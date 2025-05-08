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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/unlu-futbolcu-nihat-kahveci-iki-ay-sureyle-cocuklarina-yaklasamayacak-mahkeme-kararini-verdi-1096053069.html
Ünlü futbolcu Nihat Kahveci, iki ay süreyle çocuklarına 'yaklaşamayacak': Mahkeme kararını verdi
Ünlü futbolcu Nihat Kahveci, iki ay süreyle çocuklarına 'yaklaşamayacak': Mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci ve eski eşi arasındaki davada mahkeme, ünlü ismin çocuklarına iki ay süreyle yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T11:27+0300
2025-05-08T11:27+0300
türki̇ye
nihat kahveci
aile mahkemesi
pınar kaşgören
uzaklaştırma kararı
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Eski futbolcu Nihat Kahveci ve eski eşi Pınar Kaşgören mahkemelik oldu. Kaşgören, eski eşinin çocuklarına hakaret ederek psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek koruma tedbiri talep etti, Kahveci'nin kendisine attığı mesajları da delil olarak sundu. Mahkeme, ünlü futbolcunun iki ay süreyle çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına hükmederek uzaklaştırma kararı çıkardı.Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören 2014 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İki çocuklarının velayeti de anneye bırakılmıştı. Eski eşler arasında ipler tekrardan gerildi. Kaşgören avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Günaydın'ın haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi. Hakaret içeren mesajlar mahkemeye sunulduDilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.Çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediğinin belirtildiği dilekçede, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açıldığının dile getirildiği dilekçede, Kahveci'nin çocuklarının bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak eski eşini rahatsız etmemesi talep edildi. 500 metreden fazla yaklaşamayacakMahkeme, Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi. Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.Karara uymazsa hapis cezası alacakMahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesine karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/survivor-almeda-diskalifiye-oldu-acun-ilicali-kabul-edilemez-bir-durum-diyerek-sebebi-acikladi-1096005907.html
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nihat kahveci,
nihat kahveci,

Ünlü futbolcu Nihat Kahveci, iki ay süreyle çocuklarına 'yaklaşamayacak': Mahkeme kararını verdi

11:27 08.05.2025
Nihat Kahveci
Nihat Kahveci - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci ve eski eşi arasındaki davada mahkeme, ünlü ismin çocuklarına iki ay süreyle yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına karar verdi.
Eski futbolcu Nihat Kahveci ve eski eşi Pınar Kaşgören mahkemelik oldu. Kaşgören, eski eşinin çocuklarına hakaret ederek psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek koruma tedbiri talep etti, Kahveci'nin kendisine attığı mesajları da delil olarak sundu. Mahkeme, ünlü futbolcunun iki ay süreyle çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına hükmederek uzaklaştırma kararı çıkardı.
Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören 2014 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. İki çocuklarının velayeti de anneye bırakılmıştı. Eski eşler arasında ipler tekrardan gerildi. Kaşgören avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Günaydın'ın haberine göre, mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.

Hakaret içeren mesajlar mahkemeye sunuldu

Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.
Çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediğinin belirtildiği dilekçede, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açıldığının dile getirildiği dilekçede, Kahveci'nin çocuklarının bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak eski eşini rahatsız etmemesi talep edildi.

500 metreden fazla yaklaşamayacak

Mahkeme, Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi.
Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.

Karara uymazsa hapis cezası alacak

Mahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesine karar verildi.
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