https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rusya-disisleri-ukrayna-ordusunun-8-10-mayistaki-tutumu-kievin-bariscil-niyetinin-bir-testi-olacak-1096041063.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak

Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya lideri Vladimir Putin'in 8-10 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-07T22:07+0300

2025-05-07T22:07+0300

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Zaharova, “Ateşkesin önündeki tek engel, anlaşmaları ihlal eden ve uzun süreli bir ateşkesin koşullarını ciddi bir şekilde görüşmek istemeyen Kiev'dir. Rusya Devlet Başkanı'nın Zafer Bayramı vesilesiyle ilan ettiği 8-10 Mayıs tarihlerindeki 72 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sergileyeceği tutum, onun barışçıl niyetlerinin bir sınaması olacak” ifadelerini kullandı.Zaharova’nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan Pazartesi günü 2. Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla ateşkes ilan etti. Ateşkes 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında tüm askeri faaliyetler duracak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/nebenzya-rusya-2-dunya-savasi-zaferini-tekelinde-tutmuyor-1096039398.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, ukrayna, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, vladimir putin, keith kellogg, abd, ateşkes