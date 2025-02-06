Rakamlar ile 6 Şubat depremi: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar anlattı

Bu depreme baktığımızda yaklaşık 120.000 km2 civarında bir alan etkilendi. Kabaca Avrupa'daki birçok ülkenin 3 katı büyüklüğünde bir alan. Danimarka'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin 3 katı büyüklüğünde bir alan. Bulgaristan'dan daha büyük bir alan. Neredeyse İngiltere büyüklüğünde bir alan etkilendi. Doğrudan bu depremlerde etkilenen nüfus sayısı ise 14 milyon kişi. Dolaylı olarak baktığımızda ise bu rakam 85 milyon. Sosyolojik olarak baktığımızda ülkemizin her bir bireyi bu depremden şu veya bu şekilde etkilendi.