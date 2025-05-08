Tüm engellere rağmen: 9 Mayıs için Moskova’ya çok sayıda yabancı konuk gelecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel’e saldırı organize bir eylem mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
TOBB’dan Mehmet Şimşek’in planına itiraz
09:07
108 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:12
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
15:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Batı'da aşırı sağcı demek, Rusya'ya düşman olmayan veya NATO'ya karşıt olan anlamına geliyor'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
17:42
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
18:28
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
18:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tum-engellere-ragmen-9-mayis-icin-moskovaya-cok-sayida-yabanci-konuk-gelecek-1096049027.html
Tüm engellere rağmen: 9 Mayıs için Moskova’ya çok sayıda yabancı konuk gelecek
Tüm engellere rağmen: 9 Mayıs için Moskova’ya çok sayıda yabancı konuk gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, hasım ülkelerin oluşturduğu engellere rağmen, yarınki kutlamalara katılmak üzere çok sayıda yabancı konuğun... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T09:21+0300
2025-05-08T09:39+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096048460_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fea1fd5d72e7b237317a47a27cc8b2e2.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Moskova’ya çok sayıda yabancı konuğun geleceğini bildirdi.Zaharova, “Elbette hepimiz 9 Mayıs'ı dört gözle bekliyor, ona hazırlanıyoruz. Hasımlarımızın, düşmanlarımızın, onların deyimiyle bizi yeni stratejik yenilgiye uğrattıklarını duyurmayı planlayanların oluşturduğu engellere rağmen, kaç yabancı konuğun en üst düzeyde katılımlarını teyit ettiklerini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.“Bakın kaç sivil toplum temsilcisi, siyasi figür, halk figürü, Hitler karşıtı koalisyonun kahramanlarının torunları bize gelmeye hazırlanıyor” diyen Rus diplomat, “Sadece 9 Mayıs'taki geçit töreninin haberini yapmak için dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin sayısı ne kadar çok” diye ekledi.Zaharova, “Elbette bu etkinlik için hazırlanıyoruz” diye kaydetti.Medvedev: Zafer Günü kutlamalarında dostlarımızı görmekten mutluyuzRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X paylaşımında, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen yabancı konukları görmekten memnun olduklarını kaydetti.Medvedev, “Nazi Almanyası'nın ezici yenilgisinin 80. yıldönümünü kutlamak üzere dostlarımızın bize katıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu, günümüz tifolu neo-Nazi bitlerine yardım eden Avrupalı bolonezlerin hatırlaması gereken bir şey” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/pakistanda-patlama-sesleri-hindistana-ait-bir-iha-dusuruldu-1096046672.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096048460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e2b0b06f56d60e2d747674f2b05660ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

Tüm engellere rağmen: 9 Mayıs için Moskova’ya çok sayıda yabancı konuk gelecek

09:21 08.05.2025 (güncellendi: 09:39 08.05.2025)
© Sputnik / Aleksey NikolskiyKızıl Meydan, Moskova
Kızıl Meydan, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, hasım ülkelerin oluşturduğu engellere rağmen, yarınki kutlamalara katılmak üzere çok sayıda yabancı konuğun Moskova’ya geleceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Moskova’ya çok sayıda yabancı konuğun geleceğini bildirdi.
Zaharova, “Elbette hepimiz 9 Mayıs'ı dört gözle bekliyor, ona hazırlanıyoruz. Hasımlarımızın, düşmanlarımızın, onların deyimiyle bizi yeni stratejik yenilgiye uğrattıklarını duyurmayı planlayanların oluşturduğu engellere rağmen, kaç yabancı konuğun en üst düzeyde katılımlarını teyit ettiklerini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.
“Bakın kaç sivil toplum temsilcisi, siyasi figür, halk figürü, Hitler karşıtı koalisyonun kahramanlarının torunları bize gelmeye hazırlanıyor” diyen Rus diplomat, “Sadece 9 Mayıs'taki geçit töreninin haberini yapmak için dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin sayısı ne kadar çok” diye ekledi.
Zaharova, “Elbette bu etkinlik için hazırlanıyoruz” diye kaydetti.

Medvedev: Zafer Günü kutlamalarında dostlarımızı görmekten mutluyuz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X paylaşımında, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen yabancı konukları görmekten memnun olduklarını kaydetti.
Medvedev, “Nazi Almanyası'nın ezici yenilgisinin 80. yıldönümünü kutlamak üzere dostlarımızın bize katıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu, günümüz tifolu neo-Nazi bitlerine yardım eden Avrupalı bolonezlerin hatırlaması gereken bir şey” diye yazdı.
Pakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
DÜNYA
Pakistan’da patlama sesleri: Hindistan’a ait bir İHA düşürüldü
08:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала