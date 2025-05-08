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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zafer-bayraminin-80-yildonumunde-putin-tarafindan-ilan-edilen-uc-gunluk-ateskes-basladi-1096042787.html
Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünde Putin tarafından ilan edilen üç günlük ateşkes başladı
Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünde Putin tarafından ilan edilen üç günlük ateşkes başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla ilan edilen ateşkes başladı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T01:23+0300
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ukrayna kri̇zi̇
zafer bayramı
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla ilan edilen ateşkes başladı.Kremlin'den 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Putin'in ilgili kararına atıfta bulunularak, Rusya'nın insani gerekçelerle Zaferin 80. yıldönümü günlerinde 7-8 Mayıs tarihlerinde gece yarısından 10-11 Mayıs gecesine kadar ateşkes ilan ettiği duyurulmuştu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu girişimin tıpkı daha önce teklif edilen Paskalya ateşkesi gibi Moskova'nın Kiev’in uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barış yolu arayışına ne kadar hazır olduğunu gösterme amacıyla 8-10 Mayıs tarihleri arasında ateşkes ilan ettiğini söylemişti.Peskov ayrıca, ateşkes süresince ateşin kesileceğini ancak Kiev rejimi tarafından karşılık verilmemesi ve Rus mevzilerine ya da tesislerine saldırı girişimlerinin sürmesi halinde derhal uygun bir karşılık verileceğini vurgulamıştı.Önceki Paskalya ateşkesi ise Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından ihlal edilmişti. Her ne kadar ateşkes başlamadan önce bazı tereddütlerin ardından kabul edilmiş olsa da, Paskalya ateşkesi sırasında Ukrayna tarafı tarafından çok sayıda ihlal gerçekleşmişti. Bu ateşkes, Putin tarafından 19 Nisan saat 18:00’de başlayıp 21 Nisan gece yarısı sona erecek şekilde ilan edilmişti. Putin, Ukrayna'nın da Rusya’nın örneğini takip edeceğini umduğunu belirtmişti. Ancak Rus birliklerine, ateşkesi bozabilecek olası provokasyonlara karşı hazır olmaları talimatı da verilmişti.Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, ateşkes süresi boyunca Ukrayna tarafından 4.9 bin ihlal kaydedildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-disisleri-ukrayna-ordusunun-8-10-mayistaki-tutumu-kievin-bariscil-niyetinin-bir-testi-olacak-1096041063.html
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zafer bayramı, 9 mayıs zafer bayramı, vladimir putin, ateşkes, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev
zafer bayramı, 9 mayıs zafer bayramı, vladimir putin, ateşkes, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev

Zafer Bayramı'nın 80. yıldönümünde Putin tarafından ilan edilen üç günlük ateşkes başladı

01:23 08.05.2025
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla ilan edilen ateşkes başladı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla ilan edilen ateşkes başladı.
Kremlin'den 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Putin'in ilgili kararına atıfta bulunularak, Rusya'nın insani gerekçelerle Zaferin 80. yıldönümü günlerinde 7-8 Mayıs tarihlerinde gece yarısından 10-11 Mayıs gecesine kadar ateşkes ilan ettiği duyurulmuştu.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu girişimin tıpkı daha önce teklif edilen Paskalya ateşkesi gibi Moskova'nın Kiev’in uzun vadeli ve sürdürülebilir bir barış yolu arayışına ne kadar hazır olduğunu gösterme amacıyla 8-10 Mayıs tarihleri arasında ateşkes ilan ettiğini söylemişti.
Peskov ayrıca, ateşkes süresince ateşin kesileceğini ancak Kiev rejimi tarafından karşılık verilmemesi ve Rus mevzilerine ya da tesislerine saldırı girişimlerinin sürmesi halinde derhal uygun bir karşılık verileceğini vurgulamıştı.
Önceki Paskalya ateşkesi ise Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından ihlal edilmişti. Her ne kadar ateşkes başlamadan önce bazı tereddütlerin ardından kabul edilmiş olsa da, Paskalya ateşkesi sırasında Ukrayna tarafı tarafından çok sayıda ihlal gerçekleşmişti.
Bu ateşkes, Putin tarafından 19 Nisan saat 18:00’de başlayıp 21 Nisan gece yarısı sona erecek şekilde ilan edilmişti. Putin, Ukrayna'nın da Rusya’nın örneğini takip edeceğini umduğunu belirtmişti. Ancak Rus birliklerine, ateşkesi bozabilecek olası provokasyonlara karşı hazır olmaları talimatı da verilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, ateşkes süresi boyunca Ukrayna tarafından 4.9 bin ihlal kaydedildiğini duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak
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