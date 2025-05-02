https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miss-turkey-guzeli-senem-kuyucuoglu-evinde-cikan-yanginda-yaralandi-1095871927.html

Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı

Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangından yaralandı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T16:11+0300

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2025-05-02T16:11+0300

yaşam

miss turkey

kainat güzellik yarışması

senem kuyucuoğlu

yangın

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Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Evinde elektrik sobasının tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanan Kuyucuoğlu, yaşadığı o anları sosyal medyasından anlattı. Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından büyük tehlike atlattı. Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.

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senem kuyucuoğlu, eski manken senem kuyucuoğlu, senem kuyucuoğlu yangın