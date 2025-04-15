https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/turk-sinemasinin-unutulmaz-oyuncusu-adile-nasiti-canlandiracak-isim-belli-oldu-1095400288.html
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak. 15.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-15T12:11+0300
2025-04-15T12:11+0300
2025-04-15T13:08+0300
yaşam
adile naşit
çağan irmak
müjde ar
yeşilçam
film
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Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Adile Naşit'i, ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak oturacak. 57 yaşında hayatını kaybeden Özcan'ın hayatını anlatacak filmin çekimlerine mayıs ayında başlaması beklenirken, 'Adile' isimli filmi Çağan Irmak yönetecek. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandıracağı belirtilirken, Gazanfer Özcan’ı, torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan'ın canlandıracağı iddia edildi. Yine filmde dönemin usta oyuncuları da yeniden canlandırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/adile-nasitin-yegeni-nasit-ozcandan-uzucu-haber-beyin-kanamasi-agir-ve-kalici-hasarlara-yol-acti-1094804665.html
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Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'i canlandıracak isim belli oldu
12:11 15.04.2025 (güncellendi: 13:08 15.04.2025)
Yeşilçam filmlerinin unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan canlandıracak.
Türk sinemasının usta isimlerinden olan ve 1987 yılında hayatını kaybeden Adile Naşit'in hayatı film oluyor. Filmde Adile Naşit'i, ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak. Filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Çağan Irmak oturacak.
57 yaşında hayatını kaybeden Özcan'ın hayatını anlatacak filmin çekimlerine mayıs ayında başlaması beklenirken, 'Adile' isimli filmi Çağan Irmak yönetecek. Filmde Naşit'i Meltem Kaptan'ın canlandıracağı belirtilirken, Gazanfer Özcan’ı, torunu Tarık Ündüz, Müjde Ar’ı ise Seda Bakan'ın canlandıracağı iddia edildi. Yine filmde dönemin usta oyuncuları da yeniden canlandırılacak.