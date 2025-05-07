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Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak
Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya lideri Vladimir Putin'in 8-10 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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Zaharova, “Ateşkesin önündeki tek engel, anlaşmaları ihlal eden ve uzun süreli bir ateşkesin koşullarını ciddi bir şekilde görüşmek istemeyen Kiev'dir. Rusya Devlet Başkanı'nın Zafer Bayramı vesilesiyle ilan ettiği 8-10 Mayıs tarihlerindeki 72 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sergileyeceği tutum, onun barışçıl niyetlerinin bir sınaması olacak” ifadelerini kullandı.Zaharova’nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan Pazartesi günü 2. Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla ateşkes ilan etti. Ateşkes 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında tüm askeri faaliyetler duracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/nebenzya-rusya-2-dunya-savasi-zaferini-tekelinde-tutmuyor-1096039398.html
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Rusya Dışişleri: Ukrayna ordusunun 8-10 Mayıs'taki tutumu Kiev'in barışçıl niyetinin bir testi olacak

22:07 07.05.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya lideri Vladimir Putin'in 8-10 Mayıs tarihlerinde ilan ettiği ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sergileyeceği tutumun, Kiev rejiminin barışçıl niyetinin sınanması olacağını belirtti.
Zaharova, “Ateşkesin önündeki tek engel, anlaşmaları ihlal eden ve uzun süreli bir ateşkesin koşullarını ciddi bir şekilde görüşmek istemeyen Kiev'dir. Rusya Devlet Başkanı'nın Zafer Bayramı vesilesiyle ilan ettiği 8-10 Mayıs tarihlerindeki 72 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sergileyeceği tutum, onun barışçıl niyetlerinin bir sınaması olacak” ifadelerini kullandı.
Zaharova’nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:
Rusya hiçbir zaman Ukrayna'da ateşkese karşı olmadı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un ‘Moskova’nın Ukrayna'daki ateşkesi engellediğine’ ilişkin açıklaması şaşırtıcı.
Tüm temas hattı boyunca bir ateşkesin tesis edilmesi, üzerinde çalışılması gereken pek çok nüansı içeriyor.
Ukrayna'daki tüm temas hattı boyunca uzun vadeli bir ateşkes, buna uyulmasının etkin bir şekilde kontrol edilmesini gerektiriyor;
Ateşkesin önündeki tek engel Kiev. Ukraynalı yetkililer uzun süreli bir ateşkesin şartlarını görüşmek istemiyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Nisan Pazartesi günü 2. Dünya Savaşı’nda kazanılan zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla ateşkes ilan etti. Ateşkes 7-8 Mayıs gece yarısından 10-11 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında tüm askeri faaliyetler duracak.
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
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