https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/miss-turkey-guzeli-senem-kuyucuoglu-evinde-cikan-yanginda-yaralandi-1095871927.html
Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı
Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangından yaralandı. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T16:11+0300
2025-05-02T16:11+0300
2025-05-02T16:11+0300
yaşam
miss turkey
kainat güzellik yarışması
senem kuyucuoğlu
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095871557_0:273:1242:972_1920x0_80_0_0_f8c2d908d405b04abf084af88b94f364.jpg
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Evinde elektrik sobasının tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanan Kuyucuoğlu, yaşadığı o anları sosyal medyasından anlattı. Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından büyük tehlike atlattı. Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/avcilarda-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-cikti-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1095845284.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095871557_0:157:1242:1089_1920x0_80_0_0_a869930d71bea4e048a3071b8de168f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
senem kuyucuoğlu, eski manken senem kuyucuoğlu, senem kuyucuoğlu yangın
senem kuyucuoğlu, eski manken senem kuyucuoğlu, senem kuyucuoğlu yangın
Miss Turkey güzeli Senem Kuyucuoğlu evinde çıkan yangında yaralandı
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, evinde çıkan yangından yaralandı.
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan, Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Evinde elektrik sobasının tutuşması sonucu çıkan yangında yaralanan Kuyucuoğlu, yaşadığı o anları sosyal medyasından anlattı.
Eski manken Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Kuyucuoğlu, evdeki elektrikli sobanın tutuşmasının ardından büyük tehlike atlattı. Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili olarak; "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" dedi.