https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rusya-ve-cinden-ortak-bildiri-abdnin-altin-kubbe-fuze-savunma-sistemi-projesine-sert-tepki-1096065164.html

Rusya ve Çin'den ortak bildiri: ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesine sert tepki

Rusya ve Çin'den ortak bildiri: ABD'nin 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesine sert tepki

Sputnik Türkiye

Rusya ve Çin liderlerinin imzaladığı ortak bildiride, ABD'nin Çin'i dizginlemek için üzerinde çalışmaya başladığı 'Altın Kubbe' füze savunma sistemi projesinin... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T16:56+0300

2025-05-08T16:56+0300

2025-05-08T16:57+0300

dünya

abd

haberler

şi cinping

donald trump

abd

rusya

washington

kremlin sarayı

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096065510_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_5488e5f1bb372a3f3bf4d7059c1ab254.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiriye imza attı.Bildiride, ABD'nin Pekin'i dizginlemek için hazırladığı 'Altın Kubbe' adlı yeni füze savunma sistemi projesinin istikrarı derinlemesine bozacak bir niteliğe sahip olduğu vurgulandı.Rusya ve Çin, Washington'un söz konusu projesinin uzaya silah konuşlandırılmasını öngördüğü uyarısında bulundu.'Nükleer çatışma riski arttı'Ortak bildiride öne çıkan diğer maddeler şöyle:Altın Kubbe savunma kalkanıABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında göreve resmen geldikten kısa süre sonra Çin'in hipersonik füzelerine karşı koyulması amacıyla Altın Kubbe füze savunma sistemi geliştirilmesini öngören bir kararı imzalamıştı. ABD basınına yansıyan haberlerde projenin hayata geçirilmesi için yaklaşık 27 milyar dolarlık bir bütçe ayrılacağı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/putin-rusya-cin-iliskileri-tarihteki-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1096060822.html

abd

rusya

washington

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, haberler, şi cinping, donald trump, abd, rusya, washington, kremlin sarayı, vladimir putin, altın kubbe füze savunma sistemi, çin