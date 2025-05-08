https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/yesilcamin-unutulmaz-ismi-munir-ozkulu-canlandiracak-isim-belli-oldu-1096051264.html
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Unutulmaz oyuncu Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can'ın canlandıracağı açıklandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T10:45+0300
2025-05-08T10:45+0300
2025-05-08T10:45+0300
yaşam
adile naşit
münir özkul
çağan irmak
yeşilçam
trt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/11/1079739095_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_27fcf8667ec6c40938b87379280c1d9d.jpg
Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can canlandıracak. Çağan Irmak yönetecekAdile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u, Levent Can'ın oynayacağı açıklandı. Can, "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" açıklaması yaptı. 'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.Adile Naşit kimdir?1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı. Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/turk-sinemasinin-unutulmaz-oyuncusu-adile-nasiti-canlandiracak-isim-belli-oldu-1095400288.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/11/1079739095_59:0:707:486_1920x0_80_0_0_0fb8f0b544a23b951a26fbafb624a83a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adile naşit, münir özkul, çağan irmak, yeşilçam, trt
adile naşit, münir özkul, çağan irmak, yeşilçam, trt
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Unutulmaz oyuncu Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can'ın canlandıracağı açıklandı.
Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can canlandıracak.
Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.
Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u, Levent Can'ın oynayacağı açıklandı. Can, "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" açıklaması yaptı.
'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.
1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı. Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.
1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.