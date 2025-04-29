https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/umit-ozdag-ilk-kez-hakim-karsisina-cikti-izdiham-yasandi-1095768669.html
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısına çıktı: İzdiham yaşandı
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısına çıktı: İzdiham yaşandı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu yargılandığı davada ilk duruşma geniş katılımla başladı. Mahkeme salonu izdiham yaşadı, Özdağ hakkında ağır... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T12:05+0300
2025-04-29T12:05+0300
2025-04-29T12:06+0300
ümit özdağ
poli̇ti̇ka
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zafer partisi
ülkü ocakları
ayşe ateş
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi sert bir dille eleştirmişti. Bu açıklamalarının ardından, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu dava, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanmıştı. Ancak salonun yetersiz kalması üzerine duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı.Mahkemede i̇zdiham: Siyasetçi ve gazeteciler salona akın ettiÖzdağ'ın duruşmasını izlemek isteyen çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve hukukçu, mahkeme salonunun önünde toplandı. İçeri girmek isteyenler arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunmasıyla başladı.Duruşmayı izleyenler arasında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Katılımın yoğun olması, davanın siyasi atmosferde önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi.Ümit Özdağ’a ağır hapis talebiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.Öte yandan, daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan davada da 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca siyasi yasak getirilmesi de gündemde.11 Haziran'da kritik duruşmaÜmit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Hakkındaki bir diğer önemli dava ise 11 Haziran 2025 tarihinde görülecek. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşma saat 10.30’da başlayacak.Bu duruşmada da Özdağ’ın tutukluluk durumu ve olası cezalar netleşecek.
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ümit özdağ, antalya, zafer partisi, ülkü ocakları, ayşe ateş
ümit özdağ, antalya, zafer partisi, ülkü ocakları, ayşe ateş
Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısına çıktı: İzdiham yaşandı
12:05 29.04.2025 (güncellendi: 12:06 29.04.2025)
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu yargılandığı davada ilk duruşma geniş katılımla başladı. Mahkeme salonu izdiham yaşadı, Özdağ hakkında ağır hapis cezası talep ediliyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'yi sert bir dille eleştirmişti. Bu açıklamalarının ardından, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu dava, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanmıştı. Ancak salonun yetersiz kalması üzerine duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı.
Mahkemede i̇zdiham: Siyasetçi ve gazeteciler salona akın etti
Özdağ'ın duruşmasını izlemek isteyen çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve hukukçu, mahkeme salonunun önünde toplandı. İçeri girmek isteyenler arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Duruşma, Ümit Özdağ'ın savunmasıyla başladı.
Duruşmayı izleyenler arasında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş gibi dikkat çeken isimler de yer aldı. Katılımın yoğun olması, davanın siyasi atmosferde önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi.
Ümit Özdağ’a ağır hapis talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
Öte yandan, daha önce "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan davada da 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca siyasi yasak getirilmesi de gündemde.
11 Haziran'da kritik duruşma
Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Hakkındaki bir diğer önemli dava ise 11 Haziran 2025 tarihinde görülecek. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak duruşma saat 10.30’da başlayacak.
Bu duruşmada da Özdağ’ın tutukluluk durumu ve olası cezalar netleşecek.