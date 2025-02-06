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Rakamlar ile 6 Şubat depremi: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar anlattı
Rakamlar ile 6 Şubat depremi: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar anlattı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı deprem bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret ile bölgede yapılan çalışmalar yerli ve yabancı basına anlatıldı. Depremin üzerinden geçen... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T08:06+0300
2025-02-06T08:06+0300
görüş
orhan tatar
hatay
adıyaman
kahramanmaraş
iletişim başkanlığı
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yıl geçti. İletişim Başkanlığı bu süreç içerisinde yapılan çalışmaları yerinde göstermek için yerli ve yabancı medya mensuplarını Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’a götürdü.Depremin bilançosu ve deprem sonrasında yaşanan çalışmaları anlatan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar şu bilgileri verdi:‘570 KM yüzey kırığı oluştu’ ‘Depremden etkilenen alan bazı Avrupa ülkelerinden büyük’ ‘53 bin 737 kişi hayatını kaybetti’ ‘39 bin bina tamamen yıkıldı’ ‘201 bin 431 konut hak sahiplerine teslim edildi’
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6 şubat depremi, 6 şubat 2023 depremi, kahramanmaraş depremi, türkiye deprem felaketi, afad deprem verileri, orhan tatar deprem açıklaması, büyük türkiye depremi, 6 şubat depremi bilançosu, depremden etkilenen iller, 6 şubat depremi ölü sayısı, 6 şubat depremi yaralı sayısı, türkiye yüzey kırığı, deprem bölgesinde konut teslimi, afad kalıcı konutlar, 201 bin konut teslim edildi, deprem sonrası hak sahipleri, konteyner kentlerde kaç kişi yaşıyor, türkiye'deki en büyük depremler, 6 şubat depremi kaç bina yıkıldı, 6 şubat depremi konut projeleri, afet sonrası kentsel dönüşüm
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Rakamlar ile 6 Şubat depremi: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar anlattı

08:06 06.02.2025
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Kahramanmaraş depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
© AA
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Özel
İletişim Başkanlığı deprem bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret ile bölgede yapılan çalışmalar yerli ve yabancı basına anlatıldı. Depremin üzerinden geçen süreçte 201 bin 431 konut hak sahiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 yıl geçti. İletişim Başkanlığı bu süreç içerisinde yapılan çalışmaları yerinde göstermek için yerli ve yabancı medya mensuplarını Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’a götürdü.
Depremin bilançosu ve deprem sonrasında yaşanan çalışmaları anlatan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar şu bilgileri verdi:

‘570 KM yüzey kırığı oluştu’

Türkiye 6 Şubat 2023 günü başka bir örneği olmayan özellikle bir deprem serisiyle karşılaştı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük depremi 9 saat ara ile yaşadı. İlk deprem sabah saat 4.17'de, diğeri öğleden sonra 13.24'te gerçekleşen ve karada oluşan bu depremler sonucunda da özellikle yer kabuğunda toplam 570 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluştu. Bu kırılma sonucunda yer kabuğu yaklaşık 8 metre civarında yer değiştirdi.

‘Depremden etkilenen alan bazı Avrupa ülkelerinden büyük’

Bu depreme baktığımızda yaklaşık 120.000 km2 civarında bir alan etkilendi. Kabaca Avrupa'daki birçok ülkenin 3 katı büyüklüğünde bir alan. Danimarka'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin 3 katı büyüklüğünde bir alan. Bulgaristan'dan daha büyük bir alan. Neredeyse İngiltere büyüklüğünde bir alan etkilendi. Doğrudan bu depremlerde etkilenen nüfus sayısı ise 14 milyon kişi. Dolaylı olarak baktığımızda ise bu rakam 85 milyon. Sosyolojik olarak baktığımızda ülkemizin her bir bireyi bu depremden şu veya bu şekilde etkilendi.

‘53 bin 737 kişi hayatını kaybetti’

Depremden 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahalle etkilendi. Deprem sonrasında gerçekleşen arama kurtarma çalışmaları neticesinde 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti. 107 bin civarında kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarında 35 bin 250 kişilik bir arama kurtarma elemanı görev aldı.

‘39 bin bina tamamen yıkıldı’

Depremde 39 bin bina tamamen yıkıldı. İlk günlerde çadır kentler kuruldu. Daha sonra bu kişiler konteyner kentlere alındı. Bugün itibariyle 395 Konteyner kentte 196 bin 153 konteyner içerisinde 649 bin 632 kişi yaşamının sürdürüyor. 11 ilde 444 bin 11 hak sahibi olarak kabul edildi. Bunun 389 bin 971 yeni kavuşmak için hak sahibi oldu.

‘201 bin 431 konut hak sahiplerine teslim edildi’

Afet sonrası 28 Şubat 2023’te ilk temel atılarak kalıcı konutların inşasını başlandı. Bugüne kadar 421 bin 676 konut ve 31 bin 307 ticarethanenin inşası için ihale yapıldı. Gerçekleştirilen 6 kura töreni ile 201 bin 431 konut hak sahiplerine teslim edildi. Bunların bir bölümü evlerinde yaşamaya başlarken bir bölümü alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor. 2025 yılı sonuna kadar tüm konutların bitirilmesi ve hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
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