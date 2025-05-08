https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/umit-ozdag-hastaneye-kaldirildi-1096057312.html

Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı: Duruşma ertelendi

Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı: Duruşma ertelendi

Sputnik Türkiye

Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı

2025-05-08T13:20+0300

2025-05-08T13:20+0300

2025-05-08T13:32+0300

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ümit özdağ

türkiye

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MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.Ümit Özdağ neden hastaneye kaldırıldı?Sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.Duruşma ertelendiAra kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.Ümit Özdağ hakkında hangi davalar var?1. Cumhurbaşkanına hakaret davasıÖzdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.Özdağ, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 29 Nisan'da hakim karşısına çıktı. Dosyayı mütalaa için savcılığa gönderen mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Eylül'e erteledi.2. MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesine ilişkin davaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/umit-ozdag-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-izdiham-yasandi-1095768669.html

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ümit özdağ hastaneye kaldırıldı