https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/130-kisinin-oldugu-cuhadar-sitesi-davasinda-karar-muhendise-15-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi-1096105909.html
130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında karar: Mühendise 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi
130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında karar: Mühendise 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı. Binanın statik proje müellifi... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T17:51+0300
2025-05-09T17:51+0300
2025-05-09T17:51+0300
türki̇ye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem toplanma alanları
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
6 şubat kahramanmaraş depremi
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/03/1067757275_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fa319e229514f856be8c826881f18c26.jpg
Kahramanmaraş’ta 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.6 Şubat 2023’te meydana gelen, merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’ne ilişkin açılan davada karar çıktı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.Karar duruşmasında, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Sıtkı Okumuş'la tutuksuz sanık F.K, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık E.K. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu. Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Tutuksuz sanık F.K. da herhangi bir kusuru olmadığını belirterek beraatini talep etti.Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Tüm beyanları dinleyen mahkeme heyeti, Sıtkı Okumuş’un 'bilinçli taksir' ile hareket ettiğine hükmederek ağır ceza verdi. Diğer yandan tutuksuz sanık F.K'nin beraatine karar verildi, firari sanık E.K. hakkında ise yakalama kararı bulunduğu için dosyası tefrik edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rakamlar-ile-6-subat-depremi-afad-deprem-ve-risk-azaltma-genel-muduru-orhan-tatar-anlatti-1093411176.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/03/1067757275_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_1e412e12bbe895f75a25b9f35380858d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem toplanma alanları, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), 6 şubat kahramanmaraş depremi, mahkeme, mahkeme kararı
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem toplanma alanları, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), 6 şubat kahramanmaraş depremi, mahkeme, mahkeme kararı
130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında karar: Mühendise 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı. Binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık F.K'nin ise beraatine hükmetti.
Kahramanmaraş’ta 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.
6 Şubat 2023’te meydana gelen, merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’ne ilişkin açılan davada karar çıktı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Karar duruşmasında, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Sıtkı Okumuş'la tutuksuz sanık F.K, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık E.K. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu. Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Tutuksuz sanık F.K. da herhangi bir kusuru olmadığını belirterek beraatini talep etti.
Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Tüm beyanları dinleyen mahkeme heyeti, Sıtkı Okumuş’un 'bilinçli taksir' ile hareket ettiğine hükmederek ağır ceza verdi. Diğer yandan tutuksuz sanık F.K'nin beraatine karar verildi, firari sanık E.K. hakkında ise yakalama kararı bulunduğu için dosyası tefrik edildi.