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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/turk-sinemasinin-unutulmaz-oyuncusu-adile-nasiti-canlandiracak-isim-belli-oldu-1095400288.html
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Adile Naşit'i, ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak oturacak. 57 yaşında hayatını kaybeden Özcan'ın hayatını anlatacak filmin çekimlerine mayıs ayında başlaması beklenirken, 'Adile' isimli filmi Çağan Irmak yönetecek. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandıracağı belirtilirken, Gazanfer Özcan’ı, torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan'ın canlandıracağı iddia edildi. Yine filmde dönemin usta oyuncuları da yeniden canlandırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/adile-nasitin-yegeni-nasit-ozcandan-uzucu-haber-beyin-kanamasi-agir-ve-kalici-hasarlara-yol-acti-1094804665.html
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adile naşit, meltem kaptan, adile naşit ne zaman öldü,

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu

12:11 15.04.2025 (güncellendi: 13:08 15.04.2025)
© FotoğrafAdile Naşit
Adile Naşit - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© Fotoğraf
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Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak.
Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Adile Naşit'i, ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak oturacak.
Meltem Kaptan sosyal medya
Meltem Kaptan sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
Meltem Kaptan sosyal medya
57 yaşında hayatını kaybeden Özcan'ın hayatını anlatacak filmin çekimlerine mayıs ayında başlaması beklenirken, 'Adile' isimli filmi Çağan Irmak yönetecek. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandıracağı belirtilirken, Gazanfer Özcan’ı, torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan'ın canlandıracağı iddia edildi. Yine filmde dönemin usta oyuncuları da yeniden canlandırılacak.
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
YAŞAM
Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'dan üzücü haber: 'Beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı'
24 Mart, 10:34
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