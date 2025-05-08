https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tum-engellere-ragmen-9-mayis-icin-moskovaya-cok-sayida-yabanci-konuk-gelecek-1096049027.html

Tüm engellere rağmen: 9 Mayıs için Moskova’ya çok sayıda yabancı konuk gelecek

Tüm engellere rağmen: 9 Mayıs için Moskova’ya çok sayıda yabancı konuk gelecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, hasım ülkelerin oluşturduğu engellere rağmen, yarınki kutlamalara katılmak üzere çok sayıda yabancı konuğun... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T09:21+0300

2025-05-08T09:21+0300

2025-05-08T09:39+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, 9 Mayıs Zafer Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Moskova’ya çok sayıda yabancı konuğun geleceğini bildirdi.Zaharova, “Elbette hepimiz 9 Mayıs'ı dört gözle bekliyor, ona hazırlanıyoruz. Hasımlarımızın, düşmanlarımızın, onların deyimiyle bizi yeni stratejik yenilgiye uğrattıklarını duyurmayı planlayanların oluşturduğu engellere rağmen, kaç yabancı konuğun en üst düzeyde katılımlarını teyit ettiklerini görüyorsunuz” şeklinde konuştu.“Bakın kaç sivil toplum temsilcisi, siyasi figür, halk figürü, Hitler karşıtı koalisyonun kahramanlarının torunları bize gelmeye hazırlanıyor” diyen Rus diplomat, “Sadece 9 Mayıs'taki geçit töreninin haberini yapmak için dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin sayısı ne kadar çok” diye ekledi.Zaharova, “Elbette bu etkinlik için hazırlanıyoruz” diye kaydetti.Medvedev: Zafer Günü kutlamalarında dostlarımızı görmekten mutluyuzRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya platformu X paylaşımında, Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamaları için Moskova’ya gelen yabancı konukları görmekten memnun olduklarını kaydetti.Medvedev, “Nazi Almanyası'nın ezici yenilgisinin 80. yıldönümünü kutlamak üzere dostlarımızın bize katıldığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu, günümüz tifolu neo-Nazi bitlerine yardım eden Avrupalı bolonezlerin hatırlaması gereken bir şey” diye yazdı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü