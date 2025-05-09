https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/76-yasindaki-adam-gaz-kacagina-cakmakla-bakti-cay-demlemek-isterken-evini-yakti-1096104661.html
76 yaşındaki adam gaz kaçağına çakmakla baktı: Çay demlemek isterken evini yaktı
76 yaşındaki adam gaz kaçağına çakmakla baktı: Çay demlemek isterken evini yaktı
Sputnik Türkiye
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, 76 yaşındaki Ali Besili, mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isterken meydana gelen parlama sonucu ağır yaralandı... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T17:24+0300
2025-05-09T17:24+0300
2025-05-09T17:24+0300
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Bingöl'de mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyen 76 yaşındaki Ali Besili, meydana gelen parlama sonucu ağır yaralandı.İstanbul’dan köydeki yazlığına gelen Ali Besili, çay demlemek isterken ocağın yanmaması üzerine tüpü kontrol etti. Gaz sesi duyduğu halde ocak çalışmayınca çakmakla deneme yaptığı sırada gaz sıkışması nedeniyle mutfakta parlama ve yangın meydana geldi. Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Besili, Bingöl Devlet Hastanesi'nden Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Uzmanlar, gaz kaçağı şüphesi durumunda açık alevli kaynaklardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı.Olayı anlatan Besili "Bilseydim gaz kaçağı var böyle bir şey yapmazdım, tüpün kafasında sorun varmış. Çakmağı tüpün kafasına doğru yakından değil uzaktan tutup kontrol etmek istedim, nasıl çakmağı yaktıysam o an 'güm' diye parlama oldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miss-turkey-guzeli-senem-kuyucuoglu-evinde-cikan-yanginda-yaralandi-1095871927.html
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gaz, doğal gaz, zehirli gaz, gaz çıkarma, gaz emisyonu, patlama, kimyasal patlama, büyük patlama, tüp, piknik tüpü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
gaz, doğal gaz, zehirli gaz, gaz çıkarma, gaz emisyonu, patlama, kimyasal patlama, büyük patlama, tüp, piknik tüpü, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi
76 yaşındaki adam gaz kaçağına çakmakla baktı: Çay demlemek isterken evini yaktı
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, 76 yaşındaki Ali Besili, mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isterken meydana gelen parlama sonucu ağır yaralandı. Yüzü, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Besili’nin tedavisinin Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’nde sürdüğü açıklandı.
Bingöl'de mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyen 76 yaşındaki Ali Besili, meydana gelen parlama sonucu ağır yaralandı.
İstanbul’dan köydeki yazlığına gelen Ali Besili, çay demlemek isterken ocağın yanmaması üzerine tüpü kontrol etti. Gaz sesi duyduğu halde ocak çalışmayınca çakmakla deneme yaptığı sırada gaz sıkışması nedeniyle mutfakta parlama ve yangın meydana geldi.
Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Besili, Bingöl Devlet Hastanesi'nden Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Uzmanlar, gaz kaçağı şüphesi durumunda açık alevli kaynaklardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Olayı anlatan Besili "Bilseydim gaz kaçağı var böyle bir şey yapmazdım, tüpün kafasında sorun varmış. Çakmağı tüpün kafasına doğru yakından değil uzaktan tutup kontrol etmek istedim, nasıl çakmağı yaktıysam o an 'güm' diye parlama oldu" dedi.