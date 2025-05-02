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Kütahya'da deprem fırtınası sürüyor: 15:51'de bir deprem daha meydana geldi
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Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı
Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangından yaralandı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T16:11+0300
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yaşam
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kainat güzellik yarışması
senem kuyucuoğlu
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Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Evinde elektrik sobasının tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanan Kuyucuoğlu, yaşadığı o anları sosyal medyasından anlattı. Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından büyük tehlike atlattı. Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/avcilarda-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-cikti-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1095845284.html
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senem kuyucuoğlu, eski manken senem kuyucuoğlu, senem kuyucuoğlu yangın
senem kuyucuoğlu, eski manken senem kuyucuoğlu, senem kuyucuoğlu yangın

Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı

16:11 02.05.2025
Senem Kuyucuoğlu
Senem Kuyucuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
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Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangından yaralandı.
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Evinde elektrik sobasının tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanan Kuyucuoğlu, yaşadığı o anları sosyal medyasından anlattı.
Senem Kuyucuoğlu
Senem Kuyucuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2025
Senem Kuyucuoğlu
Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından büyük tehlike atlattı. Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.
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