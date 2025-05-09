https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/130-kisinin-oldugu-cuhadar-sitesi-davasinda-karar-muhendise-15-yil-6-ay-hapis-cezasi-verildi-1096105909.html

130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında karar: Mühendise 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi

130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi davasında karar: Mühendise 15 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada karar çıktı. Binanın statik proje müellifi... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T17:51+0300

2025-05-09T17:51+0300

2025-05-09T17:51+0300

türki̇ye

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

deprem toplanma alanları

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

6 şubat kahramanmaraş depremi

mahkeme

mahkeme kararı

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Kahramanmaraş’ta 130 kişinin öldüğü Çuhadar Sitesi’ne ilişkin davada, statik proje müellifi Sıtkı Okumuş 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.6 Şubat 2023’te meydana gelen, merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Çuhadar Sitesi’ne ilişkin açılan davada karar çıktı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıl 6 ay 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.Karar duruşmasında, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Sıtkı Okumuş'la tutuksuz sanık F.K, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık E.K. ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, sanıklara son sözlerini sordu. Sıtkı Okumuş, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi. Tutuksuz sanık F.K. da herhangi bir kusuru olmadığını belirterek beraatini talep etti.Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Tüm beyanları dinleyen mahkeme heyeti, Sıtkı Okumuş’un 'bilinçli taksir' ile hareket ettiğine hükmederek ağır ceza verdi. Diğer yandan tutuksuz sanık F.K'nin beraatine karar verildi, firari sanık E.K. hakkında ise yakalama kararı bulunduğu için dosyası tefrik edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/rakamlar-ile-6-subat-depremi-afad-deprem-ve-risk-azaltma-genel-muduru-orhan-tatar-anlatti-1093411176.html

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Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem toplanma alanları, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), 6 şubat kahramanmaraş depremi, mahkeme, mahkeme kararı