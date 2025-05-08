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Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet karnesini açıkladı: 58,5 milyon kişi günde 2 saat 43 dakika sosyal medya kullanıyor
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet karnesini açıkladı: 58,5 milyon kişi günde 2 saat 43 dakika sosyal medya kullanıyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını açıkladı. Dijital 2025 Türkiye Raporu'na... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
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yaşam
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan sosyal medya kullanım verilerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu rapora göre, Türkiye'de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu belirten Uraloğlu, "Sosyal medya kullanıcısı, son 1 yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştı" ifadesini kullandı.Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 46,6'sının kadın, yüzde 53,4'ünün ise erkek olduğuna dikkati çekti.İnternet kullanıcılarının, günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğine değinen Uraloğlu, "Kullanıcılar her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.En çok haber okumak için sosyal medya kullanılıyorUraloğlu, kullanıcıların, sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlarını, ailelerini, tanıdıklarını, satın alınmak istenen ürünleri takip ettiğini aktardı.Sosyal medya kullanıcılarının en çok haber okumak, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullandığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
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abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, sosyal medya, internet
abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, sosyal medya, internet

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin internet karnesini açıkladı: 58,5 milyon kişi günde 2 saat 43 dakika sosyal medya kullanıyor

12:51 08.05.2025 (güncellendi: 12:59 08.05.2025)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını açıkladı. Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre internet kullanıcıları günde ortalama 2 saat 43 dakikasını sosyal medyada geçirirken, en çok haber okumak için sosyal medyaya giriyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dijital 2025 Türkiye Raporu'nda yer alan sosyal medya kullanım verilerine ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu rapora göre, Türkiye'de internet kullanan kişi sayısının 77,3 milyon olduğunu belirten Uraloğlu, "Sosyal medya kullanıcısı, son 1 yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştı" ifadesini kullandı.
Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 46,6'sının kadın, yüzde 53,4'ünün ise erkek olduğuna dikkati çekti.
İnternet kullanıcılarının, günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette geçirdiğine değinen Uraloğlu, "Kullanıcılar her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı sosyal medyada geçiriyor, aylık ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

En çok haber okumak için sosyal medya kullanılıyor

Uraloğlu, kullanıcıların, sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlarını, ailelerini, tanıdıklarını, satın alınmak istenen ürünleri takip ettiğini aktardı.
Sosyal medya kullanıcılarının en çok haber okumak, arkadaşlar ve aile ile iletişim kurmak ve boş zaman doldurmak için platformları kullandığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de, en çok kullanıcısı olan platform 58,4 milyon kişi ile Instagram. Instagram'ın ardından 57,5 milyon kişi ile YouTube, 40,2 milyon kişi ile TikTok geliyor.

Facebook'un kullanıcı sayısı 34,8 milyon kişiyken X platformunu 19,7 milyon kişi kullanıyor.

2024 yılına göre ise Instagram'ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok'un yüzde 2,9, Facebook'un yüzde 1,3, X'in yüzde 1 arttı.

YouTube'un kullanıcı sayısında ise yüzdesel bir değişiklik yok. Ayrıca, internet kullanıcıları ayda ortalama 32 saat 36 dakika ile en çok Instagram'da zaman geçiriyor.

Bu süre TikTok'ta 26 saat 26 dakikayken, YouTube'da geçirilen aylık ortalama süre 23 saat 31 dakika. Facebook'ta geçirilen süre ise 9 saat 45 dakika, X'te ise 5 saat 4 dakika."

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