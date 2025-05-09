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Emekli ve memur için zam oranı ne kadar olacak? SGK uzmanı yeni tahmini açıkladı
Emekli ve memur için zam oranı ne kadar olacak? SGK uzmanı yeni tahmini açıkladı
Sputnik Türkiye
Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli için zam oranları şekillenmeye başladı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T09:46+0300
2025-05-09T09:46+0300
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bağ-kur
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emekli maaşı
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memur zammı
memur maaşı
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Temmuz ayına doğru yaklaşırken milyonların gözü maaş zammında. Açıklanan Nisan enflasyon verisi ile birlikte memur ve emeklilerin maaş farkları netleşmeye başladı. Şu anki tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.36, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12.29 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kalan iki ayın enflasyon verisi ise bu oranları yukarı çekecek.Enflasyon tahminleri zamda belirleyici olacakSosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne dikkat çekti. Ankete göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.20, Haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1.70 seviyesinde bekleniyor. Bu verilerle birlikte 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17.82 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17.82 zam beklentisiYasa gereği emeklilere yılda iki kez maaş farkı veriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen bu zamlar enflasyon oranına göre belirleniyor. Emin Yılmaz, şu ana kadar yüzde 13.36’lık zammın kesinleştiğini ve toplamda yüzde 17.82 oranında bir artış beklendiğini söyledi.Memur ve memur emeklisine yüzde 16.71 zam gelebilirMemur ve memur emeklileri için zam hesaplaması yalnızca enflasyonla değil, aynı zamanda toplu sözleşme oranlarıyla yapılıyor. Bu kapsamda Nisan ayı itibarıyla yüzde 12.29’luk kısmın kesinleştiğini belirten Yılmaz, beklenen enflasyon ve sözleşme zammı doğrultusunda yüzde 16.71’lik bir zam oranı oluşacağını ifade etti.Toplu sözleşmenin etkisiyle memur zamları genellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altında kalıyor. Yılmaz, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 15, yüzde 10, yüzde 6 ve yüzde 5 oranlarının zam hesaplamasında kullanıldığını ve bu nedenle fark oluştuğunu vurguladı. Ancak bu sistemin aynı zamanda bir koruma mekanizması olduğunu da ekledi.Zamlar eşitlenir mi? fark ne kadar etkili?Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17.82, memur ve memur emeklisi yüzde 16.71 zam alacak. Aradaki yüzde 1.11’lik fark maaş bazında büyük bir etki yaratmasa da, eşitleme ihtimali düşük görülüyor. “İki grup için eşitleme yapılmasını beklemiyorum” diyen Yılmaz, sürecin mevcut yasal çerçevede ilerleyeceğini söyledi.
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bağ-kur, ssk, emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
bağ-kur, ssk, emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı

Emekli ve memur için zam oranı ne kadar olacak? SGK uzmanı yeni tahmini açıkladı

09:46 09.05.2025
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Temmuz ayına yaklaşırken milyonlarca memur ve emekli için zam oranları şekillenmeye başladı. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.36, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12.29’luk zam farkını şimdiden hak etti. Beklenen zam farkı ise eşitlenmeyecek gibi görünüyor. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Temmuz ayına doğru yaklaşırken milyonların gözü maaş zammında. Açıklanan Nisan enflasyon verisi ile birlikte memur ve emeklilerin maaş farkları netleşmeye başladı. Şu anki tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13.36, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12.29 oranında zammı şimdiden garantiledi. Kalan iki ayın enflasyon verisi ise bu oranları yukarı çekecek.

Enflasyon tahminleri zamda belirleyici olacak

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet’e yaptığı açıklamada Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne dikkat çekti. Ankete göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2.20, Haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1.70 seviyesinde bekleniyor. Bu verilerle birlikte 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 17.82 seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 17.82 zam beklentisi

Yasa gereği emeklilere yılda iki kez maaş farkı veriliyor. Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen bu zamlar enflasyon oranına göre belirleniyor. Emin Yılmaz, şu ana kadar yüzde 13.36’lık zammın kesinleştiğini ve toplamda yüzde 17.82 oranında bir artış beklendiğini söyledi.

Memur ve memur emeklisine yüzde 16.71 zam gelebilir

Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması yalnızca enflasyonla değil, aynı zamanda toplu sözleşme oranlarıyla yapılıyor. Bu kapsamda Nisan ayı itibarıyla yüzde 12.29’luk kısmın kesinleştiğini belirten Yılmaz, beklenen enflasyon ve sözleşme zammı doğrultusunda yüzde 16.71’lik bir zam oranı oluşacağını ifade etti.
Toplu sözleşmenin etkisiyle memur zamları genellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altında kalıyor. Yılmaz, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında belirlenen yüzde 15, yüzde 10, yüzde 6 ve yüzde 5 oranlarının zam hesaplamasında kullanıldığını ve bu nedenle fark oluştuğunu vurguladı. Ancak bu sistemin aynı zamanda bir koruma mekanizması olduğunu da ekledi.

Zamlar eşitlenir mi? fark ne kadar etkili?

Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 17.82, memur ve memur emeklisi yüzde 16.71 zam alacak. Aradaki yüzde 1.11’lik fark maaş bazında büyük bir etki yaratmasa da, eşitleme ihtimali düşük görülüyor. “İki grup için eşitleme yapılmasını beklemiyorum” diyen Yılmaz, sürecin mevcut yasal çerçevede ilerleyeceğini söyledi.
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