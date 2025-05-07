https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/vatikanda-kapilar-kapaniyor-telefon-sinyalleri-kesiliyor-en-eski-ve-gizemli-secimlerinden-biri-1096002830.html

Vatikan’da kapılar kapanıyor, telefon sinyalleri kesiliyor: En eski ve gizemli seçimlerinden biri başlıyor

Vatikan’da kapılar kapanıyor, telefon sinyalleri kesiliyor: En eski ve gizemli seçimlerinden biri başlıyor

Sputnik Türkiye

Papa Francis’in ardından Vatikan’da konklav süreci başlıyor. 133 kardinal Sistine Şapeli’nde bir araya geliyor, kapılar mühürlenecek. Yeni papanın seçileceği gizemli süreç başlıyor.

2025-05-07T09:16+0300

2025-05-07T09:16+0300

2025-05-07T09:16+0300

dünya

papa francis

katolik kilisesi

vatikan

konklav

papalık seçimleri

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Papa Francis’in 26 Nisan’daki cenaze töreni sonrası başlayan yas bugün bitiyor. Vatikan’da yüzlerce yıldır süregelen gelenek tekrar devreye giriyor: Konklav. Kapılar mühürlenecek, kardinaller Sistine Şapeli’nde toplanacak ve dünya, nefesini tutarak yeni papanın kim olacağını bekleyecek.Vatikan'da 133 kardinal, Michelangelo'nun Sistine Şapeli'nin kubbeli tavanı altında, Katolik Kilisesi'nin 267. papasını seçmek için oy kullanmaya bugün başlıyor. Konklavın ilk günü, yerel saatle 10:00'da Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılacak bir ayinle başlayacağı açıklandı. Televizyondan yayınlanacak olan ayine, Papa Francis'in cenaze törenini de yöneten 91 yaşındaki Kardinal Dekan Giovanni Battista Re başkanlık edeceği kaydedildi.Öğleden sonra erken saatlerde, Vatikan sınırları içindeki mobil sinyaller, toplantıya katılan herhangi birinin dış dünyayla iletişim kurmasını önlemek için devre dışı bırakılacak. Yerel saatle 16:15 civarında 133 kardinal seçmen, Pauline Şapeli'nde toplanacak ve Sistine Şapeli'ne doğru bir alay oluşturacak.Gizlilik yemini edeceklerSistine Şapeli'ne girdiklerinde, bir elleri İncil'in bir kopyasının üzerinde dururken, kardinaller yeni Papa'nın nasıl seçildiğine dair ayrıntıları paylaşmalarını engelleyen zorunlu gizlilik yeminini edecekler.Seçmenlerin sonuncusu yemini ettiğinde, Papalık Ayin Kutlamaları Ustası Diego Ravelli "extra omnes" ("herkes dışarı") ilan edecek. İsviçreli muhafızlar ayrıca şapelin tüm girişlerini koruyacaklar.'Konklava papa olarak giren, kardinal olarak ayrılır'“Konklava papa olarak giren, kardinal olarak ayrılır” diyor eski bir İtalyan atasözü. Bu söz, konklavın belirsizlik ve stratejiyle örülü yapısını özetliyor. Papa Francis'in ardından 267’nci papanın kim olacağı kadar, bu seçimde coğrafya ve kültürün de belirleyici olup olmayacağı konuşuluyor. Zira tarihte ilk kez oy verecek kardinallerin yarısından azı Avrupalı. Bu da seçimin yönünü değiştirebilecek önemli bir detay.Papa Francis’in isteğiyle Roma’daki Aziz Mary Major Bazilikası’na defnedilmesinden sonra, 91 yaşındaki Kardinaller Koleji Dekanı Giovanni Battista Re’nin öncülüğünde 133 kardinal, yeni papa için oy kullanmak üzere bir araya geliyor.Oy kullanacak kardinallerin dağılımı Vatikan’ın küresel yapısını yansıtıyor: 53’ü Avrupa’dan, 23’ü Asya’dan, 18’i Afrika’dan, 17’si Güney Amerika’dan. En fazla kardinal ise 17 kişiyle İtalya’dan. Bu tablo, ilk Afrikalı ya da Asyalı papanın seçilme ihtimalini hiç olmadığı kadar artırıyor.Kulisler hareketli. Kimileri eski gelenekleri işaret ediyor, kimileri ise Katolik Kilisesi'nin yeni bir yüzle çağ atlaması gerektiğini düşünüyor.Tüm dünya bekliyor. Vatikan'da bir duman yükselecek. Ama hangi renk?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/papa-francisin-papalik-arabasi-istegi-uzerine-mobil-saglik-klinigi-oluyor-1095925180.html

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