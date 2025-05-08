https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/vatikanda-bacadan-beyaz-duman-cikti-papa-secildi-1096069025.html

Vatikan'da bacadan beyaz duman çıktı: Papa seçildi

Vatikan'da bacadan beyaz duman çıktı: Papa seçildi

Sputnik Türkiye

Vatikan’da yapılan konklav sonucunda yeni papa seçildi. Seçimin tamamlandığını simgeleyen beyaz duman Sistina Şapeli’nin bacasından yükseldi. Yeni papanın... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T19:16+0300

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Vatikan’da yapılan konklav sonucunda Sistina Şapeli’nden beyaz duman yükseldi.Katolik Kilisesi’nin yeni lideri seçildi. Seçimin sona erdiğini simgeleyen beyaz duman Sistina Şapeli’nin bacasından yükselirken Katolikler bu tarihi anı heyecanla takip etti. Yeni papanın kimliği kısa süre içinde Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonundan açıklanacağı belirtildi. Yeni papa nasıl seçildi?Vatikan'da toplanan 133 kardinal, gizli ve karmaşık seçim sürecini tamamlayarak yeni papanın kim olacağına karar verdi. Konklavdan zaferle çıkan aday, 133 kardinalden en az 89’unun oyunu aldı. Yeni papanın ismi, kısa süre içinde Aziz Petrus Bazilikası’nın locasından yapılacak 'Habemus Papam!' (Bir papamız var!) duyurusuyla açıklanacak. Ardından yeni liderin doğum adı Latince okunacak ve seçtiği papalık ismi ilan edilecek. Yeni papa, aynı balkondan halka ilk selamlamasını yapacak ve kutsamasını verecek.

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