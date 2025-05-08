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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/yesilcamin-unutulmaz-ismi-munir-ozkulu-canlandiracak-isim-belli-oldu-1096051264.html
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Unutulmaz oyuncu Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can'ın canlandıracağı açıklandı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can canlandıracak. Çağan Irmak yönetecekAdile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u, Levent Can'ın oynayacağı açıklandı. Can, "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" açıklaması yaptı. 'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.Adile Naşit kimdir?1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı. Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/turk-sinemasinin-unutulmaz-oyuncusu-adile-nasiti-canlandiracak-isim-belli-oldu-1095400288.html
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adile naşit, münir özkul, çağan irmak, yeşilçam, trt
adile naşit, münir özkul, çağan irmak, yeşilçam, trt

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu

10:45 08.05.2025
© AAMünir Özkul
Münir Özkul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Unutulmaz oyuncu Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can'ın canlandıracağı açıklandı.
Türk sinemasının sevilen isimlerinden olan Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı 'Adile' filminde, Münir Özkul'u ünlü oyuncu Levent Can canlandıracak.

Çağan Irmak yönetecek

Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor. Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.
Levent Can sosyal medya
Levent Can sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
Levent Can sosyal medya
Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u, Levent Can'ın oynayacağı açıklandı. Can, "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" açıklaması yaptı.
'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

Adile Naşit kimdir?

1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı. Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.
1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.
Adile Naşit - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
YAŞAM
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
15 Nisan, 12:11
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