucky Barnes’a, Red Guardian’dan Ghost’a uzanan bu sıra dışı ekip, Valentina Allegra de Fontaine’in yönlendirmesiyle ölümcül bir göreve sürükleniyor.Ancak bu sadece bir görev değil; her biri kendi iç çatışmaları, vicdan muhasebesi ve geçmişin gölgeleriyle hesaplaşmak zorunda. Birbirine güveni olmayan bu ekip, tehditlerle dolu bir yolculukta yalnızca hayatta kalmaya değil, kendi kimliklerini yeniden inşa etmeye de çalışıyor."Thunderbolts*", Marvel evreninin parlak kahramanlarından ziyade gri bölgede dolaşan karakterlerine odaklanarak izleyicilere daha karanlık, daha çetin ve daha insani bir hikâye sunuyor.June ve JohnHayat, bazılarına sessizce geçip giderken, bazıları o hayatı baştan yazmak için bir kıvılcım bekler. "June ve John", bu kıvılcımın tam da göz göze gelinen bir anda nasıl tutuşabileceğini anlatan bir keşif hikâyesi.John, düzenli ama tekdüze bir yaşamın içinde kendini kaybetmişken, karşısına tüm ezberleri bozan biri çıkar: June. Hayat dolu, cesur ve kendine özgü bu genç kadın, John’u sıradanlığın sınırlarından çekip çıkarır ve onu hem fiziksel hem de duygusal anlamda sürükleyici bir maceraya sürükler.Köstebekgiller: Ata Tohumu MuhafızlarıDünyanın geleceği toprağın kalbinde saklı... Ve onu kurtarmak minik ama cesur kahramanlara düşüyor! "Köstebekgiller: Ata Tohumu Muhafızları", çocuklara hem eğlenceli bir macera hem de doğanın korunması hakkında anlamlı bir mesaj sunuyor.Organik ata tohumları ihmaller ve açgözlülük yüzünden birer birer yok olurken, kötü niyetli Profesör Ali Cengiz Kapkara son sağlıklı tohumu ele geçirmeye kararlıdır. Ancak hesaba katmadığı bir şey vardır: Köstebekgiller ve onların iki cesur insan dostu, Deniz ile Arda.Bu renkli animasyonda ekip, hem doğayı korumanın önemini keşfedecek hem de dayanışmanın gücüyle nelerin başarılabileceğini gösterecek. Minik izleyiciler için eğitici, eğlenceli ve umut dolu bir serüven sizleri bekliyor.LockedKüçük suçlara alışmış Eddie için bu seferki iş, diğerlerinden farklı olacaktı… ama o bunu araca girdiğinde henüz bilmiyordu. "Locked", bir hırsızlık girişiminin kabusa dönüşmesini konu alan, klostrofobik atmosferi ve psikolojik gerilimiyle izleyiciyi kıskıvrak yakalayan bir hayatta kalma hikâyesi.Eddie, son teknolojiyle donatılmış lüks bir arabayı çalmaya çalışırken, bir anda kendini içeriden kilitli bulur. Fakat bu bir tesadüf değil; dışarıda, intikamla yanıp tutuşan gizemli sahibi onu izlemektedir — üstelik bu kişi, geçmişin izlerini taşıyan karanlık bir figür (Anthony Hopkins). Gerilim, pişmanlık ve insan doğasına dair sarsıcı sorularla dolu bu film, izleyiciyi son ana kadar diken üstünde tutacak.Aşağı MahalleTesadüflerin gölgesinde başlayan bir yanlışlık, sıradan gençleri suç dünyasının merkezine sürüklüyor. Serkan ve Aykut, yalnızca bir ceviz çuvalını teslim almak isterken kendilerini uyuşturucu kartellerinin hedefi hâline getirir. Teslim aldıkları çanta, aslında “Ceviz” kod adıyla yürütülen bir uyuşturucu sevkiyatına aittir. Büyük Baba'nın adamı Halit peşlerine düştüğünde çok geçtir—çanta çoktan mahallenin abisi Abidin’e ulaşmıştır.Kısa sürede ölümle burun buruna gelen gençler, hayatta kalmanın yolunu ararken, intikam hırsıyla mahallenin tüm dinamiklerini harekete geçirir. Ancak sokakta kurallar hızla değişir; bir