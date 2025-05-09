https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/76-yasindaki-adam-gaz-kacagina-cakmakla-bakti-cay-demlemek-isterken-evini-yakti-1096104661.html

76 yaşındaki adam gaz kaçağına çakmakla baktı: Çay demlemek isterken evini yaktı

76 yaşındaki adam gaz kaçağına çakmakla baktı: Çay demlemek isterken evini yaktı

Sputnik Türkiye

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, 76 yaşındaki Ali Besili, mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isterken meydana gelen parlama sonucu ağır yaralandı... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T17:24+0300

2025-05-09T17:24+0300

2025-05-09T17:24+0300

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Bingöl'de mutfak tüpündeki gaz kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyen 76 yaşındaki Ali Besili, meydana gelen parlama sonucu ağır yaralandı.İstanbul’dan köydeki yazlığına gelen Ali Besili, çay demlemek isterken ocağın yanmaması üzerine tüpü kontrol etti. Gaz sesi duyduğu halde ocak çalışmayınca çakmakla deneme yaptığı sırada gaz sıkışması nedeniyle mutfakta parlama ve yangın meydana geldi. Vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Besili, Bingöl Devlet Hastanesi'nden Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Uzmanlar, gaz kaçağı şüphesi durumunda açık alevli kaynaklardan kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı.Olayı anlatan Besili "Bilseydim gaz kaçağı var böyle bir şey yapmazdım, tüpün kafasında sorun varmış. Çakmağı tüpün kafasına doğru yakından değil uzaktan tutup kontrol etmek istedim, nasıl çakmağı yaktıysam o an 'güm' diye parlama oldu" dedi.

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