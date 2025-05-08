Rusya ve Çin'den ortak bildiri: ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesine sert tepki
16:56 08.05.2025 (güncellendi: 16:57 08.05.2025)
© Ảnh - RIA Novosti/
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Rusya ve Çin liderlerinin imzaladığı ortak bildiride, ABD'nin Çin'i dizginlemek için üzerinde çalışmaya başladığı 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesinin istikrarı tehdit eden yönlerine dikkat çekildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiriye imza attı.
Bildiride, ABD'nin Pekin'i dizginlemek için hazırladığı 'Altın Kubbe' adlı yeni füze savunma sistemi projesinin istikrarı derinlemesine bozacak bir niteliğe sahip olduğu vurgulandı.
Rusya ve Çin, Washington'un söz konusu projesinin uzaya silah konuşlandırılmasını öngördüğü uyarısında bulundu.
Bildiride, ABD'nin Pekin'i dizginlemek için hazırladığı 'Altın Kubbe' adlı yeni füze savunma sistemi projesinin istikrarı derinlemesine bozacak bir niteliğe sahip olduğu vurgulandı.
Rusya ve Çin, Washington'un söz konusu projesinin uzaya silah konuşlandırılmasını öngördüğü uyarısında bulundu.
'Nükleer çatışma riski arttı'
Ortak bildiride öne çıkan diğer maddeler şöyle:
Nükleer güçler arasındaki ilişkilerde tırmanan gerilim nedeniyle dünyada nükleer çatışma riski arttı
Nükleer beşli içindeki bazı ülkeler, 'Soğuk Savaş' zihniyetinin terk edilmesine bağlı kalmıyor
Askeri ittifaklar, güce dayalı baskı uygulamak için nükleer devletlerin sınırlarına kadar genişliyor
Bu genişlemeyle beraber gelişmiş saldırı silahları sistemlerinin konuşlandırılmasına yönelik adımlar da atılıyor
Rusya ve Çin, üçüncü ülkelerin yer aldığı silahlı çatışmalara müdahale etmek için ticari uzay sistemlerinin kullanılmasını kınıyor
Altın Kubbe savunma kalkanı
ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında göreve resmen geldikten kısa süre sonra Çin'in hipersonik füzelerine karşı koyulması amacıyla Altın Kubbe füze savunma sistemi geliştirilmesini öngören bir kararı imzalamıştı.
ABD basınına yansıyan haberlerde projenin hayata geçirilmesi için yaklaşık 27 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacağı belirtilmişti.
ABD basınına yansıyan haberlerde projenin hayata geçirilmesi için yaklaşık 27 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacağı belirtilmişti.