kez karanlığa adım attın mı, geri dönüş her zaman mümkün değildir. Başrollerde Soner Türker, Mesut Gedikoğlu ve Abidin Yerebakan yer alıyor.HisteriGerçek ile kurgu arasındaki çizgi, bazen sadece bir kıvılcımla silinir. Bir film setinde bulunan yanmış bir Kur'an, yalnızca sahneleri değil, hayatları da alevlendirir. Çekimlerin ortasında patlayan bu olay, seti kaosa sürüklerken, gözler genç stajyer Elif'e çevrilir. Ancak bu sadece bir başlangıçtır.Mehdi Meskar, Serkan Kaya ve Devrim Lingnau’nun başrollerini paylaştığı "Histeri", sınırları zorlayan atmosferiyle seyirciyi psikolojik bir girdaba sürüklüyor.CahimBir anne olma arzusu… ve ruhunu teslim etme pahası. Hacer, yıllardır özlemini çektiği çocuğa kavuşmak için çareyi doğaüstü varlıklarla yapılan kadim bir anlaşmada arar. Ancak her dileğin bir bedeli vardır ve bu bedel, sadece onun değil, çevresindeki herkesin kaderini değiştirecektir."Cahim", annelik içgüdüsünün karanlıkla kesiştiği bir sınırda, geleneksel korku öğelerini modern bir anlatıyla buluşturuyor. Hacer'in adım adım sürüklendiği dehşet, izleyiciyi yalnızca görünmeyen varlıkların değil, insanın içindeki karanlığın da dehşetiyle yüzleştiriyor.Aslı Bankoğlu, Ali Murat Özgen ve Miray Aydın Arıkan’ın başrollerinde yer aldığı bu film, cin temalı korku sinemasına yeni bir soluk getiriyor.Ne Zha 2Kaderin yükü omuzlarında, içindeki fırtına ise durmak bilmiyor. İnsanlar tarafından büyütülen iblis çocuk Ne Zha, bu kez eski düşmanı Loong prensi Ao Bing ile istemeden de olsa güçlerini birleştiriyor. Ancak bu kırılgan ittifak, sadece yeni bir tehdit değil, aynı zamanda Ne Zha’nın kimliğine dair sarsıcı gerçekleri de beraberinde getiriyor.Bedenleri yok oluşun eşiğine geldiğinde, Ne Zha her şeyi geri almak için tek başına bir iksir arayışına çıkar. Bu yolculuk, onu iblislerle dolu tehlikeli bir avın ve ardında gizlenen karanlık bir komplonun içine sürükler.İyilikle kötülüğün birbirine karıştığı bu destansı animasyon, sadece görsel bir şölen değil; sadakat, fedakârlık ve kimlik üzerine de derin bir yolculuk vadediyor.Ölü MevsimBazı acılar zamanla değil, suskunlukla büyür… Nimet, çocukluk travmasının ardından hayatın akışına kapılamamış, İstanbul’un içe kapanık bir mahallesinde, kendi yasına hapsolmuştur. Zaman, onun için çoktan durmuş; kalabalıklar içinde yalnız kalmıştır. Ancak her sessizliğin bir yankısı, her içe gömülmüş acının bir taşıyıcısı vardır.Aynı evde, aynı geçmişi paylaşan kardeşi Öznur ise görünmeyen bir sırla yaşamaktadır. Aile içinde dillendirilmeyen ama hissedilen bir çatlak, iki kadının da yollarını farklı yönlere sürükler. Erdem Şenocak, Ece Yaşar ve Funda Eryiğit’in güçlü performanslarıyla şekillenen "Ölü Mevsim", kaybın, aidiyetin ve kadınlar üzerinden suskunlukla inşa edilen aile yapılarının kırılganlığına odaklanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/yesilcam-filmlerinin-unlu-oyuncusu-meral-kurtulus-hayatini-kaybetti-1095785046.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 vizyon filmleri, 2 mayıs sinema takvimi, thunderbolts filmi ne zaman, ne zha 2 konusu, cahim korku filmi, locked konusu, histeri oyuncuları, ölü mevsim filmi, mayıs 2024 vizyon, köstebekgiller yeni filmi, aşağı mahalle filmi konusu, marvel yeni filmi thunderbolts