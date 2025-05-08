Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet karnesini açıkladı: 58,5 milyon kişi günde 2 saat 43 dakika sosyal medya kullanıyor

"Türkiye'de, en çok kullanıcısı olan platform 58,4 milyon kişi ile Instagram. Instagram'ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor.

Facebook'un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor.

2024 yılına göre ise Instagram'ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok'un yüzde 2,9, Facebook'un yüzde 1,3, X'in yüzde 1 arttı.

YouTube'un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik yok. Ayrıca, internet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriyor.

Bu süre TikTok'ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube'da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook'ta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, X'te ise 5 saat 4 dakika."